創科中期盈利倒退大行狠劈目標，股價縱插兩成惟未宜吸納

全球領先電動工具公司創科實業(00669)昨日(9日)收市後公布業績，中期純利跌18%至4.76億美元，並料旗艦品牌MILWAUKEE未來數年僅有高個位數到低雙位數的收入增長，多間大行指其業績遜預期，紛紛下調目標價，其中摩通大劈目標價三成，並將評級降至「中性」，富瑞則僅予目標價72.24元。創科今日(10日)裂口低開11%，其後急瀉兩成，低見75.6元，創6月13日以來新低，半日仍插近兩成，是趁低吸納良機？

（創科實業網頁截圖）

中期純利跌18%派息維持95港仙 毛利率連續15年上升



創科實業截至2023年6月30日止中期純利4.76億美元，按年跌17.68%，每股基本盈利26美仙，派發中期息95港仙，按年持平。期內營業額68.79億美元，跌2.19%；毛利27.02億美元，跌1.64%。



集團上半年電動工具業務銷售額按當地貨幣計算跌0.5%至65億美元，而期內公司旗艦品牌MILWAUKEE業務表現優於市場，銷售額按當地貨幣計算增長8.7%，庫存較2022年上半年減少6.51億美元。毛利率連續第15個上半年度錄得增長，達到39.3%，上升22個基點。另上半年錄得破紀錄的自由現金流，達到3.01億美元，較2022年上半年增加6.49億美元。

創科：將續投資新產品 料下半年收入有中個位數增長

集團指，相信未來數年，MILWAUKEE有望保持高個位數到低雙位數的銷售增長，主要基於從汽油及交流電等傳統電源轉為使用充電式產品、地域擴張、垂直領域的深度滲透和新產品推出所帶動。毛利率續升，主要受惠於MILWAUKEE的增長帶來組合改善、高利潤率的售後市場電池業務，及削減部分供應過剩的產品。其他業務方面，消費者電動工具業務呈低雙位數下降，而地板護理及清潔業務有所改善，盈利較去年增約1350萬美元；相信合作夥伴在去庫存方面已接近完成工作，料消費者電動工具的業務有望改善。

集團行政總裁Joseph Galli又表示，集團的去庫存措施見效，加上資本開支繼續降低，料年底自由現金流可達9億美元。集團推動降本增效的同時，會積極削減庫存及創造自由現金流。展望未來，集團指，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，但將維持投資於新產品來推動增長的有效策略，料下半年收入有中個位數增長，有信心息稅前利潤(EBIT)可達可觀增長，往後表現繼續超越市場。

摩通：業績遜預期兼下調展望 目標價降至88元

摩通發表研究報告指，創科中期表現遜市場及該行預期，而且鑑於增長勢頭放緩，創科出乎意料地下調了今年下半年以及中期的展望，降低了其旗艦品牌MILWAUKEE 2023至26年的收入增長指引。創科實業下調前景，反映出未來環境需求充滿挑戰，該股近期將出現負面反應。考慮到最新的指引，將其2023至25財年的稅後純利平均降低約20%，料每股盈利將實現低雙位數增長，目標價由128元下調31%至88元，並將評級由「增持」降至「中性」。

富瑞指，雖然創科繼續受益於有利的產品組合，但由於促銷和去庫存的支出增加，EBIT利潤率有所下降，由於庫存佔銷售額的百分比保持在疫情前的水平之上，預計在未來充滿挑戰的市場中，在今年下半年和明年將會有更多促銷活動，維持「持有」評級，予目標價72.24元。

花旗：業績遜預期股價將調整 列負面觀察名單

花旗指，創科實業中期業績遜預期，料市場將下調與公司相關的預測，預期股價將會隨之而作出調整，把其納入30天的負面催化劑觀察名單。管理層下調MILWAUKEE品牌未來3年收入增長預測到高單位數至低雙位數，下修相關指引令人感到意外，是集團主要利淡訊息，該品牌在2010至2022年期間複合年增長率為24%，市場原來預期增長亦為中至高雙位數。

不過，花旗相信創科今年收入及盈利雙雙下跌後，明年渠道庫存正常化，可能帶動收入及盈利雙雙恢復增長。而自創科將工廠遷往中國以節省勞動力成本以來，一直處於利潤擴張狀態，看好公司在推出新產品和持續贏得市場份額方面的往績，預期營收增長可跑贏行業表現，下調集團2023至25年盈測11%至14%，目標價相應由130元降至108元，予「買入」評級。

大摩：料明年迎周期性反彈 維持目標價110元

摩根士丹利指，創科中期業績遜預期，且下調全年業績指引，但預期受主動推廣及產品創新支持，公司動力設備仍錄得勝於市場的增長。基於創科在業內的領導地位，若宏觀環境勝預期，業績將有上望空間。管理層表示基於致力去庫存，今年毛利率不會擴張50點子，但預期未來毛利率恢復擴張趨勢。料下半年推廣力度復常後，經營支出會有所減少，預期今年錄2%盈利增長，估計公司明年可迎來周期性反彈，收入及盈利料各升9%及34%，維持「增持」評級及110元目標價。





大和預期創科旗下消費者業務收入按年跌幅於下半年進一步收窄，並在明年於低基數下恢復增長。銷售、一般及行政支出比率在上半年升1.08個百分點至31.2%，主要受進取推廣影響，料有關情況於下半年持續。管理層指，公司已接近從銷售投資釋放經營槓桿，並將推動明年EBIT率擴張。下調其今年至2025年每股盈利預測12%至18%，主要基於更保守的盈利率預測，維持「買入」評級，目標價由120元降至110元。

林家亨：宜待美國開始減息才買入 惟料最快半年後

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，創科實業之前每次跌至20天移動平均線以下會有很多人吸納，尤其接近保歷加通道底線時，例如三星期前保歷加通道底線約在83至84元，就引來大量買盤，但要留意創科不屬中國消費股，其最大業務在美國，主要賣電動工具，而美國不斷加息遏抑了樓市，若物業數量及裝修減少，電動工具需求也會減少。不過，美國加息已近尾聲，料創科業績可慢慢改善，而美國一旦減息會有很大改善空間，惟現時買入創科屬最壞時機，因聯儲局每輪加息完結後都不會很快就減息，除非有特大金融破壞事件發生，否則最快不會短於半年。若半年後才開始憧憬減息，現時就不應急於買入創科。

創科實業半日跌18.23%收報77.8元，為表現最差藍籌，最多跌20.55%低見75.6元，成交18.49億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情