小鵬獲大眾汽車入股，大行齊唱好股價飆逾三成，不如轉吼其他車股？

德國汽車製造商大眾汽車計劃向小鵬汽車(09868)投資7億美元（約54.6億港元），聯合在內地開發電動汽車，擬至少推出兩款新的電動車型，首款車型預計將於2026年上市，消息觸發小鵬美股隔晚一度狂飆逾40%，收市漲26.7%報19.46美元。小鵬獲大眾入股亦獲大行普遍唱好，今日（27日）於港股高開15%後，隨即飆逾30%，氣氛亦帶動其他車股造好。小鵬仍可追入嗎？抑或轉吼其他車股？

（小鵬汽車網頁截圖）



大眾汽車注資7億美元成第三大股東 擬推至少兩款新電動車型



小鵬汽車公布，協議向大眾汽車（中國）配發（以A類普通股為形式）股份，佔擴大已發行及在外流通的股份總數的4.99%，作價每股美國存託股15美元，以每股存託股代表兩股A類普通股，相當於每股A類普通股58.6港元，比該股昨日（26日）在香港聯交所收市價折讓約3.2%，預期總代價約7億美元現金。交易完成後，大眾汽車集團將獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位。大眾集團也將排在何小鵬、阿里巴巴(09988)之後，成為小鵬汽車第三大股東。



另外，雙方已達成技術合作框架協議。大眾汽車表示，與小鵬汽車計劃至少推出兩款新電動車型，首款車型預計將於2026年上市。何小鵬則在微博發文稱，期待大和小的攜手，將最好的技術、最好的產品、最好的品牌帶到全球。小鵬汽車總裁顧宏地表示，預計與大眾汽車交易將帶來可觀的經常性收入，小鵬可能比預期更早實現盈利。

花旗：或可提升小鵬毛利率 瑞銀：對市場情緒影響正面

花旗發表研究報告指，大眾汽車入股，對小鵬汽車而言是非常利好的消息，其中大眾汽車與高級輔助駕駛系統軟件相關收入，可能會為小鵬帶來相對較高的毛利率。預計未來小鵬G9的軟件和XNGP智能輔助駕駛系統將會開放予大眾汽車，雙方還可能共同開發下一代電動汽車平台和軟件，並進一步豐富供應鏈。對於大眾而言，合作將會加速公司的產品開發，借助小鵬的軟件技術交付周期優勢，降低資金密集度，推動小鵬的XNGP於一年內領先於中國其他電動車同行。

瑞銀指，上述消息令市場感到驚訝，並可能對市場情緒產生正面影響，但預期大眾汽車不會這麼快入股。相信小鵬通過採用800V系統和SiC晶片，在自動駕駛軟件和動力系統效率方面展現了技術領先地位，而在供應鏈管理、成本控制及營運效率等方面則尚未展現出競爭力。雖然大眾可以彌補小鵬部分弱點，但這兩款中型車的開發將持續3年，直到2026年，屆時市場可能已經飽和，惟仍予小鵬美股「買入」評級。

大摩：未來或有更多國際品牌與中國電動車初創公司合作

摩根士丹利表示，小鵬汽車獲大眾汽車入股，並於2026年合作開發兩款B級BEV（純電動汽車）車型。科技合作能創造新的變現機會，相信這是國際車廠與中國電動車新勢力的眾多戰略合作的第一步，大眾的兩款B級新車將基於小鵬G9的平台，這是雙贏的合作，小鵬將能擴大其智能座艙和XNGP技術的用戶基數，同時大眾將加快開發下一代車型以在中國電動車市場增加曝光。而對於未來中國電動車初創公司與國際品牌建立更多類似的合作關係，並不會感到意外，預期相關合作能為中國車企未來於海外擴張奠定基礎。就小鵬而言，與大眾的合作未來能開闢全球範圍的新機遇，予美股「增持」評級，目標價12.5美元。



大和指，相信大眾是看中了小鵬在自動駕駛領域的優勢，兩者合作將有助小鵬將自動駕駛技術上的投資變現，亦有助大眾取得中國新能源車的市場份額。不過，擔心小鵬的汽車價格處於市場競爭最激烈的範圍，或面對比亞迪(01211)和吉利(00175)的競爭。如G6系列的銷量好過預期，將可收窄每輛車的虧損，予小鵬美股「沽售」評級。

陳樂怡：小鵬不宜高追 比亞迪260元以下可中線吸納

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，大眾汽車入股小鵬應有助其提升技術、增加收入，彌補其產能追不上需求的供應鏈問題，但聯合推出的新車款要到2026年才上市，到時競爭力如何難料，而小鵬的智能駕駛變現能力能否提升還需更多數據支持，其汽車交付量及毛利率亦有待提升。此外，雖然小鵬新車G6銷量不錯，但定價具競爭力，毛利率恐不高，其車款又與Tesla的車款對標，Tesla若再減價將最受影響。小鵬股價近幾日料會較波動，不建議高追。

另陳樂怡指，其他車股同樣受制行業競爭加劇，最好先看了快將公布的7月銷售數據才考慮吸納，因據報內地7月汽車銷量回落。選股方面，比亞迪銷量拋離其他對手，料行業競爭對其影響較小，若回至260元以下近50天線可作中線吸納。理想汽車銷量亦佳，現金流按季改善，也值得考慮，但暫不宜高追。

汽車股今日普遍上升，小鵬半日升33.8%收報80.95元；蔚來(09866)升11.84%報103.4元；理想汽車(02015)升4.23%報155.2元；比亞迪升0.83%報268元；零跑汽車(09863)升5.39%報45元；吉利升6.37%報10.68元；長汽(02333)升6.61%報10.16元；廣汽(02238)升4.36%報4.79元；東風(00489)升2.8%報3.67元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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