澳門機場次季客量大增，暑假旺季值得憧憬，濠賭股獲大行唱好點部署？

澳門國際機場第二季旅客量較首季大增58%，上周酒店入住率近九成，而暑假檔期開局表現不錯，本月首9天澳門日均博彩收入逾5.3億澳門元，較第二季有提升，多間大行齊唱好，濠賭股昨日(11日)應聲炒上，其中銀娛(00027)升逾4%，金沙中國(01928)亦升逾3%，今日(12日)兩隻股份要抖抖氣，惟仍維持向上走勢，下半年濠賭股可否看高一線呢？可以點部署？

銀娛早前宣布，旗下澳門銀河萊佛士酒店將於8月16日試業。(澳門銀河網頁截圖)

澳門機場次季旅客量增58% 上周酒店入住率達89%

據《澳門日報》引述機場專營股份公司網站資料顯示，澳門國際機場第二季旅客量達119.7萬人次，較首季增58.12%，恢復至2019年第二季的50.2%。雖然6月為傳統淡季，但客量創今年單月新高，達至43.1萬人次，恢復至2019年同期的55.3%。

旅遊局局長文綺華表示，據初步統計數據顯示，今年上半年入境旅客約1160萬人次，當中內地旅客恢復至疫情前近六成，香港旅客恢復至疫情前九成，惟海外旅客只有疫情前兩成多，需加強吸引海外旅客來澳的宣傳工作。下半年屬澳門傳統旅遊旺季，其中8月是全年最旺的一個月，其次是12月，加上下半年活動盛事多，全力爭取達到全年入境旅客2400萬的目標。而7月至今入境旅客人數理想，剛過去的周末連續兩天入境旅客超過10萬，帶動上周的日均入境旅客達8萬，酒店入住率達89%。現在酒店客房供應已達4.7萬間，面對暑假檔期，澳門大部分酒店客房基本上全開，惟業界人手仍然短缺，現正加緊招聘，期望畢業生也可投身旅遊業界。

金沙王英偉：澳門全年賭收有望超越1300億澳門元目標

金沙中國總裁王英偉表示，澳門經濟正穩步復甦，過去市場質疑澳門政府全年1300億澳門元的賭收預測能否達標，而今年上半年當地博彩毛收入已逾801億澳門元，表現不俗，故相信年內將可達標並有望超出預期。而目前亞洲處於經濟復甦期，儘管周邊地區如日本、新加坡等均正在發展綜合度假村，澳門在這個領域有領航者優勢，有需要透過持續改進穩定地位。

摩通：料中場賭收10月可恢復至疫情前 首選金沙銀娛



摩通發表研報指，澳門暑假檔期開局良好，7月首9天博彩總收入預計達到48億澳門元，即日均收入超過5.3億澳門元，較第二季日均收入5億澳門元提升，雖然當中包含兩個周末，但這是疫情以來非公眾假期最高的賭收，對即將到來的暑假來說是個好兆頭。相信中場賭收已穩定恢復至疫情前水平約90%以上，至10月應可完全恢復。預計行業將錄得歷史最高利潤率，維持正面看法，雖然濠賭股的盈利預測已上調，但過去3個月股價回調13%，為專注於基本面的投資者提供絕佳買入機會，首選金沙及銀娛(00027)，其次為新濠(00200)、美高梅(02282)、永利(01128)及澳博(00880)。

瑞銀亦指，澳門博彩行業7月開局表現穩固，首9天日均博彩收入達到5.33億澳門元，較6月日均收益的5.07億澳門元有所提升，達到2019年第三季同期近70%，當中中場更已恢復至2029年第三季80%至90%水平，而貴賓廳則按月持平，贏率維持在平常約3%。截至目前暑假檔表現向好，夏季需求似乎強勁，澳門旅遊局數據顯示，7月首周酒店入住率達90%，與博彩營運商預訂數據一致。濠賭行業現價水平為2024年預測企業對EBITDA比率約8.9倍，低於兩年遠期平均水平，首選金沙及澳博，因估值相對有吸引力，維持「買入」評級，分別予目標價34.2元及6.5元。

花旗維持7月賭收160億澳門元預測 予美高梅目標價13元



花旗指，澳門7月首9日的賭收可能已達到48億澳門元，意味日均收益為5.33億澳門元，較上月最後12日約4.76億澳門元高出約12%。相信澳門賭收錄得改善是由過去兩周在澳門舉辦的演唱會帶動。根據行業數據，貴賓廳人流基本持平，而中場則按月增長約2至4%，維持澳門7月賭收160億元的預測，意味本月餘下時間每日平均賭收約為5.09億澳門元。

花旗預期澳門中場博彩收入現時已恢復至2019年第二季的約九成水平，估計博彩行業EBITDA改善至15.89億美元，按季增長35%，意味已恢復至2019年同期約65%。根據預測，美高梅可能會成為澳門首家EBITDA超過疫情前水平的賭場營運商，預期將高出約7%，對美高梅展開30日催化上行觀察，給予目標價13元，評級為「買入」。

里昂：澳門博彩業表現強勁 升銀娛金沙目標價

里昂指，澳門博彩業表現維持強勁，現時預測今年第二季博彩總收入將達460億澳門元，較首季增長31%。隨著賭收預測提升，將2023至2024年行業EBITDA預測上調1%，並預期次季行業EBITDA將按季增長31%至15億美元，恢復至2019年同期的63%。里昂關注博企次季業績中的高端細分市場表現，以及恢復股息的時間表，並指澳門博彩行業2024年預測企業對EBITDA水平為11.8倍，低於平均值14.8倍，當中將銀娛評級從「跑贏大市」升至「買入」，目標價由57.1元升至59元；金沙目標價由33.6元升至35.5元，永利則維持9.7元，均維持「買入」評級。



值得一提，銀娛早前宣布，旗下澳門銀河萊佛士酒店將於8月16日試業，高盛指，雖然該批450新增房間僅佔銀娛總房間量少於10%，但將加強集團高端產品板塊競爭力。酒店將在高端中場區域新增60至70張賭枱，參考集團過往數據，可捕捉3%至4%實質賭收市場份額，加上同屬銀娛第3期項目的安達仕酒店料於末季推出，估算截至年底，銀娛酒店房間市佔率達19.6%；今年全年賭收市佔率維持在20%，明年料升至22%，予目標價72.1元，評級「買入」，並列入「確信買入名單」。

陳鳳珠：澳門全年賭收達標不難 金沙下半年可升至逾30元

匯盈集團研究部主管陳鳳珠於今日《開市Good Morning》節目指，澳門上半年已達賭收目標逾六成，相信要達全年賭收1300億澳門元目標不難，因下半年有較多假期包括暑假旺季、十一黃金周及聖誕節；若不調高目標而最終提早達標或超預期，可令濠賭股升勢更強。雖然日本及泰國都擬開賭場，亞太區賭業競爭加大，但澳門始終選擇較多，賭業地位難被動搖，不過近年澳門博企都要轉型，不能只依賴博彩收益，要加大度假及綜合娛樂元素，近期也見多了演唱會，料未來會有更多綜合展覽，這些都可提升收益及增加吸引力，而面對近幾年經濟及政策環境轉變，澳門也要著力增強競爭力。

陳鳳珠續指，雖然博企盈利仍受人才流失、經濟未完全恢復等影響，但料下半年應會逐步好轉，而在行業更依賴中場支持下，相信金沙有一定競爭能力，現已到7、8月暑假旺季，有機會吸引資金追捧，股價短線料繼續上升，中長線基本面也可望改善，若往後數據理想，料下半年可升越年初高位至30幾元。此外，金沙及銀娛兩隻龍頭的優勢將逐步顯現，其中銀娛將有新賭場開幕，有利股價表現，而澳博表現應會較遜色，短期料只可升至100天線約3.7元，下半年最樂觀可升至4元以上，另料永利與澳博走勢差不多，下半年或可挑戰前頂位近9元，但會有較大阻力。

金沙今日升0.35%收報28.35元，銀娛升1.05%報52.75元，永利升1.73%報7.66元，新濠升0.39%報7.73元，惟澳博無升跌報3.44元，美高梅跌0.6%報10元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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