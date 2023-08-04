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長和中期盈利倒退減派息，大行力撐照插近半成，有貨無貨點部署？

04/08/2023

　　長和(00001)昨日(3日)收市後公布業績，中期純利跌41%至112億元，派息減一成至75.6仙，其中港口及相關服務EBIT（息稅前利潤）跌27%，旗下電訊業務EBIT更跌逾80%，雖然集團提到下半年可能恢復回購股份，大行看得也不算太淡，普遍仍予60元以上目標價，其中美銀料其下半年業績表現會較強勁，但股價今早（4日）仍插近半成，創5個月低，為表現最差藍籌，有貨無貨應如何部署？

 

（資料圖片）

 

中期純利跌41%至112億元　派息減一成至75.6仙

 

　　按IFRS 16後基準計算，長和截至今年6月30日止中期純利112.08億元，按年跌41%，每股基本盈利2.93元，宣派中期息75.6仙，按年跌10%。撇除2022年之一次性收益淨額，股東應佔基本溢利則減少13%。期內收入2238.67億元，跌2.5%；EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）總額611.51億元，跌13.3%；EBIT總額296.13億元，跌21%。

 

港口及相關服務中期EBIT跌27%　零售增25%

 

　　長和港口及相關服務部門錄得收益總額、EBITDA及EBIT分別為198.63億、65.9億及43.37億元，以呈報貨幣計算分別按年減少12%、20%及27%。集團表示，展望下半年，歐美存貨過剩將繼續阻礙貨運需求復甦。內地製造業活動低於平均水平反映環球需求疲弱，預計情況將隨著存貨積壓減少而於下半年溫和復甦，因而貨運量今年下半年可望較去年下半年有所改善。

　
　　零售部門之收益總額、EBITDA及EBIT分別為886.19億、70.56億及54.2億元，以呈報貨幣計算按年分別別增加4%、17%及25%。於今年6月底，零售部門在28個市場經營16164家店舖，較去年同期輕微減少1%。集團稱，上述業績按年改善主要由於歐洲及亞洲表現亮麗以及內地復甦，惟因香港受消費支出低迷影響導致表現遜色而部分抵銷。另外，基建收益總額按年跌0.2%至275.4億元。

 

旗下CKHGT中期EBIT跌86%　和記電訊亞洲跌88%

 

　　電訊方面，CK Hutchison Group Telecom(CKHGT)收益為417.61億元，與去年同期相若，而EBITDA及EBIT分別為100.19億及3.35億元，以呈報貨幣計算分別按年減少20%及86%，主要由於若干貨幣性資產之外幣重估影響錄得按年不利變動7億港元，及歐洲3集團之貢獻減少所致。

 

　　和記電訊亞洲上半年收益總額、EBITDA及EBIT分別為57.75億、18.77億及7.23億元，較去年分別減少1%、75%及88%，主要由於2022年完成合併交易錄得收益淨額51億元，惟因集團斯里蘭卡電訊業務之一項非現金減值而部分抵銷。另歐洲3集團收益為387.51億元，以當地貨幣計算較去年同期增加1%，EBITDA則按年減少10%，EBIT以當地貨幣計算減少49%。

李澤鉅：料全年港口業務表現持平　下半年或恢復回購

 

長江集團主席李澤鉅

 

　　長和主席李澤鉅指，上半年主要阻力包括美元持續保持相對強勢、生產成本上漲，以及並無變現一次性收益，預期下半年經濟狀況仍充滿挑戰。而歐美存貨積壓應於下半年逐步紓緩，貨運量料於今年第四季有所改善，惟料全年港口業務表現按年持平。基於集團多元化業務，長期仍會持續尋求新業務機會，而過去數年集團面對挑戰，但仍能良好應對，並維持強勁財務表現。雖然上半年未有收購動作，但業績來自原生增長，其回報可觀，僅港口、零售因投資新技術而資本支出上升。

 

　　另李澤鉅指，由於宏觀經濟不確定情況，集團希望保留更多現金，故上半年未有進行回購，惟可能會在下半年恢復回購，但實際回購的步伐將視乎市場情況而定。

美銀：削減股息或令人失望　惟料下半年業績表現較強

　　美銀證券發表研究報告指，已預期長和中期業績偏軟，基於匯率、能源成本等多種不利因素，集團上半年營運表現仍可觀，並預計隨著部分不利因素紓緩，下半年業績表現將會較強勁，惟削減股息或令人失望，但其後派息率或上升。若全年派息一如上半年配合基本每股盈利跌幅，目前估算全年撇除一次性收益純利按年下降10%，全年派息2.63元，即高於該行目前每股派息預測2.5元(惟低於市場估算2.78元)，其時派息率將為41%，高於歷史水平31%。

 

　　美銀證券又指，基於長和業務成熟，較高的派息政策將使股價受惠，而在集團出售歐洲電塔，歐洲5G投資見頂，將令集團能夠提供更高派息。另基於每股資產淨值折讓55%估值具有吸引力，以及管理層似乎願意選擇性出售資產以釋放價值，予目標價62元，維持「買入」評級。

 

瑞銀：盈利預期存下行風險　惟仍予目標價62.3元

 

　　瑞銀指，長和上半年純利跌至112億元，低於市場預期的122億元，主要受外匯波動、輸入性通脹成本、港口業務等拖累，抵銷了零售業務盈利能力改善的因素。而長和每股中期息按年降10%，預計市場將對其業績做出負面反應，並預計盈利預期存在下行風險，惟維持「買入」評級及目標價62.3元。


　　里昂表示，長和中期業績受到旗下歐洲3集團和港口業務收入減少拖累。公司今年上半年派息比率持平，每股中期股息按年下降10%至0.76元。料長和進行具意義的股份回購及出售Cenovus Energy的可能性不大，惟維持「買入」評級，目標價65元。

 

溫鋼城：息口高損盈利兼派息不吸引　若失守45元宜減持

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，長和近期股價已見回落，因主要發展基建及房地產業務，都與利息關係較大，對息口敏感。近期地產發展商要貸款及發債都比以往困難，息率較高，對其盈利會有影響。股價方面，長和之前於約45至52元有一個橫行區，收市前若失守45元，恐形成頭肩頂，量度跌幅不小，若持貨多要考慮自己是否用作收息及對利息是否滿意，如不太放心驚賺息蝕價，今日若失守45元可減持一部分。雖然相信長遠來看集團營運仍穩陣，但業績較差會令股價短期受壓，加上公司從事基建及物業發展等業務，投資者會比較息口，美國聯儲局加息至5.5厘，長和現價息率卻僅約6.3厘，全年料也只有6厘頭，市場未必滿意，未有貨不建議買入。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　長和半日跌4.54%收報44.2元，成交4.6億元。同系長實(01113)中期純利103.31億元，按年跌20.14%，中期息維持派43仙，半日升1.16%報43.55元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

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