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溫鋼城：看好科技股業績，惟大市短期難突破20300點

11/08/2023

嘉賓： iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國7個月消費物價指數（CPI）按年升幅微升至3.2％，惟低過市場預期，核心CPI增長放緩，利率期貨顯示，美國9月或將暫停加息，但同時低基數效應逐步顯現，目前亦難言通脹受控？阿里巴巴(09988)首季業績亮麗，經調整利潤按年增48%，遠高於市場預期，刺激美股ADR較本港上日（10日）收市價一度升高逾7％，港股今早勢必高開？上望空間有多大？旗下雲業務收入按年僅增長4%，年初雲業務減價戰影響有多深遠？作為收入佔比第二大的業務，收入增長緩慢值得擔心？三大中資電訊股全部已放榜，中移動(00941)業務增長並非最高，惟公司表示有信心全年能實現超過1萬億元人民幣，以及利潤創新高的目標，按照上半年業績推斷，達標可期？

 

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