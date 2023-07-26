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內地本月汽車銷量料回落，惟車股獲國策加持可趁回吐吸納？

26/07/2023

　　中共中央政治局周一（24日）召開會議，指國內需求不足，強調要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，刺激本已強勢的新能源車股昨日（25日）全線造好，其中小鵬汽車(09868)及蔚來(09866)都飆逾一成，理想汽車(02015)亦升逾半成，比亞迪(01211)升逾2%，傳統車股吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)亦齊飆逾半成。不過，乘聯會預計7月狹義乘用車銷量按月跌8.6%，新能源車跌6.8%，並指汽車銷售動能難持續，今日（26日）汽車股借勢回吐，可趁機吸納？

 

（比亞迪網頁截圖）

 

乘聯會：料7月狹義乘用車銷量按月跌8.6%　新能源車跌6.8%

 

　　據乘聯會初步預估，7月份狹義乘用車零售銷量預計為173萬輛，同比下降4.8%，較6月的2.6%同比跌幅有所擴大，7月銷量預計環比更下降8.6%，其中新能源車零售62萬輛左右，環比同樣下跌6.8%，同比則增長27.5%，滲透率約35.8%。

 

　　乘聯會表示，由於上半年前期積累的意向用戶在6月有一波釋放，同時市場熱度具有一定慣性，且部分6月訂單轉移至7月交車，7月市場需求略有回落，但總體表現相對平穩，呈正常季節性走勢。不過，居民整體消費信心改善並不明顯，大件消費品信心仍有待進一步提振，第三季度宏觀經濟企穩修復，但恢復速度不及預期，消費者收入增長不足，支出意願仍有待改善。而6月市場的超預期表現，主要由政策和促銷短期刺激因素疊加導致，市場動能難以持續，下半年預計更加依靠各地方區域性政策對車市構成穩定支撐，但難以為車市帶來超預期的刺激。

 

摩通料小鵬下半年利潤率疲弱降級至減持　首選比亞迪

 

　　另外，近日摩通就汽車股發表報告，料盈利能力較高的汽車製造商會繼續跑贏大市，但一些較難實現收支平衡的初創企業的業績則可能出現停滯，預期小鵬和零跑汽車(09863)等規模較小的企業將面對困境，將小鵬評級由「中性」下調至「減持」，稱股價在業績季可能會回落，且公司下半年的利潤率或較疲弱，惟將目標價由29元升至40元，零跑汽車目標價亦由32元升至38元。


　　摩通重申，比亞迪為行業首選股，對其在混能電動汽車領域的領先地位、公司快速增長的出口業務及騰勢（Denza）品牌的銷售組合充滿信心。至於其他企業，包括吉利汽車、長城汽車和合資國企，摩通對這些車企盈利或股票表現不抱有希望，將長汽目標價由9元降至8元。

 

滙證升小鵬目標價至60.2元　中信證券予理想目標價176元

 

　　滙證指，過去一個月，小鵬汽車美股及港股表現均跑贏大市及同業，該行表示低估了公司對最新車型G6定價進取，以及其預訂量勢頭強勁。相信新車訂單牽引力強勁，以及自動駕駛軟體領先地位的價值逐漸顯現，惟利潤率或仍承壓，將公司今年及明年盈利預測分別下調36%及44%，並將其美股目標價由10美元升至15.4美元，港股目標價由38元升至60.2元，維持「持有」評級。


　　中信證券則看好理想汽車中長期投資價值，維持「買入」評級，予目標價176元，指公司今年上半年實現了超市場預期的汽車交付量，並推出了城市NOA的早鳥測試。公司在智駕領域的技術性進展也超出市場預期，主要得益於「BEV+Transformer」的技術路線革新。隨著智能化逐漸成為新能源車企的重要競爭領域，預計公司在智能駕駛與智能座艙的領先布局將顯著提高其競爭優勢，進而有望提升市佔率木。華西證券亦首予理想「買入」評級，預計新產品爆款將為公司打開增量空間，進一步提升利潤率。隨著產品銷量提升，規模效應將持續攤薄研發和銷管費用率，公司2023年將實現全年盈利。

 

熊麗萍：比亞迪260元可長線吸納　吉利或可突破10元

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍點評汽車股，她指新能源車股首選比亞迪，但要定買入價很困難，在市況仍未很確定下較適宜分段買入，但其入場成本相對高，買一手已需不少資金，市場亦怕特斯拉再減價，昨日恒指大漲也不見比亞迪升很多，但不妨於260元買入長線持有，因公司始終有前景支撐，就算新能源車再減價，料只會對一些規模小、競爭力較弱的車企影響較大，而比亞迪銷量仍遠遠跑贏特斯拉，於內地市場佔有率亦拋離其他對手，就算齊齊減價競爭優勢仍較大。另比亞迪上游方面有生產電池，汽車品牌亦開始多元化，既有貴價車亦有平價車，客戶群較廣闊。

 

　　熊麗萍又指，中央政治局會議提到要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，從長遠政策上看汽車最值博，但要有所揀擇，新能源車始終是焦點，政府補貼及鼓勵換車都只針對新能源車，就只擔心減價，而傳統車企則只望穩住銷售不再下跌，其中吉利新能源車銷售不錯，只受傳統車銷售拖累，股價應不會回落至9元以下，惟升至10元阻力頗大，如有貨可博其突破9.3至10元橫行區。長汽只可短線炒波幅，因其傳統車佔比較大，10.05元會開始有阻力，回落至9元才買入值博率較高。

 

　　汽車股今日普遍下跌，比亞迪半日跌0.9%收報263.8元；小鵬跌6%報61.1元；理想跌1.79%報143元；零跑跌2.94%報42.85元；吉利跌1.39%報9.96元；長汽跌3.63%報9.55元；廣汽(02238)跌1.93%報4.57元；東風(00489)跌1.4%報3.53元，但蔚來微升0.05%報91.85元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

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