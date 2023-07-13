憧憬加息周期結束，美元走弱金價急升，金礦股造好邊隻最值博？

美國6月通脹率回落至3%，市場憧憬加息周期快將結束，美元跌至逾1年以來最低，金價昨日（12日）升逾1%，有分析師指若美國通脹持續降溫，將會提振金價；而中國人民銀行持續增加黃金儲備，相信亦有利金價。今日（13日）金礦股普遍上升，其中紫金礦業(02899)升逾半成，招金礦業(01818)亦升近半成，如看好金價可繼續上升，不知哪隻金礦股最值博呢？

（Shutterstock）

美6月CPI低於預期美匯創逾一年低 分析師：美通脹續降將提振金價



美國6月消費物價指數（CPI）按月升0.2%，按年升3%，創逾兩年最小升幅，低於市場預期；扣除食品及能源價格的核心指數按月升0.2%，按年升4.8%，同樣低於預期。市場憧憬加息周期快將結束，利率期貨市場顯示，市場預期7月聯儲局會議加息0.25厘後，年底前再次加息的機會已降至25%，在通脹數據公布前約為35%。美匯指數跌1.08%報100.50，為2022年4月以來的最低水平。紐約期金收報每盎士1961.7美元，升24.6美元或近1.3%。

外匯經紀商Oanda英國歐洲中東及非洲資深市場分析師Craig Erlam昨日發表報告指，金價受到美國通脹數據降溫激勵，突破了過去幾周在每盎司1900至1940美元區間的整理。儘管這並不意味自5月以來的修正走勢已結束，但如果美國通脹持續降溫，預期將會為金價帶來提振。另一Oanda資深市場分析師Edward Moya此前報告表示，如果通脹數據降溫，預期金價有機會升至每盎司1950美元以上，即使通脹過熱，預期金價也會在低位有所支撐，因市場會擔心聯儲局持續加息最終將會傷害經濟，此將提振黃金的避險需求。

Pepperstone研究主管韋斯頓表示，金價要想持續上漲，就需要出現更明顯的經濟受到影響的跡象，尤其是服務業。全年更高、更長時間的利率環境可能會導致到2024年經濟出現更明顯放緩，這可能會推動金價突破每盎司2000美元。黃金的好日子還在後面，那時將開始看到市場開始表現出衰退期的交易，但目前還不存在這種投資理由。

瑞信：金價今年有望再創新高 長期目標2300美元



瑞信則表示，金價近期已在每盎司1900美元附近找到支撐，其200日移動平均線支撐價位也已上移至每盎司1868美元，加上本周美元出現轉弱跡象，預期金價下方的支撐價位可望保持穩固，並提高金價向上攻堅的潛力。金價55日移動平均線所在的每盎司1962美元價位是初步壓力所在，如果金價能夠順利站穩在55日移動平均線之上，就有望重新挑戰歷史高點每盎司2075美元。瑞信仍預期今年稍晚金價有望再創新高，最終有望上看每盎司2300美元的長期目標。



此外，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪早前指，美國經濟未來12個月陷入衰退的機會率為70%，但預估衰退時間可能推遲到明年第一季，而市場預期聯儲局年底前暫停加息，並將保持觀望，明年上半年隨經濟衰退風險浮現而轉為減息，減息將對美元走勢構成利空，從而推動黃金價格走強，看好黃金中長期前景，未來12個月金價目標為每盎司2050美元。

人行持續增加黃金儲備 滙豐：中長期利好金價



值得一提，中國人民銀行上周五(7日)公布的數據顯示，今年6月中國黃金儲備較前月增加68萬盎司或21.15公噸，達到創新高的6795萬盎司或2113.5公噸，為連續第8個月增加；累計過去8個月，人行黃金儲備增加531萬盎司或165公噸。分析師認為，人行將持續提高黃金儲備以增強人民幣在國際間的信用。滙豐銀行表示，央行購買黃金都會考慮到盡量避免影響市場，因此對短期的金價未必具有支撐，但中長期而言對金價仍是利多。





紫金料中期盈利跌19% 瑞銀仍予目標價14元

另外，紫金礦業本周初發盈警，預期截至6月30日止中期淨利潤約102億人民幣，同比下降約19.2%。瑞銀發表研究報告，仍予紫金「買入」評級，目標價14元。瑞銀指，紫金上半年純利為該行及市場對全年預測242.48億及238.13億人民幣的42%及43%，略遜預期，意味第二季稅後純利為47.58億人民幣，按季跌13%。紫金上半年銅產量49.1萬噸，第二季產量料按季少1.9萬噸，而集團此前的巨龍吊籠意外事件令公司銅量減少，可能為投資者帶來輕微負面影響。此外，第二季LME與中國銅價分別按季跌4.7%及1.5%，加上可能出現的銷售下滑，公司銅礦業務次季毛利貢獻料較首季少約8.9億人民幣，惟第二季倫敦金價格按季升4.5%，預計第二季金礦業務毛利貢獻或高過首季約3.2億人民幣。



華鑫證券指，公司業績下滑，主因銅價回落，根據LME銅價，今年上半年銅均價為8704美元/噸，同比下降10.8%，但是6月以來銅價已反彈到較高位置。此外，公司多元金屬產量全方位提升，主力礦種產量全線增長，「銅主力軍」、「金加強軍」、「鋰生力軍」產業格局穩固發展，維持「買入」評級。

另方面，據外電引述知情人士報道，紫金礦業正就在阿根廷興建一座工廠深入磋商，將利用阿根廷豐富的礦藏生產用於製造電動汽車電池的鋰材料。知情人士透露，紫金已同意與卡塔馬卡省級礦業公司Camyen合作。據悉該廠將年產5萬噸磷酸鐵鋰，最早明年投產，而紫金位於阿根廷卡塔馬卡省的Tres Quebradas鋰礦計劃第四季投產。





陳樂怡：金價短期或見2000美元 山東黃金或升越17元

（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，隨著美國通脹率回落，市場預期聯儲局7月會是最後一次加息，美匯指數走勢向下，不過，經濟前景仍不確定，美國不一定陷於深度衰退，黃金的避險需求未必很大。惟料市場續憧憬美國快結束加息周期，加上料下半年黃金消費較強，金價短期有望升至2000美元。金礦股可作短線部署，其中山東黃金(01787)最值博，集團為純金礦商，料最受惠金價上升，若能突破16.4元，應可升至17元以上。紫金則有銅等其他礦產，而內地製造業採購經理指數（PMI）持續收縮會影響銅價。

金礦股今日全線上升，紫金升5.34%收報12.62元，招金升4.8%報11.36元，山東黃金升3.93%報15.86元，中國黃金國際(02099)升6.99%報32.15元，靈寶黃金(03330)升5.39%報1.37元，SPDR金ETF(02840)升1.32%報1424.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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