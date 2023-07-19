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安踏營運數據對辦卻遭大行降目標，邊類內需股可博低位反彈？

19/07/2023

　　安踏體育(02020)公布最新營運數據，安踏品牌今年第二季零售額錄高單位數增長，FILA品牌錄高雙位數增長，大行雖指符合市場預期，卻因應內地消費者信心疲弱，紛紛下調目標價，安踏今日(19日)跌逾3%，其他內需股亦普遍下挫。內需股大多已跌至低位，不知除體育用品股外，有沒有其他股份可博反彈呢？

 

（安踏體育網頁截圖）

 

安踏品牌上半年零售額錄中單位數增長　次季高單位數增長

 

　　安踏體育公布，今年第二季安踏品牌產品之零售金額(按零售價值計算)與2022年同期相比錄得高單位數的正增長，FILA品牌產品之零售金額與同期相比錄得10至20%高段正增長，所有其他品牌產品之零售金額按年錄得70至75%的正增長。

 

　　今年上半年，安踏品牌產品之零售金額按年錄得中單位數的正增長，FILA品牌產品之零售金額按年錄得10至20%中段的正增長，所有其他品牌產品之零售金額按年錄得70至75%的正增長。

 

大和：FILA和其他品牌次季表現強勁　惟目標價降至115元

 

　　大和發表研究報告指，安踏體育FILA和其他品牌零售表現強勁優於預期，而安踏品牌則略微遜於管理層預期，儘管如此，對安踏和FILA折扣水平的按季改善以及健康的存貨銷售比感到特別鼓舞。儘管6至7月期間出現一些疲軟，但管理層仍維持2023財年安踏和FILA品牌零售價值雙位數增長的指引，這意味今年下半年的增長將加速，管理層料國際運動品牌集團Amer Sports合營公司將在下半年作出更多利潤貢獻。考慮到今年初消費者信心低於預期以及營銷費用略高影響，下調2023年每股盈利預測2%，同時將2024至2025年預測調整1%，目標價由124元降至115元，重申「買入」評級。


　　高盛指，安踏品牌及FILA第二季分別錄得高單位數及高雙位數增幅，均符合最近下調的市場預期，而Descente及Kolon零售額則按年分別增長60%至65%，以及95%至100%，表現持續強勁。管理層向投資者強調現時庫存對銷售比率健康，折扣率已回穩，並維持安踏品牌及FILA雙位數增長指引。考慮到5至7月初市場銷售疲軟，相應下調全年安踏品牌及FILA的銷售增長預測，但當中部分預期會被Descente及Kolon的增長所抵銷，同時料利潤率保持穩定。預期上半年安踏可在中國運動服飾品牌中引領增長，銷售額及淨利潤料按年增長14%及25%，維持「買入」評級，目標價則由125元降至112元。

 

野村：未來復甦前景不確定　目標價降至115.2元

 

　　野村指，安踏次季經營數據符合預期，惟未來復甦前景仍有不確定性，其中安踏核心品牌錄得溫和銷售增長，FILA品牌銷售錄顯著復甦。展望未來，短期消費情緒受壓，該行業銷售勢頭不溫不火，相信更高的折扣水平將繼續影響安踏下半年業績表現。惟對安踏多品牌模式及穩健執行力維持信心，相信這可助公司度過行業低迷期，並進一步擴大市場份額，將目標價由126.1元降至115.2元，維持「買入」評級。


　　里昂指，安踏第二季零售額基本符合市場預期，庫存和折扣保持在健康水平。預計集團上半年的盈利將錄得強勁復甦，按年增長28%，並料由於毛利率復甦及積極的營運槓桿，將在下半年保持韌性，維持「買入」評級，列為首選股，惟將目標價由133元降至123元，以反映消費情緒較弱的情況下出現估值調整。

　　中金指，安踏品牌及FILA品牌產品第二季零售金額增速按季提升，零售折扣及庫銷比維持健康水平，而其他品牌亦延續高增長趨勢。考慮到安踏的多品牌營運能力出色，各品牌銷售表現逐步恢復，經營效率亦有所提升，帶動盈利能力高質量發展，預測上半年收入將良好增長，利潤率亦將出現顯著改善，維持「跑贏行業」評級。但由於國內終端消費尚處於弱復甦階段，將今明兩年每股盈利預測下調3%，因應行業估值下調將目標價降21%至109.19元。

 

瑞銀降體品股盈測　惟仍看好安踏九毛九等內需股

 

　　另外，瑞銀近日就內需股發表報告，指內地經濟學家預計6月宏觀數據乏力，政策刺激溫和。根據該行的渠道調查，由於消費者信心減弱，勞動節假期後運動服裝的需求大幅放緩。6月份分銷商零售額按年錄得低單位數負增長至中單位數正增長，主要由於上海封城後需求被壓抑，去年的基數較高。考慮到行業增長疲弱，對體品股的2024至2025年盈利增長預測由12%下調至9%。預期今年上半年安踏、特步(01368)及李寧(02331)的收入按年增長14%、10%及8%，盈利則料分別增21%、增12%及跌6%，將安踏目標價由137元降至113元，李寧由84元降至58元，特步由12.5元降至10.8元，均予「買入」評級。


　　瑞銀指，餐飲股在疫情下實施積極的成本控制措施，儘管復甦趨勢較弱，但有關措施仍對盈利帶來支持。預期海底撈(06862)、九毛九(09922)及呷哺呷哺(00520)今年上半年純利分別約15.97億、2.21億及9000萬人民幣，分別超預期、符預期及遜預期。另外，受惠海外擴張帶動，名創優品(09896)和泡泡瑪特(09992)的消費者需求較其他類別更具韌力。在該行覆蓋的內需板塊中，較偏好百勝中國(09987)、九毛九、名創優品及安踏，予九毛九目標價19元，百勝中國美股看78美元，名創優品美股目標由25美元升至26美元，均予「買入」評級。

6月社會消費品零售額僅升3.1%　發改委：將及早出台擴大消費政策

 

　　值得留意，國家統計局本周一(17日)公布，6月社會消費品零售總額增速為3.1%，較5月的12.7%增速大幅放緩，亦低於預期的3.2%增長。發改委昨日(18日)在新聞發布會上表示，將圍繞穩定大宗消費、汽車消費等方面及早出台恢復和擴大消費政策，有信心實現今年5%左右的GDP增長目標。


　　發改委政策研究室主任金賢東指，目前內地消費遇到的問題，包含消費能力和消費預期相對偏弱、基礎設施和消費環境有待提升等。下一步要針對制約居民「能消費、敢消費、願消費」的痛點和堵點進行政策研擬，將從四大方面來施力：一是完善消費政策，持續建構高質量充電體系、支持新能源汽車下鄉；二是提升消費能力，增加民眾收入、著重青年群體就業等；三是優化消費供給，推進數字技術、應用場景和商業模式融合創新；四是改善消費環境，健全標準質量管理體系，加大質量安全監管力度等。

陳政深：體品股暫宜觀望　潤啤可於現價買入上望56元

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來艾德金融聯席董事陳政深，他指亞運臨近，啤酒股及體育用品股傳統上都會有炒作，其中體品股是內需首選板塊，有很多基金會部署，但當它們在整個中國市場的配置減少，體品股無可避免會受拖累，雖會有短線資金因應政策及主題炒作，惟體品股走勢一直跑輸大市，市況疲弱下弱勢股只會更弱，安踏、李寧及特步暫都只宜觀望，可待大市氣氛有改善才做一些短線操作，始終估值不貴，有一定值博率。

 

　　陳政深續指，就著亞運臨近，不如吼華潤啤酒(00291)，其股價處於相對低位，雖單憑夏天未必可炒起，因夏天啤酒銷量未必特別好，反而冬天食火鍋銷量更好，但體育盛事是不錯的催化劑，惟以現時市況不敢看得太進取，潤啤之前頸線約於56元，於去年第四季至今年第一季該處都見支持，跌穿後構成的阻力會較大，5月時嘗試突破不成功，惟現價買入升至近56元約有逾一成至兩成上升空間，可以之前低位47元作止蝕參考。

 

　　內需股今日普遍下跌，體品股方面，安踏半日跌3.67%收報81.4元，李寧跌2.92%報39.9元，特步跌1.91%報7.69元。餐飲股方面，海底撈跌2.06%報18.08元，九毛九跌2.87%報12.88元，呷哺呷哺跌2.11%報3.71元。至於啤酒股，潤啤跌1.62%報48.7元，青啤(00168)跌2.73%報67.6元，百威亞太(01976)跌2.3%報17.86元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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