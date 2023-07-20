  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

舜宇發盈警料中期盈利大減，大行紛劈目標股價急插可趁低撈？

20/07/2023

　　舜宇光學(02382)發盈警，預期上半年盈利按年大減65%至70%，至約4.07億至4.75億人民幣，差過市場預期，大行紛劈目標價，其中美銀只看57元，今日(20日)股價低開5%後跌幅擴大，曾跌15%低見66.3元，創去年11月1日以來新低，為表現最差藍籌。不過，有大行料其盈利可能觸底，並將由下半年開始逐步復甦，股價急跌為長期投資者提供機會，不知可否撈底呢？

（舜宇光學網頁截圖）

 

舜宇：智能手機需求疲軟競爭激烈　料中期少賺最少65%


　　舜宇光學預期上半年股東應佔溢利約4.074億至4.753億人民幣，按年減少約65%至70%。集團認為，有關預期減少主因期內受中國經濟的緩慢復甦及全球經濟的不確定性等因素影響，全球智能手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈以及智能手機攝像頭持續呈現降規降配趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組的出貨量按年下降，並加大了平均售價及毛利率壓力。另期內因人民幣貶值，公司於年初發行之可持續發展掛鈎債券及長期銀行借貸產生了未變現外匯虧損約1.615億元，其為非現金項目。

 

美銀：盈利遠遜預期將下調出貨量指引　目標價降至57元      

 

　　美銀證券發表研究報告指，舜宇上半年盈利遠遜預期，預計管理層會在業績公布後下調出貨量指引，目前預計今年手機鏡頭出貨按年下跌8%，手機模組增長2%。另舜宇上半年車載鏡頭出貨量好過預期，按年增長25%，但由於同行和新入局企業競爭加劇，預計下半年出貨量將穩定在6月份的水平。將舜宇今年至後年盈利預測下調26%至49%，以反映指引和疲軟的行業前景，重申「跑輸大市」評級，目標價由68元降至57元。

 

　　花旗指，舜宇盈警表明業績將大幅下滑，雖然市場已預期業績疲弱，但該數字仍遜預期。市場對盈警的反應將較負面，預計集團將在中期業績會議中下調其今年的出貨量指引，但上半年的純利表現或已見底，業績下半年料有所改善，將其評級由「買入」下調至「中性」，目標價由110元調低27.3%至80元。

 

瑞信：手機需求復甦緩慢毛利受壓　目標價降至84元

 

　　瑞信指，舜宇上半年毛利受壓，手機和車載產品的平均售價雙雙下跌，手機市場的競爭已經冷卻，但車載產品則受市場競爭加劇和代工廠成本下降的壓力影響；鏡頭產品出貨因美國關鍵客戶的訂單而有所上升，但市場份額的前景仍不明朗。下調其今年手機攝像模組和手機鏡頭出貨量預測至分別按年持平和微增1%，以反映市場需求疲弱，但將車載鏡頭的出貨增長預測由15%上調至25%，因電動車需求具韌性。

 

　　瑞信又下調舜宇2023、2024和2025年每股盈利預測至30%、23%和22%，以反映手機市場需求復甦緩慢和毛利壓力，目標價由101元降至84元，評級維持「中性」。

 

中金：下半年行業有望溫和復甦　大和：股價受壓見長期投資機會


　　中金指，舜宇上半年純利低於市場及該行預期。展望下半年，手機市場行業有望迎來溫和復甦，公司在手機光學賽道仍具備較強的產品競爭力，建議投資人關注手機潛在需求拐點到來時公司的盈利能力改善，同時公司在車載、ARVR光學領域布局，新興終端的光學升級或將在未來打開公司的第二成長曲線。考慮到手機光學業務盈利能力承壓，將公司今年歸母淨利潤預測下調44%至14.5億人民幣，明年則下調28%至22.3億人民幣，並將目標價下調14%至81.9元，維持「跑贏行業」評級。

 

　　大和預計舜宇上半年盈利可能觸底，並將由下半年開始逐步復甦，主要受惠智能手機規格可能恢復升級、品牌廠商致力差異化，以及提升鏡頭預算以改善整體成本結構等有利影響。另對其汽車業務保持長期正面的看法，因看好電動車/先進駕駛輔助系統(EV/ADAS)勢頭強勁，增強現實/虛擬現實(AR/VR)的上行潛力，以及可能改善的生態系統。料舜宇股價可能會因上半年初步業績不佳而承壓，但可能為長期投資者提供良好的切入點機會，重申「買入」評級，目標價95元。

 

林家亨：行業大環境向下走　料會再發多次盈警  

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，舜宇發盈警很正常，且料會發很多次盈警。自2021年年尾整個行業大環境向下走，舜宇不可能獨善其身，但當時其股價卻升到230至250元，現時急跌很正常，因其盈利不斷下降。以往有大廠給予訂單，因幾年前舜宇光學產品有一定優勢，但產品一出很快就會有很多公司爭相模仿，搶走其大客戶訂單，令高毛利率不能維持。反而同業高偉電子(01415)防守力較強，因其非集中於大訂單客戶，有本身技術優勢，但仍會受行業大環境影響，如跌至保歷加通道底線約14.4元有一定值博率。

 

陳樂怡：下半年電子消費難反彈　惟可待股價喘定中長線吸納

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，舜宇上半年盈利遠遜市場預期，受環球經濟放緩及中國弱復甦影響，手機市場疲弱，且行業競爭加劇，舜宇單價壓力會增加，市場亦料其將下調出貨量指引。另最近有市場調查機構報告顯示，今年第二季全球智能手機市場出貨量同比下降11%，料下半年電子消費也難反彈，行業前景不明朗。不過，舜宇作為行業龍頭，有一定技術優勢，且隨著電動車市場滲透率增長，公司車載鏡頭出貨量會持續增加，現價也已跌至低於5年平均水平，可待股價喘定才吸納揸中長線。

 

　　舜宇半日跌13.21%收報67.7元，成交11.13億元。其他手機設備股亦普遍下跌，瑞聲科技(02018)跌3.95%報17.98元，高偉電子跌7.93%報13.94元，丘鈦科技(01478)跌2.18%報3.14元，賽晶科技(00580)跌2.21%報1.77元，惟比亞迪電子(00285)升0.54%報27.9元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

58.600

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.750

異動股

01919

中遠海控

8.170

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 58.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.750
  • 01919 中遠海控
  • 8.170
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 83.150
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 141.600
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 27.800
  • 目標︰$30.00
  • 00316 東方海外國際
  • 120.800
  • 目標︰$141.00
  • 02886 濱海投資
  • 1.660
  • 目標︰--
  • 00598 中國外運
  • 2.780
  • 目標︰$3.10
  • 00921 海信家電
  • 19.820
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 63.450
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.100
  • 00700 騰訊控股
  • 332.800
  • 00001 長和
  • 47.450
  • 01024 快手－Ｗ
  • 57.400
報章貼士
  • 02888 渣打集團
  • 71.400
  • 目標︰$80.00
  • 00941 中國移動
  • 64.950
  • 目標︰$70.00
  • 00316 東方海外國際
  • 120.800
  • 目標︰$141.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/07/2023 12:09  恒指半日升49點報19001，舜宇光學跌13%，碧服升逾5%

20/07/2023 12:05  《午市前瞻》中央經濟會議前恒指料維持區間上落，金沙繼續炒波幅

20/07/2023 10:35  《異動股》舜宇跌幅擴大至近15%墊底藍籌，創逾8個月新低

20/07/2023 09:25  【國際要聞】韓總統登上美國核潛艇，警告朝鮮若挑釁將致政權終結

20/07/2023 11:55  【聚焦人幣】人行前司長盛松成：增發離岸人幣國債，助人幣國際化

20/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６４﹒７８億元，買盈富沽騰訊

20/07/2023 08:57  【大行炒Ｄ乜】花旗跟進本地銀行股；花旗大削舜宇目標價兩成七

20/07/2023 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８０，一周拆息較上日升至５﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】民企定位大「升呢」，開刀地方保護主義
人氣文章

新聞>財經熱話

舜宇發盈警料中期盈利大減，大行紛劈目標股價急插可趁低撈？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》中央經濟會議前恒指料維持區間上落 金沙繼續炒波幅
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

迎接DSE放榜 19歲英皇新晉歌手黃明德立志做出色唱作人 參加比賽不敵炎明熹未氣餒
人氣文章

政經范局．范強

被雪藏的米蘭．昆德拉
人氣文章

時事要聞

傷殘港隊3將克服障礙 文武雙全齊入U 肌萎男生喜獲21分 誓於社會「站起來」
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

前度結婚了，新娘不是我，反而得啖笑！渣男前度刻意update感情現況，是示威還是想擦存在感？
人氣文章

Art & Living

從保育皇都戲院，到細說歐德禮的故事！紀錄片《尚未完場》的香港歷史鈎沉
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

Treasure House Fair能否於逆市再出發？淺談蘇富比上拍的Lucian Freud《夜晚的屋裡》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
治癌新希望！中大研究新型聯合免疫療法！破解癌細胞耐藥機制，有望加強治療肝癌效果
人氣文章
老年黃斑病變分乾、濕性兩類！香港每年3千新症，有個案病發一周失明！醫生：50歲起定期Check
人氣文章
消委會｜30款預先包裝醃菜大檢閱！逾8成半樣本高鈉、全部橄欖菜屬高脂！邊3款醃菜含最多昆蟲碎片？一文睇清詳細評分！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/07/2023 14:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/07/2023 14:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/07/2023 14:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/07/2023 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態20/07/2023
俄管控黑海糧運小麥期貨飆升，普京將缺席金磚峰會
人氣文章FOCUS20/07/2023
【FOCUS】民企定位大「升呢」，開刀地方保護主義
人氣文章財經熱話20/07/2023
舜宇發盈警料中期盈利大減，大行紛劈目標股價急插可趁低撈？
人氣文章財經熱話20/07/2023
《午市前瞻》中央經濟會議前恒指料維持區間上落 金沙繼續炒波幅
人氣文章大行報告20/07/2023
【大行炒D乜】舜宇盈警點部署？港銀邊隻好？一click就知道
人氣文章財經熱話20/07/2023
【賭股分析】賭企疫後持續復甦，想部署揀邊隻好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金