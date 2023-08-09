  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

留意恒指兩個關鍵位：萬九關及7月底低位約19500點

09/08/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　人民幣走弱，加上內地外貿數據差過預期，上日（8日）港股低開229點之後捱沽，最多跌425點，雖然北水幫手撐市，但恒指收報19184點，跌353點，失守埋250天牛熊線（現處19297點），大市成交回升至1046億。最後防線19000點關口應該守得住？大型科企陸續放榜，阿里巴巴(09988)明日（10日）收市後就會率先公布業績，市場預料首季收入約2232億，按年增8.6％，經調整純利按年增18.6％至逾358億，市場普遍睇好今次業績？內房危機再升溫，據報碧桂園(02007)未能如期支付8月6日到期的兩筆美元債的票息，涉資約1.75億港元，股價全日急瀉逾一成四，創九個月新低。集團承認面對階段性的流動性壓力，債務問題短期內難解決，債務違約風險加大，恐變成「恒大2.0」？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他汽車股相關新聞：
理想次季虧轉盈收入大增，大行齊升目標股價反急插，可趁機吸納？
【大行炒D乜】點揀體品股？汽車股邊隻好？一click入嚟就知道
《外資精點》大摩：理想第二季表現強勁惟遜市場預期，籲增持
《外資精點》美銀上調理想汽車美股目標價至５６美元，評級買入
《股林淘金－林家亨》理想比亞迪齊領先，單車利潤同創新高

 

其他中電信、國泰相關新聞：
中電信增派息獲大行唱好，國泰虧轉盈收益倍升，兩隻績優股都可吼？
國泰（２９３）客運量恢復目標不變，料明年７月前贖回所有優先股
國泰（２９３）中期燃油對沖收益４﹒８３億，燃油成本淨額增３倍
國泰：擬於９月底或之前行使購買權購買最多３２架空中巴士或飛機
國泰料下半年貨運業務保持穩健，２０２４年底載客量達疫情前水平
《外資精點》摩通：中電信次季表現好壞參半，降目標價至４﹒７元
《Ａ股焦點》科大訊飛升２％，與中電信合作，探索５Ｇ等創新發展
《外資精點》大摩：中國電信次季業績符合預期，目標價５元籲增持
《外資精點》富瑞上調中國電信目標價至５﹒２４元，維持買入評級
《外資精點》花旗：中電信中期盈利符預期，微降目標至４﹒５６元

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

69.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.690

異動股

01919

中遠海控

7.950

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 35,336.42
    +21.93 (+0.062%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,496.74
    -2.64 (-0.059%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,830.69
    -53.64 (-0.386%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升334.322
變動率︰+0.612%
較港股︰-0.85%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升52.768
變動率︰+0.559%
較港股︰-0.34%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌90.951
變動率︰-0.513%
較港股︰-0.71%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌71.244
變動率︰-0.763%
較港股︰-0.64%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升197.500
變動率︰+3.085%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升12.150
變動率︰+1.504%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升95.110
變動率︰+0.945%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌17.015
變動率︰-1.534%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升62.010
變動率︰+6.182%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升104.975
變動率︰+3.149%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.920
變動率︰-3.338%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌30.030
變動率︰-20.429%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2023 10:09 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2023 10:09 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 69.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.690
  • 01919 中遠海控
  • 7.950
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 110.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 141.000
股份推介
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 2.450
  • 目標︰$2.52
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 317.800
  • 目標︰--
  • 00321 德永佳集團
  • 1.260
  • 目標︰$1.36
  • 02486 普樂師集團控股
  • 5.280
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 10.300
  • 目標︰$11.06
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.100
  • 00700 騰訊控股
  • 337.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.140
  • 00007 智富資源投資
  • 0.146
  • 00990 榮暉國際
  • 0.850
報章貼士
  • 00538 味千（中國）
  • 1.090
  • 目標︰--
  • 09869 海倫司
  • 9.120
  • 目標︰--
  • 00384 中國燃氣
  • 8.880
  • 目標︰$9.60
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2023 16:53  《盤後部署》恒指50天線失而復得後市看漲，百威亞太上望22元

09/08/2023 19:08  【銀色債券】銀債認購額721.8億，32.6萬人認購，創新高

09/08/2023 16:44  聯通中期純利升13%至約124億人幣，息增至20.3分人幣

09/08/2023 13:59  國泰(293)客運量恢復目標不變，料明年7月前贖回所有優先股

09/08/2023 17:56  創科實業中期純利跌17.7%至4.8億美元，息95港仙

09/08/2023 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流出６８﹒８１億元，買中海油沽盈富

09/08/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】海通首予體品股跑贏大市評級，理想獲大行升目標價

04/08/2023 10:56  《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀

09/08/2023 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１７８，兩周及一個月均軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】銀債認購額721.8億，32.6萬人認購，創新高
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》CPI兩年半首轉負，PPI跌幅縮，北京水災33死
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】內地近兩年半以來首現通縮，鄧聲興：最壞時間或已過！（有片）
品味生活
生活
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

日本城一站式直播！目的不只是帶貨？直播後續4大竅門提升銷售效果
人氣文章

小薯茶水間

千萬富翁絕不花錢在這5種東西上！不做維修？不吃兩種食物！香港人最常買這東西是浪費金錢？ 1
人氣文章

娛樂情報

王敏奕出埠一個月老公無探班？自爆與羅子溢拍親熱戲勁緊張
DIVA CHANNEL
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

藝術市場的裂痕到處都是？現時投資藝術品是買入容易賣出難？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「花盡時間去感動一個人，卻敗給新相識的他」愛情世界從來不是先到先得，也沒有真正的公平
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

東京預約困難店！每晚只招待6位客人！亞洲最佳女主廚完美餐單：海膽撻餅、香噴噴巨型法式牛油麵包、像極太陽花魚子醬鯛魚薄切
健康好人生 Health Channel
人氣文章
步速與長壽
人氣文章
人到中年有共鳴！上有長輩，下有兒女，照顧者容易有情緒病！3個方法紓減壓力兼回氣
人氣文章
五十肩、肩周炎關節疼痛僵硬難活動！中醫：分3階段進行訓練，一條毛巾、一支木棍幫到手
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 22:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2023
【銀色債券】銀債認購額721.8億，32.6萬人認購，創新高
人氣文章中國故事09/08/2023
《神州經脈》CPI兩年半首轉負，PPI跌幅縮，北京水災33死
人氣文章財經熱話09/08/2023
【收市短打】內地近兩年半以來首現通縮，鄧聲興：最壞時間或已過！（有片）
人氣文章財經熱話09/08/2023
【績優尋寶】中電信增派息獲大行唱好，國泰虧轉盈收益倍升，兩股皆可吼！
人氣文章專訪09/08/2023
【洪灝策略】從英偉達狂飆，看均值回歸失靈（有片）
人氣文章財經熱話09/08/2023
國泰上半年扭虧賺42.7億元，擬明年7月前贖回全部優先股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金