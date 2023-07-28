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《嚟緊炒D乜》理文造紙成功築底，中線目標價3.93銀

28/07/2023

　　理文造紙(02314)將於下周二(1日)公布截至6月30日止中期業績，理文造紙主要從事生產及貿易原紙、木漿及衛生紙產品等。

 

（理文造紙網頁截圖）


　　早前，理文造紙發盈警，預期截至今年6月30日止6個月公司之期內盈利較去年同期減少約58%，主要由於集團邊際利潤下跌。


　　截至2022年12月31日止年度業績，理文造紙錄得股東應佔溢利倒退62%至11.85億銀，營業額減少10.3%至291.7億銀。整體毛利減少52.8%至26.92億銀，毛利率下降8.3個百分點至9.2%。


　　佔總營業額83.8%的包裝紙業務，營業額倒退11.2%至244.54億銀，分部盈利減少78.5%至7.48億銀；佔總營業額14.3%的衛生紙業務，營業額減少11.8%至41.72億銀，分部盈利則增長1倍至6.77億銀；木漿業務之營業額增長1.4倍至5.45億銀，分部盈利增長11.1倍至9112萬銀。


花旗薦買，目標價4.3元

　　期內，集團木漿總銷售量為609萬噸，產品平均每噸淨利潤為216元；於2022年12月31日，集團持有銀行結餘及現金為17.98億銀，銀行貸款為163.27億銀。


　　日前，花旗發表研究報告，予理文造紙目標價4.3元，基於2023年約8.8倍市盈率，維持「買入」評級。報告指，2023年上半年淨利潤同比下降58%至3.62億元，反映較去年下半年約跌20%。該股年初至今由高位下跌34%，應該會在很大程度上抵銷利潤率收窄的影響。


　　技術走勢方面，理文造紙2月中由3.93銀水平下跌，反覆跌至7月中低位2.5銀，且成功築底，10天線及20天線掉頭向上，9RSI重上68水平，錢駿建議現價2.66銀買入，首站3銀，中線以3.93銀為目標，約為花旗目標價九折多少少，跌穿2.5銀止蝕。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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