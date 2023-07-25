中央政治局會議促擴大內需，哪類股份最值博？

內地消費者信心疲弱，早前公布的6月社會消費品零售總額增速由5月的12.7%大幅放緩至3.1%。中共中央總書記習近平昨日(24日)主持召開中共中央政治局會議，提出要積極擴大內需，增加居民收入擴大消費，要提振汽車、電子產品、家居、體育休閒及文化旅遊等消費，刺激今日(25日)內需股反彈，其中內地連鎖雜貨店名創優品(09896)飆逾一成。在憧憬中央推出刺激措施下，哪類內需股最值博呢？

（名創優品網頁截圖）

政治局會議：要增居民收入 提振汽車家居體育旅遊等消費

昨日召開的中共中央政治局會議提到，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻。疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。



會議強調，要積極擴大內需，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用。要制定出台促進民間投資的政策措施。要多措並舉，穩住外貿外資基本盤。要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。





瑞銀降體品股盈利增長預測 惟看好百勝中國九毛九等



另外，瑞銀上周就內需股發表報告，指內地經濟學家預計6月宏觀數據乏力，政策刺激溫和。根據該行的渠道調查，由於消費者信心減弱，勞動節假期後運動服裝的需求大幅放緩。6月分銷商零售額按年錄得低單位數下跌至中單位數增長，主要由於上海封城後需求被壓抑，去年的基數較高。考慮到行業增長疲弱，對體品股的2024至2025年盈利增長預測由12%下調至9%，將安踏(02020)目標價由137元降至113元，李寧(02331)由84元降至58元，特步(01368)由12.5元降至10.8元，均予「買入」評級。



另瑞銀指，餐飲股在疫情下實施積極的成本控制措施，儘管復甦趨勢較弱，但有關措施仍對盈利帶來支持。預期海底撈(06862)、九毛九(09922)及呷哺呷哺(00520)今年上半年純利分別約15.97億、2.21億及9000萬人民幣，分別超預期、符預期及遜預期。另外，受惠海外擴張帶動，名創優品和泡泡瑪特(09992)的消費需求較其他類別更具韌力。在該行覆蓋的內需板塊中，較偏好百勝中國(09987)、九毛九、名創優品及安踏，予九毛九目標價19元，百勝中國美股看78美元，均予「買入」評級。

瑞銀於另一報告預料名創優品上季收入按年增長40%，受益於銷售支出下降，經調整淨利潤率料按季升0.6個百分點至17%，推動經調整淨利潤達5.46億人民幣，較市場預期高約25%。本地線下渠道逐月復甦，4至6月的GMV(商品成交金額)分別按年升80%、45%和20%；季內淨新增200家本地門店，並維持全年淨新開350至450家分店目標，目前的復甦趨勢有望進一步提升。管理層又透露正考慮未來3至5年派息比率不低於50%，維持美股「買入」評級，目標價由26美元升至27美元。





高盛降內地餐飲行業盈測 薦買名創優品料季績勝預期



高盛上周亦就內地餐飲股發表報告，指受到4月淡季及5至6月假期提振乏力影響，該行所覆蓋餐飲股自3月31日以來已回落最多達47%，跑輸MSCI中國指數同期錄約7%跌幅。雖然上半年同店銷售步入正軌，但市場日益憂慮行業出現「L型」復甦。由於宏觀經濟展望轉弱及政策效果有限，對餐飲股的復甦預測變得更保守，今年下半年及明年料分別溫和回升至疫情前水平各85%及90%。



高盛下調2023至2025年的餐飲行業盈測介乎2%至39%，並削多家內地餐飲股目標價，以反映低可見度下增長較弱，惟相信再下行的空間有限。展望未來，品牌在高質量擴張上的執行力從下半年起將變得愈來愈重要，高質素股份估值將變得更具吸引力，因此重申對百勝中國及九毛九的「買入」評級，明年純利增長率料分別為18%及67%，惟將百勝中國美股目標價由75美元降至74美元，九毛九目標價由25港元降至18港元。另維持海底撈和奈雪的茶(02150)「沽售」評級，目標價分別由20元及6.3元，降至16.1元及5.3元，料受行業競爭及潛在商業模式轉變帶來較高不確定因素所影響。



另高盛於另一報告指，名創優品將公布上季業績，預期在單店銷售表現提升及具韌性的利潤率推動下，銷售額將按年增長35%至31億人民幣，其中中國地區料增長39%，而海外市場將增長36%，均高於此前預期。行業調研數據顯示名創優品7月份開店步伐及店舖銷售表現均強勁，預期在產品組合調整、自營銷售貢獻佔比提升及經營槓桿下，利潤率將保持彈性，相應將2023至2025財年淨利潤預測上調6%至7%，目標價升至47元，評級「買入」，並列入「確信買入」名單。

林嘉麒：海信家電或可炒起 名創優品可待回落小注買入

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，中央政治局會議提到要擴大內需，當中提出提振汽車消費，沒人會覺得意外，之前針對新能源車亦一直有政策推出。至於提到電子產品消費，令人想到舜宇(02382)等股份近期全發盈警。雖然電子產品佔社會零售銷售百分比不算很多，但對整個產業鏈影響很大，確實需要提振。中央又提及家居等大宗消費，樓市差不止影響家電銷售，傢俬及裝修等需求也減少，往後或獲更多政策支持。事實上，在政治局會議召開前已有個別城市派消費券，雖然地方政府受財政能力所限未必可大規模推行，但應該會再做多一些，之前618購物節期間家電消費就受到刺激，政府或者可與電商平台合作推出刺激措施。

不過，林嘉麒指，內需板塊中應選買哪一類很難說，體育用品股有其他問題，不建議吸納，家電股如海信家電(00921)疊加天氣熱要開冷氣機或可炒起，其餘就只見名創優品今日表現突出，但股價已破短期高位，很難再有突破，只宜待股價回落小注買入，再等政策推出，另今次中央沒提到看電影及去飲飲食食，餐飲股明顯受冷落。

內需股今日普遍造好，除名創優品表現一枝獨秀外，安踏及李寧亦升逾半成，海底撈、九毛九及華潤啤酒(00291)均升逾4%。





撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此





其他內需股相關新聞：

【力撐民企】發改委與蔚來、安踏等六家製造業民企座談，聽取建議

恒指高開５０４點報１９１７２，龍湖碧服碧桂園齊飆逾１１％

《外資精點》瑞銀料名創優品上季收入增４０％，調升每股盈利預測

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情