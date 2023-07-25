  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指若企穩50天線之上，下級目標250天線，惟未有力重回年初高位

25/07/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地政治局會議上日（24日）召開，國家主席習近平於會議上提及要續著力擴大內需，以消費拉動經濟增長，亦提到要加大民生保障力度、穩就業。中央取態已轉趨務實？惟是次會議提出政策大方向，又足以支撐大市回升嗎？即使會議提及要適時調整優化房地產政策，但僅得方向性發言，對內房股的利好作用有限？外圍留意美國聯儲局周三（26日）公布議息結果後的聲明，或能從中參透出局方的加息路徑。上日逆市升逾2％的新東方(09901)早前被發現投放十億元人民幣，開設北京新東方文旅有限公司，進攻文旅市場，主打旅遊業務及旅遊開發項目策劃諮詢等服務。新東方創辦人俞敏洪數年內又改「賽道」，這次轉型文旅領域，反映集團早前力推的教育直播間再發展空間有限？開拓新業務會增加集團的財政負擔嗎？新業務又能如何增加與本業的協同效應？另一異動股奈雪的茶(02150)官宣開啟事業合夥人計劃，惟官宣後翌日股價隨即急插逾半成，上日連跌第二日﹑續挫逾一成，全數蒸發上周四（20日）的升幅。奈雪的茶連年虧損後終開放加盟，這次屬背水一戰？業績成功靠此翻身機會有多大？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他科技股相關新聞：
快手獲大行齊唱好，憧憬業績超預期，股價創近4個月高仲有水位？
《外資精點》滙證下調嗶哩嗶哩美股目標價６％，維持持有評級
騰訊旗下雲計算公司增資１８倍至１９２９萬元
《中概異動》阿里高開５％，中央指推動平台企業規範發展
【力撐民企】北京市長殷勇見小米雷軍及阿里張勇，稱推動平台經濟
《盤前攻略》政治局會議消息帶動中概股，恒指料高開約５００點

 
其他內需股相關新聞：
中央政治局會議促擴大內需，哪類股份最值博？
【力撐民企】發改委與蔚來、安踏等六家製造業民企座談，聽取建議
恒指高開５０４點報１９１７２，龍湖碧服碧桂園齊飆逾１１％
《外資精點》瑞銀料名創優品上季收入增４０％，調升每股盈利預測

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

86.750

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.850

異動股

01919

中遠海控

8.230

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 35,487.14
    +27.85 (+0.079%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,581.60
    -0.63 (-0.014%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,324.48
    +7.82 (+0.055%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.512
變動率︰+2.304%
較港股︰-2.37%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升18.482
變動率︰+1.979%
較港股︰+0.66%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升3.790
變動率︰+1.674%
較港股︰-0.26%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升2.889
變動率︰+1.304%
較港股︰-0.03%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升61.210
變動率︰+2.426%
JD 京東
按盤價(USD)︰升41.488
變動率︰+2.365%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌31.760
變動率︰-4.452%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌213.990
變動率︰-4.948%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升9.164
變動率︰+11.757%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升4.985
變動率︰+7.435%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升97.700
變動率︰+3.103%
JNJ
強生
按盤價(USD)︰跌167.090
變動率︰-4.235%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2023 14:17 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/07/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2023 14:17 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 86.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.850
  • 01919 中遠海控
  • 8.230
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 116.200
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 152.900
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 311.400
  • 目標︰$321.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 63.500
  • 目標︰--
  • 01458 周黑鴨
  • 3.270
  • 目標︰$4.80
  • 01760 英恒科技
  • 5.100
  • 目標︰$5.50
  • 02331 李寧
  • 47.000
  • 目標︰$51.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 97.500
  • 00700 騰訊控股
  • 354.400
  • 00708 恒大汽車
  • 1.980
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.280
  • 00388 香港交易所
  • 325.800
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 3.560
  • 目標︰--
  • 00327 百富環球
  • 6.320
  • 目標︰--
  • 00960 龍湖集團
  • 20.750
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

31/07/2023 16:25  《盤後部署》恒指整固後挑戰22700，申洲國際有望試105元

31/07/2023 16:46  恒隆陳啟宗:近20年內地租金收入以人幣計算無下跌，料續增長

31/07/2023 16:33  《本港經濟》第二季GDP預估按年增長1.5%，按季跌1.3%

31/07/2023 17:22  信義能源(03868)中期純利跌9%至5.7億元，息3.4仙

31/07/2023 17:28  信義光能(00968)中期純利跌26.9%，派息7.5仙

31/07/2023 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流出５９﹒６１億元，買快手沽恒生國企

31/07/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】普拉達績後大行看法分歧，小鵬續獲大行齊升目標價

28/07/2023 14:45  《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀

31/07/2023 16:37  《財資快訊》美電升報７﹒８０１１，六個月及九個月均微升５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒隆陳啟宗：近20年內地租金收入以人幣計算無下跌，料續增長
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》官方PMI仍收縮，擴消費措施出台，北京暴雨現山洪
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】陳政深：港股缺水失信心，短暫反彈勿當真！
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

【FX MONDAY】溫灼培：YCC過後平Yen不再？歐元後向何去何從？澳紙息差續落後 點部署？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

對美減息死心？
人氣文章

娛樂情報

Anson Lo演唱會 | 獲尾場嘉賓陳慧琳激讚 盧瀚霆：真係想開到20場！自爆曾壓力大到想放棄
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Dior全新高訂美妝甲油登場！21款奪目色調、專業護甲程序6 Steps打造水潤亮眼指尖！
人氣文章

Art & Living

香港故宮文化博物館9月新展：「凝視三星堆」將展出120件逾千年文物，一探古蜀文明的高峰
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「維持一段長久關係的關鍵，是各取所需」說穿了，許多婚姻都是靠責任和感情去支撐
健康好人生 Health Channel
人氣文章
免疫力差易「生蛇」宜打疫苗 患紅斑狼瘡等高危 100免費接種名額助基層
人氣文章
直擊國際老化聯盟會議︰挑戰、轉化和改變為主題！全球推廣康老齡化，實踐「積極樂頤年」
人氣文章
35歲或以上港人輕度缺碘？碘攝取不足可令胛狀腺腫大或功能不足！這7種食物最易攝取！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 02:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/07/2023
恒隆陳啟宗：近20年內地租金收入以人幣計算無下跌，料續增長
人氣文章中國故事31/07/2023
《神州經脈》官方PMI仍收縮，擴消費措施出台，北京暴雨現山洪
人氣文章財經熱話31/07/2023
【收市短打】陳政深：港股缺水失信心，短暫反彈勿當真！
人氣文章財經熱話31/07/2023
世茂復牌股價急瀉，碧桂園雅居樂齊發盈警，內房縱獲國策力撐也博唔過？
人氣文章中國故事31/07/2023
【數據解讀】機構：需求制約、刺激政策克制，中國經濟料溫和回升
人氣文章國際動態31/07/2023
美國消費者支出意外增長，聯儲局或長時間維持高利率
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金