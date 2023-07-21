憧憬派中期息加碼回購，港銀下周或加P，滙控創逾5年高仍可追入？

滙控(00005)將於8月初公布業績，市場憧憬將派發中期息，甚至因應早前出售加拿大業務或會派發特別股息，加上集團密密回購，在回購金額即將達早前預計的20億美元下，隨時加碼回購，推動股價連升7日，再創2018年6月以來逾5年高。另外，美國聯儲局將於下周議息，市場預期再加息0.25厘，本港銀行今次料需跟隨上調最優惠利率(P)，本地銀行股今日(21日)也隨滙控普遍上升，究竟應追入滙控，還是吸納相對落後的銀行股呢？

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滙控下月1日審議中期業績及會否派息 昨再斥約2.8億回購



滙控昨日(20日)宣布，將於8月1日召開董事會議，審議截至今年6月30日止6個月期間中期業績及會否派發2023年普通股第二次股息。待董事會議通過及確認後，股息將於9月21日派發予8月11日已登記於英國主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊之股份持有人及紐約的美國預託股份持有人。

另滙控昨日在英國再回購約183.8萬股，每股作價6.2980至6.4060英鎊，總值約1170萬英鎊(約1.2億港元)，另同日在香港聯交所回購249.92萬股，每股作價63.3至63.8港元，總值約1.59億港元。滙控此前計劃5月10日起至不遲於今年9月30日期間回購總值最多20億美元之普通股，至今累計回購約2.39億股，涉資約18.37億美元，所有回購股份將予註銷。

中原按揭：若下周美國加息 港P加幅或達0.25厘

另方面，美國聯儲局將於下周議息，中原按揭董事總經理王美鳳表示，與樓按相關的1個月港元拆息(HIBOR)昨日創自2007年10月18日後近16年新高，報5.21%。雖然美國通脹率已連月下降，並已超出市場預期回落至3%，原則上未必有加息需要以便觀察滯後影響，但聯儲局官員卻表示為了決心把目標通脹壓低至2%，又或防止通脹反彈，因此仍有機會繼續加息1至2次，若然下周美國仍繼續加息，在現時反映銀行資金成本的港元拆息明顕高於按息約3.5%，加上港拆息已追貼美息，美國加息意味息率或再進一步上升，不排除銀行將因應加息壓力及視乎資金成本而需要上調最優惠利率(P)，估計加幅仍會溫和介乎0.125厘至0.25厘。





經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦指，市場預測下周美聯儲再次加息0.25厘，港美息口差距或將進一步擴寬，HIBOR仍有上升壓力，或挑戰2007年10月12日5.7%，即有紀錄的歷史高位，並將繼續維持高水平一段時間。銀行在資金成本壓力續增下，或視乎自身策略而上調P，幅度約0.125厘至0.25厘左右。

花旗對滙控開展90日上行觀察期 惟更看好中銀東亞

花旗發表最新研究報告指，港銀將於本月下旬起公布中期業績，由於5月及6月份HIBOR走強，預期上半年淨息差有望復甦，但同時由於市場情緒仍然疲軟，預期銀行手續費收入增長將低迷。雖然內地當局或出台措施支持樓市發展，令受到中國商業地產業務持續影響的銀行信貸成本有所改善，但更看好外資銀行資本回報向好，因應滙控將進行20億美元回購，以及憧憬有形股本回報率(RoTE)目標可從12%以上提高至13%以上，對其開展90日上行觀察期。

另花旗指，由於東亞銀行(00023)資產質量觸底、盈利能力提高以及估值有吸引力，將評級從「中性」上調至「買入」，目標價從11.29元升至13.24元。在香港本地銀行中，更看好中銀香港(02388)，評級「買入」，目標價由26.5元升至26.6元，其次為東亞，恒生(00011)則予「中性」評級，目標價由109元升至115元。

黃偉豪：料滙控短期仍上升 惟宜待回至60元吸納

中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，滙控受惠多個因素，股價持續強勢，包括近期美國經濟數據向好，陷入衰退機會減低，利好國際銀行股，而滙控之前收購英國矽谷銀行業務，看來所帶來的風險也不大，再加上集團密密回購，有助撐起股價。另外，HIBOR屢創新高，下周美國加息後料香港銀行也會跟隨加P，利好銀行股表現，料滙控短期仍有上升空間，其息率逾7厘亦算吸引，惟升至現價其市帳率(PB)已達1倍，不算便宜，有貨可續持有，無貨則宜待回落至60元或以下才吸納。至於恒生及中銀香港股價雖落後，但近幾年減少派息，不建議吸納。

滙控收市升0.78%報64.3元，連升7日，累升5.84%，成交14.88億元。其他本地銀行股亦普遍造好，恒生升4.07%報115.1元，中銀香港升1.08%報23.3元，渣打(02888)升0.7%報72.3元，惟東亞跌0.5%報12.04元，大新銀行(02356)跌1.41%報5.61元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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