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美高梅次季扭虧收入大增，澳門7月賭收勝預期大行唱好，濠賭股看高一線

03/08/2023

　　受惠解除新冠疫情相關旅遊及入境限制，美高梅中國(02282)今年第二季虧轉盈賺6.7億元，收入大增4.2倍，半年經調整EBITDA同樣虧轉盈並超越疫情前水平，獲大摩及花旗唱好。另外，澳門7月賭收按年大增41倍至167億澳門元，勝預期，且是疫情以來單月最高，按月亦回升9.5%。濠賭股今日（3日）全線造好，其中美高梅半日飆近6%，現正值暑假，賭股可否看高一線呢？

 

（澳門美高梅網頁截圖）

 

美高梅次季轉賺6.7億元收入增4.2倍　半年經調整EBITDA超疫情前

 

　　美高梅中國控股股東美高梅國際酒店集團公布截至2023年6月底第二季度業績，當中包括美高梅中國財務表現，根據國際財務報告準則期內總收入約58.09億元，按年增長4.2倍；總經調整EBITDA約17.47億元，而上年同期EBITDA虧損約3.82億元；公司擁有人應佔利潤約6.7億元，而上年同期虧損約13.75億元。另半年總收入約106.49億元，上升2.3倍；總經調整EBITDA約31.6億元，超越疫情前水平，達到2019年上半年的103%，而上年同期EBITDA虧損約3.37億元；公司擁有人應佔利潤約8.21億元，而上年同期虧損約24.04億元。

 

　　美高梅中國的市佔份額由2019年的9.5%增至14.9%。集團持續專注中場業務及提升營運效率，經調整EBITDA利潤率從2019年上半年的27.2%增長250點子至29.7%。第二季訪客人數已回升至2019年第二季的95%，每日博彩毛收入為2019年第二季的98%。於6月底集團總流動資金約167億元。而根據由今年1月1日起生效的博彩批給合同，集團有權經營合共750張賭枱，對比之前經營的552張增加36%。

 

大摩：次季EBITDA強勁看15元　花旗：盈利勝預期升目標至14元

 

　　大摩發表報告指，美高梅股價於未來60日內將會跑贏大市，集團次季EBITDA表現強勁，營運支出控制帶來正面驚喜、大規模再投資比率較同業低，以及今年及明年EBITDA有進一步上調空間，予目標價15元及「增持」評級。

 

　　花旗指，考慮到市場上酒店客房供應量大幅增加，以及競爭對手在第二季舉辦Blackpink和張學友演唱會，美高梅次季市場份額按季下降不足1個百分點已是理想的表現。美高梅第二季EBITDA利潤率為30.1%，高過該行預測的26.5%，相信其銷售團隊擴張計劃將有助把市場份額的損失控制在最低水平。考慮到美高梅次季盈利勝預期以及對利潤率的更高假設，將目標價由13元升至14元，並維持「買入」評級。

 

澳門7月賭收按年大增41倍至167億元　花旗料8月達170億

 

　　澳門博彩監察協調局近日公布，7月博彩毛收入166.62億澳門元，是疫情以來單月最高，按年大增約41倍，按月回升9.5%，勝預期。相對於疫情前2019年同期的244.53億澳門元，已恢復至68%的水平。1至7月份博彩毛收入967.98億澳門元，按年增長2.63倍。


　　花旗發表報告指，澳門7月份賭收略高於該行及市場預期的160億澳門元，意味7月最後8日的日均賭收約為5.95億澳門元，較前一周約5.21億澳門元高出14%。雖然7月中旬左右出現颱風，但澳門7月日均賭收仍創過去42個月以來最高。而過去幾周澳門酒店周末平均入住率達約90%，相信澳門將繼續吸引高價值旅客。由於暑假關係，8月份通常是季節性較強的月份，保守預期8月賭收將達170億澳門元，相當於2019年8月約70%水平。

 

滙證：夏季潛在強勁需求或成催化劑　看好金沙永利銀娛

　　滙證指，澳門7月博彩總收入處於高端水平，全月日均收益率為5.37億澳門元，按月上升6%，符合歷史趨勢，而博彩營運商旗下酒店暑假入住率逾90%，預計相關酒店供應量未來會進一步增加，有助支持澳門復甦。夏季潛在的強勁需求或是即將到來的催化劑，現時濠賭股行業估值不高，看好金沙(01928)，因其酒店庫存龐大且專注於中場業務， 予目標價37.5元，另看好永利澳門(01128)的估值，予目標價9.4元，亦看好銀河娛樂(00027)，其澳門銀河三期或會有驚喜，予目標價62元。三隻股份均予「買入」評級。

 

　　瑞銀指，澳門7月賭收勝預期，7月最後8天日均賭收也較上一周顯著提升。澳門賭場復甦勢頭於下半年開始，日均賭收按月持續改善。預料人均中場博彩收益達5300至5700澳門元，較2019年水平高15%至25%，反映高端需求保持韌性，對行業前景持正面看法，首選金沙和澳博(00880)，分別予目標價34.2元及6.5元，評級均為「買入」。

 

陳樂怡：中秋國慶連假將成下一催化劑　最看好銀娛53元可吸

 

（陳樂怡）

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡指，自通關後澳門旅客人次加速向上，濠賭股首季業績已不錯，而到了暑假酒店房間已可百分百提供服務，不似首季受勞工短缺影響，另根據旅遊網站數據，澳門酒店房價正處高位，可見需求旺盛。再者，暑假期間有演唱會等多項娛樂活動，博企非博彩成分增加，澳門商舖租金亦見回升，料澳門賭收短期仍持續增加，不過濠賭股現時股價已反映大部分暑假利好因素，下一催化劑料來自中秋及國慶連假，相信到時外遊需求強勁。

 

　　選股方面，陳樂怡最看好銀娛，指公司淨現金充裕，財政穩健，且有意檢討派息政策恢復派息，而公司於7月及第四季都有新酒店落成，又聚焦高端市場，估值也不算貴，可於53元吸納。至於另一龍頭金沙，其中場業務復甦力度大，公司預計第二季收入及盈利都優於預期，回至27至28元也可買入。

 

　　美高梅半日升5.91%報10.76元，金沙升2.06%報29.75元，銀娛升1.55%報55.75元，永利升2.92%報8.12元，新濠(00200)升2.99%報8.28元，澳博升5.14%報3.68元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

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