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理想次季虧轉盈收入大增，大行齊升目標股價反急插，可趁機吸納？

09/08/2023

　　理想汽車(02015)昨日（8日）收市後公布業績，今年第二季虧轉盈賺23億人民幣，收入升2.3倍至287億人民幣，績後獲多間大行上調目標價。不過，理想業績好早在市場預期內，股價亦正處高位，可能有投資者借好消息出貨，加上公司第三季指引保守，昨日於美股急跌8.61%報42.63美元，今日（9日）於港股亦低開8.7%報162元，半日跌幅略為收窄，但仍插約6%，不知可否趁調整吸納呢？

 

（理想汽車網頁截圖）

 

第二季轉賺23億人幣　收入升2.3倍至287億人幣


　　理想汽車截至2023年6月30日止第二季純利22.93億人民幣，而對上一年同期淨虧損6.18億人民幣；每股基本盈利1.17人民幣。期內收入286.53億人民幣，升2.28倍。今年第二季非美國公認會計準則淨利潤為27.3億人民幣，去年第二季淨虧損約1.83億人民幣；今年第二季非美國公認會計準則經營利潤為20.4億人民幣，去年第二季經營虧損約5.21億人民幣。

 

　　另公司截至2023年6月30日止六個月純利32.2億人民幣，去年同期淨虧損6.29億人民幣，非美國公認會計準則淨利潤為41.4億人民幣，按年升13.1倍；收入為474.4億人民幣，按年升1.59倍。

　　　
料第三季交付量逾10萬輛　收入升最多2.56倍


　　公司預計今年第三季車輛交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長2.77倍至2.883倍；收入總額為323.3億至333億人民幣，按年增長2.46倍至2.564倍。


　　理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，在6月份跨過了3萬輛月交付的重要里程碑，二季度的交付量達到歷史新高，且理想L系列的三款車型均在各自細分市場保持銷量領先。這些成就鞏固了理想汽車作為家庭首選豪華汽車品牌的市場地位，也為2023年突破1000億人民幣的營業收入目標奠定堅實基礎。而首款5C純電超級旗艦車型理想MEGA將於今年四季度發布，有信心將成為50萬以上銷量第一的新爆品。

 

美銀：次季純利勝預期    中銀國際：目標價升至275元

 

　　美銀證券發表研究報告指，理想汽車第二季收入按年增228%至287億人民幣，毛利率升0.3個百分點至21.8%；純利錄23億人民幣，勝於美銀及市場預期。集團又有信心在第四季每月交付4萬輛，而2023財年毛利率指引維持逾20%，研發費用為100億至120億人民幣。不過，集團基於部件供應限制預期第三季交付10萬至10.3萬輛，略低於市場預期。考慮其次季業績後，基本維持2023至25年的銷量和收入預測，將期內淨利潤預測分別上調2%、22%及14%，維持「買入」評級，目標價由203元升至218元。

 

　　中銀國際指，雖然受到理想ONE的去庫存和不利的產品結構影響，理想汽車次季毛利率仍按季提升超過1個百分點至21.8%，經調整每輛車盈利達3.1萬人民幣。管理層維持全年20%以上偏保守的毛利率指引，但隨著未來兩年公司銷量規模快速擴張，盈利能力的上升空間將更多來自費用率的持續優化。上調今明兩年銷量預測分別至35.5萬和65萬輛，同時上調今明兩年經調整淨利潤預測15至17%分別至93億和180億人民幣。雖然30萬人民幣以上市場電動車爆款稀缺，引發投資者對理想能否成功進軍純電市場的疑慮，但料公司有望繼在增程市場後於純電領域再下一城，維持「買入」評級，目標價由238元升至275元。

 

交銀國際：毛利率及成本控制勝預期　中金：目標價升至230元


　　交銀國際表示，理想汽車次季營收279.7億人民幣，按季增長52.5%，主要受惠於L系列車型次季上量。期內淨利22.9億人民幣，高於市場預期的10億人民幣，按季增長超146.7%，可見次季毛利率和成本控制好於預期。公司指引第三季車輛交付量為10至10.3萬輛，按季增長15.6%至19%。將其今年收入預測上調28%，並將目標價由126.66元升至194.17元，維持「買入」評級。

 

　　中金指，理想汽車次季交付創新高，規模效應帶動次季業績有望超預期。近日公司開啟城市和通勤NOA早鳥測試，看到其在智能駕駛業務上取得積極進展，亦看好公司有望保持行業領先水平，將公司今年扣非盈利預測上調50%至91億人民幣，明年則上調17%至153億人民幣，並將目標價由167元上調37.7%至230元，維持「跑贏行業」評級。另中信里昂將理想目標價由162元升至223元，維持「買入」評級。

熊麗萍：第三季指引保守借勢調整　仍予人信心160元可吸

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指理想汽車次季收入、盈利及自由現金流等全創新高，增長甚至以倍數計，部分應得益於去年低基數，雖然集團汽車銷售確實逐月增加，但市場覺得其第三季指引預測過於保守，因本料其每月銷售可挑戰4萬輛，現時卻只預計3萬餘輛，未見有很大信心。她補充，全部新能源車股尤其造車新勢力收入都是以倍數上升，不能單看此判斷業績如何，銷售及產能按月增加更重要。不過，理想股價今日看來反應過大，可能因之前升得太多，現時借勢調整也很正常。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　熊麗萍又指，新能源車是今、明兩年都可看好的重點板塊，因政策透明度及可信性較高，整個產業在內地及海外都有很大市場。內地現時已不能再靠樓市，幸早已部署發展新能源車，小鵬(09868)又引入大眾汽車作股東，反映內地新能源車地位提升及發展成熟。而理想車型單論L系列銷售已不錯，對公司有信心，股價除今日跌得較多外，也開始比較穩定，而整個板塊料會吸引更多資金流入，且選擇多了後，資金可能較多流入「蔚小理」，不會只吼比亞迪(01211)。理想今日已補回161元裂口位，無貨可於160元附近吸納，高位有貨則可繼續持有。

 

　　理想汽車半日跌6.08%收報166.7元，成交16.42億元。其他汽車股亦普遍下跌，比亞迪跌1.39%報256元；小鵬跌3.07%報69.5元；蔚來(09866)跌2.56%報110.3元；零跑汽車(09863)跌0.63%報44.3元；吉利(00175)跌0.96%報10.28元；廣汽(02238)跌0.86%報4.64元；惟長汽(02333)升0.98%報10.26元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

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