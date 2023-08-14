碧桂園11隻境內債停牌遭大摩狠劈目標，內房縱急挫也博唔過

碧桂園(02007)繼未能按時兌付兩筆美元債利息，以及發盈警料中期虧損最多達550億人民幣後，再公布名下11隻境內債今日（14日）起停牌，市場憂慮若碧桂園違約將對房地產行業投下震撼彈，威力不亞於恒大(03333)爆雷。內房股今日普遍急挫，其中碧桂園遭大摩大削目標價近七成至0.75元，半日急插逾一成半低見0.81元，創歷史新低，為表現最差藍籌。內房股這次又是否可低撈博反彈呢？

（碧桂園網頁截圖）



碧桂園：擬召開債券持有人會議 旗下11隻境內債今起停牌





碧桂園公布旗下11隻境內債券今日開巿起停牌，據報涉及的債券規模約為157.02億人民幣，其中到期日最早的是9月2日，其餘債券將於2024年6月末到期。碧桂園指，因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平訊息披露，故集團在上海上市的公司債券(滬：135797)、附屬公司碧桂園地產集團在上海及深圳上市的9隻公司債券，以及另一附屬公司廣東騰越建築工程在上海上市的一隻公司債券(滬：136780)申請停牌，待有關事項確定後，將及時申請公司債券復牌。

內媒《第一財經》此前引述機構人士指，碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，並已聘請中金為財務顧問主導重整事宜。報道又引述接近碧桂園人士稱，碧桂園擁有較好的財務基本面，槓桿也不高，通過債務重整度過階段性困難的可能性還是比較大的。

群益證券：政府或出手協調 穆迪：恐延後中國房地產業復甦



群益證券發表報告指，碧桂園的債務風險表明房地產行業風險猶存，急需更多政策支持。碧桂園是行業中相對優質的民營企業，負債可控，融資手段較多，但是在房地產市場低迷的情況下，仍面臨資金鏈斷裂的壓力，可以預見此次事件後民營地產商的銷售會更加困難，急需更多政策支持。考慮到碧桂園的體量，政府可能會出手協調銀行等債權人來維持公司的正常運轉。

巴克萊經濟學家常健團隊指，中國30個主要城市的房地產銷售8月跌幅進一步擴大，預計住戶貸款需求未來將保持低迷，加上碧桂園違約風險對中國房地產市場帶來進一步下行風險，預計一線城市也可能降低首次和二次購房者的首付比例。而中國上周公布的一系列數據加劇了外界對中國經濟下行的擔憂，PMI疲軟、CPI和PPI雙通縮、信貸增長放緩等經濟形勢，已經滿足了人民銀行降準和下調政策利率的條件，預計人行將在未來幾周降準25個基點，並將政策利率下調10個基點。



穆迪表示，碧桂園未能按時兌付兩筆美元債利息，作為中國最大的房地產開發商之一，其信用困境可能會蔓延到中國的房地產和金融市場，尤其是這可能會進一步削弱市場情緒，並延後中國房地產行業的復甦。過去兩至三個月全國銷售的疲弱可能顯示，在對經濟前景疲弱、失業率居高不下的擔憂下，該行業將經歷漫長的復甦過程，這種趨勢的持續也會抑制開發商的銷售和現金流。





大摩：短期債務違約可能性高 削目標價69%至0.75元

摩根士丹利發表研究報告下調碧桂園評級，由「與大市同步」下調至「減持」，由於流動性惡化，或令所有業務受壓，導致短期內債務違約可能性更高，削目標價68.75%，由2.4元降至0.75元。



大摩又指，考慮到碧桂園下線城市業務佔比龐大，公司可能需時數年才能復甦。其銷售或繼續惡化，因近期負面消息可能會加劇買家對其未交付項目停工憂慮；地方政府亦可能收緊公司預售訂金使用；供應商或限制供應建築材料，均會令公司資產價值和流動性進一步惡化，導致建築放緩，利潤率嚴重收縮。

溫傑：中央會否救碧桂園變數多 內房物管股都不宜吸納



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指2020年內地為遏制資本無序擴張推出「三條紅線」，規定房企借貸、負債等不能高於某個百分比，否則便不能投地，當時碧桂園「三條紅線」都沒問題，所以一直以來市場覺得它不太危險，現時出事確實令人有些意外。不過，內地2015年棚改令三四線城市樓市膨脹，到了現在三四線城市樓市差，出事機會自然大。而去年中央推出的「三支箭」包括允許股權融資、鼓勵銀行借款及容許發債只是「打針買時間」，房企不斷折讓賣資產只會令其盈利能力愈來愈低，而賣不出樓就沒資金回籠，面對債券數量上升當然會出事。現時要看碧桂園能否於30日內籌到錢償還兩筆美元債利息，但其到期債務陸續有來，年底還有180億人民幣債要還。另碧桂園發盈警預期半年虧損約500億人民幣，能否出到半年財務報告也很難說。

（溫傑）

溫傑續指，買家會聯想到碧桂園規模那麼大都出事，雅居樂(03383)及龍潮(00960)等可能也會出事，就算買樓都只會吼央企及香港發展商的樓盤。至於內地當局救不救碧桂園存在很多變數，除要考慮有沒有能力救，也要預計如果不救對實體經濟的打擊有多大，現時只能繼續留意內地政策變化。如想「富貴險中求」一定要買內房股，也只可吼三隻央企包括中海外(00688)、華潤置地(01109)及越秀地產(00123)，如因個別民企內房出問題拖累整個板塊急跌（之前中海外也曾連續14日出現陰燭），到時或可小注買入博反彈。另大型內房旗下物管股同樣令人擔心，因恐「父債子還」被當作提款機，或要幫母公司抵押借錢，況且現時很多內房起不到樓，交予旗下物管公司管理的物業自然減少，資金緊絀下也難如以往可做併購，基本因素改變下同樣不宜吸納。

值得一提，國資房企遠洋集團(03377)亦公布，其美元債在寬限期內仍未能支付票據利息2094萬美元導致違約，票據將自今早起在香港聯交所停牌，未償還本金額為6.98億美元，遠洋集團今早曾跌6.41%低見0.365元。而物管股今日亦普遍隨內房急挫，碧桂園服務(06098)跌9.92%收報6.72元，恒大物業(06666)跌6.67%報0.7元，融創服務(01516)跌4.29%報2.23元，雅生活服務(03319)跌4.13%報4.64元，中海物業(02669)跌3.35%報8.37元，華潤萬象生活(01209)跌3.16%報35.3元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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