比亞迪盈喜中期多賺最多逾兩倍，大行唱好逆市靠穩應該點部署？

比亞迪(01211)上周五(14日)發盈喜，儘管上半年經歷新能源車減價戰，但料中期純利按年仍升最多2.3倍，多間大行唱好，均指其業績勝預期。不過，比亞迪之前股價反覆向好，相信已一定程度反映業績理想，今日(17日)逆市靠穩，不知應如何部署呢？

（比亞迪網頁截圖）

比亞迪：新能源車銷量強勁增長 市場份額持續提升

比亞迪預期截至6月30日止中期純利介乎105億至117億元人民幣，同比增長1.92至2.25倍，每股盈利3.61至4.02元人民幣。扣除非經常性損益後的淨利潤93億至103億元人民幣，同比增長2.07至2.4倍。集團指，上半年新能源汽車行業保持快速增長，其新能源汽車銷量強勁增長，市場份額持續提升。儘管上半年汽車行業競爭加劇，憑藉不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，以及上游原材料價格回落，繼續保持良好的盈利水平。

值得一提，根據中汽協數據，今年上半年，比亞迪在中國整個汽車市場市佔率為10.6%，在新能源汽車市場市佔率約 33.5%。此前，比亞迪董事長兼總裁王傳福在年度股東大會上表示，有信心在未來3至5年獲得更高市場份額。比亞迪海外市場表現也亮眼，上半年海外銷售新能源乘用車累計為7.43萬輛，年增95.8%。

花旗：次季利潤超預期予目標價602元 摩通：為OEM首選

花旗發表研究報告指，比亞迪第二季度新能源車業務利潤超過預期，預計市場將對公司的業績預告反應積極，維持公司為行業首選。公司上半年業績預告表明，第二季度淨利潤為70億元人民幣，新能源車業務達到約63億元人民幣，強勁的上半年盈利因新能源車銷量成長、成本控制，原物料價格下降等，預計公司7月新能源車交付環比改善，開啟對公司90天的積極催化觀察，目標價602元。

摩通指，比亞迪第二季度初步盈利繼續強勁增長，按季增長54%至83%、按年增長129%至172%，這是繼第一季業績優於該行和市場預測的又一次大幅增長，看好比亞迪在國內新能源汽車領域的領先地位，並相信出口市場將進一步提供長期潛力。預計比亞迪的毛利率將進一步改善，主要由於產品組合更佳，騰勢和仰望的銷量貢獻更大。相信比亞迪盈利能見度較高的整車廠將繼續跑贏大市，鑑於其在國內外具有更高的盈利可見度和銷售機會，將其作為該行的代工廠(OEM)首選，維持「增持」評級，目標價300元。

瑞銀：盈利能力強勁 交銀國際：受惠規模效應供應鏈優勢

瑞銀指，比亞迪料上半年純利達105億至117億元人民幣，達市場全年預期245億元人民幣的43%至48%，估計其次季純利錄得64億至76億元人民幣，按季升54%至83%，勝於預期。比亞迪管理層認為，原材料成本放緩、銷量快速增長，以及品牌溢價的增強，均為公司盈利能力強勁作出貢獻，予目標價320元，維持「買入」評級。



交銀國際亦維持比亞迪「買入」評級，指其規模效應及供應鏈優勢令第二季盈利超預期，目標價309.67元。比亞迪二季度業績較該行和市場預期強勁，主要是由於二季度銷量環比增長27.8%至70萬輛，規模效應明顯。另季內電池成本下降明顯，比亞迪發揮供應鏈優勢也使成本下降，而高定價車型如唐、漢和騰勢D9的佔比提升也有助提升單車盈利能力。插混的強勁需求、比亞迪的高端化新車型以及出口的放量將刺激下半年銷量，供應鏈優勢也有助於提升其盈利能力。

太平洋證券：料下半年價量齊升 目標價348.28元

太平洋證券指，比亞迪第二季銷量為70.02萬輛，同比增長98.1%，環比增長27.8%。公司銷量實現快速增長，一方面得益於比亞迪品牌效應的提升、完善的車型矩陣以及較強的產品競爭力，另一方面，上半年公司推出多款冠軍版車型，價格下探配合新車型問世，助力銷量再創新高。此外，根據初步測算，預計集團第二季實現單車淨利潤0.91至1.08萬元人民幣，同比增長15.36%至48.64%，環比第一季單車利潤0.75萬元人民幣再度提升，主要原因為銷量同比高增，規模效應釋放驅動成本下探；原材料價格回落，上半年碳酸鋰低點跌破20萬元人民幣關口，較高點下降超60%；各業務部綜合產能利用率與盈利表現提升。



太平洋證券又提到，比亞迪下半年開啟強勢產品周期，海鷗、騰勢D9、護衛艦07、騰勢N7、方程豹硬派越野五箭齊發，預計全年銷量有望突破300萬輛。在行業復甦、品牌高端化、出海等因素共振下，公司下半年價量上行趨勢明確，放量可期，維持「買入」評級，目標價348.28元。另中銀國際將比亞迪目標價由290元升至300元，大華繼顯維持目標價590元，均維持「買入」評級。

黃瑋傑：股價已一定程度反映業績 可待回至258元買入

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，下半年仍審慎看好比亞迪，新能源車銷量很重要，銷量大才有規模效益，令毛利率進一步改善，比亞迪就可以做到，但其每月銷量已達25萬輛，短期要再快速增長不容易，幸集團近年著力拓展海外市場包括歐洲，最新擬在巴西建生產基地，藉此開拓南美市場，於東盟最大的新能源車市場泰國亦有設廠，而海外市場相對內地市場仍屬藍海，以比亞迪今年上半年銷量跑贏Tesla來看，相信未來在海外市場也有一定競爭力，令其維持業績增長。

黃瑋傑續指，新能源車股首選比亞迪及理想汽車(02015)，惟比亞迪股價已反映大部分好消息，理想汽車亦維持強勢，而蔚來(09866)及小鵬(09868)最近因銷量有起色才「鹹魚翻生」，但今年以來仍以比亞迪及理想表現最好。比亞迪股價已一定程度反映業績，今個月升至268元就止步，宜回至255至258元才買入，245元止蝕。至於理想，今年累計已升一倍，惟每回落至20天線有支持，宜待其回落至139.5元才買入。

比亞迪半日升0.69%收報264.4元，成交9.3億元，旗下比亞迪電子(00285)料中期盈利最多升1.5倍，半日升6.51%報27元。其他新能源車股亦普遍上升，理想汽車升2.36%報147.4元，小鵬升1.77%報57.5元，蔚來升0.73%報83.05元，惟零跑(09863)跌0.58%報43.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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