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電訊三寶獲國策加持惟遭野村降目標，可趁股價回軟吸納？

28/07/2023

　　近日內地工信部召開座談會，提到要加強通用人工智能、6G等未來產業前瞻布局，打造競爭新優勢，內地三大電訊股股價反覆向好，惟此時卻遭野村下調目標價，今日（28日）皆見回軟。三大電訊商一向收入穩定，且估值不貴，股息率又高，加上近年著力發展雲計算及物聯網（IoT）等高增長業務，實為財息兼收佳選，或可趁股價回落吸納。

 

（資料圖片）

 

野村：服務收入次季持續放緩　降三大電訊股目標價

 

　　野村最近發表研究報告指，根據工信部數據，內地電訊業服務收入於第二季持續放緩，上半年按年增長6.2%，意味6月份按年增長3.6%，相對於首5個月按年增長6.8%。上半年有線寬帶服務和數據流量服務收入各按年增長6.3%及0.2%。此外，內地電訊業上半年新興業務如互聯網數據中心（IDC）、雲端和物聯網繼續成為主要增長動力，收入按年增長19.2%（相對於首5個月增長20.2%），貢獻行業服務收入約21.6%。另外，上半年來自雲端、大數據和物聯網分部收入按年各增長38.3%、45.3%及25.7%，相對於首5個月升47%、47%及25%。而截至6月底100Mbps/1000Mbps寬帶用戶滲透率達到94.2%及20.8%，而5G網絡用戶滲透率為39.5%，較2022年底增加6.2個百分點。


　　野村下調內地三大電訊股目標價，中移動(00941)目標價由81元降至77元，中電信(00728)目標價由5.5元降至5元，均維持「買入」評級；中聯通(00762)目標價由6.7元降至6.1元，維持「中性」評級。

 

工信部：加強通用人工智能、6G等未來產業前瞻布局

 

　　內地電訊業一向獲國策支持，本周二（25日）在京召開的全國工業和信息化部門座談會就強調要全力推進工業穩增長，著力培育壯大新興產業，抓好國家製造業創新中心建設，提升產業科技創新能力，加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產業前瞻布局，打造競爭新優勢。

　　會議強調要做好下半年工作，時間緊、任務重、要求高，要掌握正確的工作策略和方法，大興調查研究，謀劃一些牽引性、撬動性強的工作抓手，加強部門協同、部省聯動，充分調動各方積極性，加強地方典型經驗交流推廣，紮實推動重點任務時時有進展、按期見成效。

 

中電信雲收入翻倍增長　中移動力爭雲業務年營突破千五億

 

　　值得一提，雲計算於中國數字經濟發展中起戰略性作用，雲業務已成內地電訊商主要增長動力，根據第三方調查，於2025年內地雲計算市場空間達10000億人民幣，而中電信雲收入自2020年起持續翻倍增長，去年雲收入達579億人民幣，按年增長108%，規模於內地三大電訊商中排首位。集團已定下今年天翼雲收入達1000億人民幣的目標。


　　中移動去年移動雲收入也達503億人民幣，較3年前增長25倍，同期包含雲業務在內的數字化轉型收入達2076億人民幣，同比增幅超30%。中移動董事長楊傑於早前的2023移動雲大會上表示，已就雲業務制定未來3年規劃，移動雲將全力建設由「移動雲技術內核3.0」驅動的算力網路，實現算網一體，通過打造智算中心、算力交易平台，實現社會算力共用，服務大規模智算應用場景。通過賦能千行百業，力爭年營收突破1500億人民幣。

溫鋼城：中移動62.5元可吸　中電信長揸無妨短炒不宜追入

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中移動以市盈率計不算貴，股息率又高，另手機已成現代人必需品，集團收入穩定，可穩陣收息，回至62.5元不妨趁低吸納，惟升至65元有較大阻力，而62.5至65元之間只有不足5%上下波幅，短炒不值博，只可以收息為主，現價預測息率達8.3厘，往績息率亦達6.8厘，已算不錯，而其股價往往盤整一段時間才挾上，有貨可續持有。

 

　　溫鋼城又指，三隻中資電訊股都具有雲概念，其中中電信近期亦見反彈，最多升至4.2元，料4.3至4.4元會遇明顯阻力，今日回至4.1元，與50天線約3.91元仍有距離，仍可以長揸，短炒就不宜現價買入，甚至應減持一部分。

 

　　中移動半日跌0.23%收報65.05元，中電信跌0.72%報4.13元，中聯通跌1.06%報5.62元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

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