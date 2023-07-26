下半年恐供不應求，油價四連升創3個月高，三桶油沒跟漲可趁機吸？

愈來愈多跡象表明原油供應趨緊，加上全球最大原油進口國中國承諾支持經濟，紐約期油及布蘭特期油昨日(25日)再升超過1%，連升第4日，創4月18日以來逾3個月新高。高盛預估，下半年石油需求將是歷來最高，料布油年底可升至86美元。不過，近日獲滙證上調目標價的「三桶油」今日(26日)沒跟隨油價上漲，其中中石化(00386)更跌逾3%，石油股尤其中石油(00857)及中海油(00883)一向強勢，應否趁機追入呢？





（中海油網頁視頻截圖）

高盛：下半年石油需求歷來最高 料布油年底升至86美元



周一(24日)召開的中共中央政治局會議提到，將為房地產業提供更多支持，同時承諾刺激消費。紐約期油昨日每桶再漲89美仙或1.1%，報79.63美元；布蘭特期油亦漲90美仙或1.1%，報83.64美元。高盛石油研究主管Daan Struyven在CNBC財經網站《Squawk Box Asia》節目中指，預計下半年石油需求是歷來最高，第三季缺口將達每日近200萬桶，預測布蘭特原油價格年底會漲到每桶86美元。此外，雖然美國原油產量過去一年大增至每日1270萬桶，但在今年剩餘時間這個增速料會大幅放緩，原因是鑽井數量下降。高盛援引Baker Hughes和Haver的數據指，美國石油鑽井總數最近創16個月最低，比2022年底峰值大減15%。

Daan Struyven又認為，上周末在印度舉行的G20能源部長會議，沒能就逐步減少化石燃料達成共識，使能源轉型更加複雜，表明長期的石油需求存在非常大的不確定性，對投資者來說，可能需要溢價以補償不確定性升高帶來的風險。

IEF秘書長：中印需求增供應難追上 油價下半年看漲



另外，國際能源論壇(IEF)秘書長Joseph McMonigle於上周六(22日)出席G20能源部長會議時透露，石油需求迅速回升至新冠疫情爆發前的水準，供應卻很難追上，目前抑制價格的唯一因素是對經濟衰退的擔憂。油價下半年可望上漲，因為兩大原油進口國中國和印度需求提升，預期兩國下半年需求將增至每日200萬桶，油市將出現嚴重問題。

機構：多重利好因素推升油價 料內地成品油價迎三連漲



另方面，內地新一輪成品油調價視窗7月26日24時開啟。機構預計，本輪成品油價格或繼續上調，迎來三連漲。測算截至7月25日，本輪成品油調價周期第9個工作日，參考原油品種均價為每桶78.50美元，變化率為5.44%，預計內地汽油、柴油上調幅度約為每噸240元人民幣，折合汽油、柴油每升上調0.2元人民幣左右。

卓創資訊成品油分析師許磊認為，本計價周期內，儘管美聯儲加息、全球經濟疲軟等因素拖累油價，但石油輸出國組織及其合作夥伴(OPEC+)承諾8月份將進一步減產，加劇了供應緊張的預期。此外，中國經濟增長勢頭強勁，多重利好因素佔據主導，推動國際油價反彈。國際原油基本面表現仍然偏強，價格存在震盪上漲空間。美聯儲及歐洲央行加息，或對國際油價產生短期影響，但在供應趨緊的背景下，多家國際組織和機構調高中國經濟增長預期，或支撐油價在每桶80美元上方波動。





滙證：三桶油或受惠國企改革 上調目標價1至6%



「三桶油」近日亦獲唱好，滙證發表研究報告指，基於國企改革或會提及提高股東回報的措施，將「三桶油」目標價上調1%至6%，其中中石油由6.3元升至6.7元，中海油由15.2元升至15.3元，均維持「買入」評級，因看好中石油直接受惠於天然氣價格改革，而上游基本面看來具韌性。而儘管油價疲弱，但中海油的下跌空間有限，因其銷量每年約達6%至7%增長，且成本控制得宜。另維持中石化「持有」評級，目標價由5元升至5.1元，即使油價回落對下游業務屬利好，但化工業務毛利率持續受壓，而且本土液化天然氣(LNG)需求疲弱亦引起憂慮。

另滙證指，內地次季對原油需求升至日均1600萬桶的新高，同時原油淨進口按年增加17%，預期內地原油需求持續強勁，故維持內地今年日均需求1590萬桶的預測。不過，儘管沙特阿拉伯及俄羅斯早前均削減石油產量，但受宏觀經濟因素影響，限制油價上升空間，加上俄羅斯原油供應充裕，預期布蘭特期油價格中線將受壓，因此調低布油今年預測至每桶80美元，明年預測降至75美元，並削減中資油股2023至2025年勘探與開發盈利預測。

熊麗萍：中石油中海油累積升幅大 暫只宜觀望



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，中石油現價追入風險高，雖然油價近幾日升幅明顯，但自重上70美元後都只是上上落落，不過就算油價沒怎麼上升，中石油股價仍持續向上，因為全球石油供求已有很大轉變，俄羅斯增加供應予中國，可能為中石油節省成本，中海油亦有類似情況，但兩隻股份已累積升了很多，暫只宜觀望，看看往後公布業績時能否找到更多有關它們的原油銷售及出口數據，到時可再作部署。





「三桶油」今日齊下跌，中石油跌0.7%收報5.71元，中海油跌0.16%收報12.32元，中石化跌3.46%報4.47元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此





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