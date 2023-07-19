憧憬美加息周期快完結，金價急升創6周高，金礦股先升後回博唔過？

昨日(18日)美國公布的零售銷售及工業生產數據均遜預期，令投資者更有信心押注聯儲局即將結束今輪加息周期，利好金價。雖然美匯指數自15個月低點小幅回升，漲0.99%至99.93，但無阻紐約期金大漲近1.3%，升至6周高位，達到每盎司1980美元，分析師認為金價短期內就可能挑戰2000美元大關，今日(19日)金礦股曾全線上升，惟至收市升幅明顯收窄甚至倒跌。金價再升空間有限，金礦股博唔過？

（Shutterstock）

美國6月零售銷售及工業生產遜預期 紐約期金升近1.3%

美國昨日公布6月零售銷售按月增長0.2%，低於市場預期增長0.4%，6月工業生產下跌0.5%，低於持平的預期，令到市場更有信心聯儲局本月加息後便暫停收緊貨幣政策。芝商所市場預期監測工具FedWatch數據顯示，本月26日聯儲局加息0.25厘至5.25%-5.50%的機率為99.8%，年底利率維持在5.50%以下的機率有74%。紐約8月期金昨日收市升24.4美元，報每盎司1980.8美元，是6個星期收市高位，升1.25%。現貨金亦升逾1%，升至每盎司1978美元附近，曾觸及約8個星期高位。

黃金期貨上周已累計上漲1.7%，創4月迄今最佳單周表現，美匯指數上周累計下挫逾2%，並觸及2022年4月以來最低點，主因是美國上周公布的消費者物價指數(CPI))和生產者物價指數(PPI)均顯示通脹降溫，加深市場對聯儲局本月加息後暫停緊縮的預期，抑制美元並拉抬金價。

分析師：聯儲局下周將最後一次加息 金價或挑戰2020美元

Zaye Capital Markets投資長Naeem Aslam認為，下周將會是聯儲局最後一次加息，之後市場焦點將在於加息的持續暫停，甚至是降息的時機，此將會持續支撐金價。交易網站Cordovatrades.com創辦人Julia Cordova表示，金價處於技術面的有利形態，可能最快在下周就有機會挑戰每盎司2020美元的壓力價位。StoneX市場策略師James Stanley亦認為，金價短期內就有可能挑戰每盎司2000美元關卡，美國零售銷售數據弱於預期，增強了對於加息周期將要結束的預期。

澳盛銀行：金價仍存一些壓力因素 惟年底可見2100美元





澳盛銀行(ANZ)發表報告指，年底金價將有潛力上看每盎司2100美元，因預期美國加息周期有望結束，以及對於美國經濟衰退的擔憂的影響。不過，金價仍有一些壓力因素，包括美國股市以及美國經濟數據的表現較為強勁、聯儲局的立場仍偏鷹派、美債殖利率升高，以及黃金ETF(交易所交易基金)的持倉持續減少等。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金昨日黃金持有量減少1.73公噸至912.93公噸，創下4個月來新低。



德國商業銀行最新研究顯示，由於聯儲局尚未完成加息，黃金價格在夏季剩餘時間可能會停留在每盎司1950美元左右，但預計7月將是聯儲局本輪緊縮周期最後一次加息，隨著對經濟衰退的擔憂開始加劇，金價將在今年年底回升至2000美元。如果在未來一年，通脹進一步下降和經濟疲軟，甚至加大了降息可能性，金價應該會走向歷史高點。

中信証券：金價有望突破此前新高 金礦股業績確定性高



中信証券日前指，6月美國非農就業人數低於預期，就業市場整體降溫趨勢延續，CPI漲幅低於預期，物價上行壓力逐步緩解。市場對7月再次加息的預期維持穩定的同時，對後續加息的預期有所減弱。疊加央行購金趨勢的延續，預計金價有望重拾漲勢，並突破此前新高。上半年金價同比上升顯著，金礦股板塊業績確定性高。

葉尚志：金價料續窄幅上落 金礦股及黃金ETF均不值博

第一上海首席策略師葉尚志指，金價仍算硬淨，但對能否挑戰歷史高位約2070至2080美元有保留。雖然美國加息周期已近尾聲，令持有黃金的成本不再上升，但不代表會即時減息令成本下降。另外，不要忘記黃金有抗通脹作用，如果美國以至全球通脹繼續緩和，相關作用就減弱。總之，通脹是最影響金價的因素，其次是息口，金價第二季也只在1900至2100美元間窄幅上落，期望不要太大。

葉尚志又表示，金礦股除受金價影響外，亦要看公司本身經營狀況，之前就曾有金礦因應安全檢查而停產，就算要買也只可短炒，且走位要快，其中招金礦業(01818)及山東黃金(01787)估值都偏貴，紫金礦業(02899)兼營銅礦、鋰礦等，受經濟周期影響較大，而既然金價只窄幅上落，黃金ETF也不太值得吸納。

金礦股今日曾全線上升，招金礦業最終收市升1.38%報11.72元，最多升3.63%至11.98元；紫金礦業曾升1.58%至12.86元，惟收市跌0.16%報12.64元；中國黃金國際(02099)曾升3.18%至32.4元，惟收市跌0.32%報31.3元。山東黃金收市升0.5%報16.14元，靈寶黃金(03330)升0.72%報1.4元，SPDR金ETF(02840)升0.92%報1434元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》陳政深詳盡分析，請按此



其他金價相關新聞：

《Ａ股焦點》國際金價六周高位，四川黃金漲停，老鳳祥升４％

《窩輪豪情－梁業豪》指數牛熊證市場令單邊市況較難出現