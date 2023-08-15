小米發布多款新產品獲大行唱好，股價逆市造好可以點部署？

小米集團(01810)昨晚(14日)在北京舉行新品發布會，發布新一代超輕薄摺疊屏旗艦手機小米MIX Fold 3、Redmi K60至尊版、小米平板6 Max等新產品，第二代小米仿生四足機械狗「Cyber Dog 2」亦同時亮相，又宣布將為旗下智能語音助理「小愛同學」接入AI大模型，開始邀請用戶測試。另小米於今年第二季智能手機出貨量達3320萬部，排全球第三，集團指推進高端化才有生存空間，最近幾年在高端手機研發投入近百億人民幣，多間大行齊唱好，今日(16日)股價逆市造好，如想吸納應如何部署？

（資料圖片）

小米發布新一代摺疊旗艦手機 不加價售8999人幣起

小米集團創辦人兼董事長雷軍在昨晚的新品發布會上發表主題為「成長」的年度演講，並發布小米新一代超輕薄摺疊屏旗艦手機小米MIX Fold 3、Redmi K60至尊版、小米平板6 Max、小米手環8 Pro等新產品，當中MIX Fold 3較為矚目，新機機身採用全新的「小米龍骨轉軸」技術，使用了3級連桿結構、超級鋼以及碳陶鋼材質，配合UTG超薄柔性玻璃，聲稱能令摺疊屏幕更平整、更大角度的自由懸停、更輕薄機身等，同時可完成50萬次摺疊。新機搭載第二代驍龍8領先版，擁有4800mAh電池、67W有線和50W無線快充功能，DOU續航測試達到1.34天。價格方面與上一代保持一致，定價由8999元(人民幣．下同)起。發布會結束後隨即於內地開始預約，8月16日正式開售。



小米同步推出定位「極致性價比」的Redmi K60至尊版，新機搭載天璣9200+以及獨顯芯片X7，結合重裝升級的狂暴引擎2.0，性能較前代大幅提升；影像方面，升級Sony IMX 800大片幅鏡頭，搭配7P高規格鏡片及OIS光學防震，起售價由上代的3599元大減千元至2599元。



第二代仿生四足機械狗亮相 智能語音助理將接入AI大模型



雖然市場高度期待的電動車並未在今次發布會出現，但第二代的小米仿生四足機械狗「Cyber Dog 2」亮相。新機械狗配備了新一代小米自研高性能電機，支持後空翻、溜滑板等高難度動作，設有全新升級19組傳感器，接入小米旗下智能語音助理「小愛同學」的AI語音交互系統，可以語音控制米家設備，售價12999元，發布會後上架小米商城。

雷軍又宣布，將為「小愛同學」接入AI大模型，並開始邀請用戶升級測試。雷軍提到，小米早於2016年布局AI領域，相關團隊已超過3000人。小米建立的視覺、語音、聲學、知識圖譜、NLP、機器學習、多模態等AI技術能力，全面賦能了由手機至AIoT、自動駕駛、智慧製造、機器人等多個業務。而小愛同學目前為內地用戶量最大的智能語音助理之一，月活量突破1.1億人。另小米的大模型尋求輕量化和本地部署的突破，模型只涉及13億參數，部分場景可以媲美60億參數模型在雲端運行的結果，相信能成為全球首個在手機上運行的大模型。預計今年研發經費預算將超過200億元，未來5年將投放1000億元以上，以推動AI全面賦能，以及軟硬件深度融合。

次季智能手機出貨量排全球第三 小米：高端化才有生存空間

另外，市場調研機構Canalys報告顯示，2023年第二季全球智能手機出貨量達2.58億部，同比下降10%，較上季跌幅收窄3個百分點，市場收縮有所放緩。三星以5300萬部的出貨量穩居榜首，惟較去年同期跌14%。蘋果以17%的市場份額和4300萬部出貨量保持第二，出貨量按年跌13%。隨著庫存水平逐漸正常化，小米以3320萬部的出貨量排第三，惟按年跌幅達16%。

雷軍表示，市場上有蘋果、三星、華為等科技巨頭，競爭極其激烈，面對強大的同業，小米唯有推動高端化，迫使技術上尋求突破，才能為集團未來贏得生存和發展空間。最近幾年小米在高端手機投入近100億人民幣，最終收穫小米13的成功。小米做高端的原則包括高端無短板、從參數領先到體驗優先，及軟硬件深度融合。

大摩：專注高端產品予目標價15元 花旗：印證持續投入研發

摩根士丹利發表研究報告指，小米近日發布最新產品，相信其對於新技術創新的堅定承諾，是長期成功的驅動力。因受過Mi11的教訓，小米將繼續專注於高端產品，而Mi12及13亦會有重大突破；最新發布的MIX Fold 3兼備「薄身」特點之餘，亦毋須犧牲相機和充電功能。而AI方面，小米的大型模型MiLM-6B在C-Eval的排行榜中被評為第一，其邊緣AI模型在智能手機上都取得初步突破。小米又推出了CyberDog 2，部分關鍵的零部件由自家供應，更公開了代碼和設計，以加速機械人產業的發展，予目標價15元及「增持」評級。

花旗稱，小米昨日舉辦產品發布會，首發最新摺疊旗艦機型小米MIX Fold 3、廉價旗艦機型紅米K60 Ultra、Pad 6 Max、小米品牌8 Pro和Cyberdog 2。MIX Fold 3和CyberDog 2的推出，印證小米在研發方面的持續投入和高端產品戰略。而K60 Ultra和Pad 6 Max的激進定價將支持2023年下半年智能手機出貨量增長和物聯網業務復甦，予「買入」評級，目標價15元。

招銀國際：新能源車進展等成股價催化劑 予目標價16.41元



招銀國際指，小米在昨晚舉行年度主題演講及一系列新品發布會，發布的新品包括MIX Fold 3、紅米K60至尊版、小米手環8 pro以及CyberDog仿生四足機器人第二代。總的來說，MIX Fold 3在硬體參數升級方面符合預期，初始售價相比上一代產品持平，主要是由於較高的零部件成本，以及同行同類產品類似的定價策略。



招銀國際又稱，雷軍更新了大模型在小愛同學語音助手和智能手機端的部署進展，目前已為小愛同學語音助手部署了大模型，並開放用戶測試，手機方面大模型部署也取得了突破性進展，並在一些場景下，邊緣側AI部署的表現超越雲端。而CyberDog 2在產品外觀設計、運動控制、傳感器部署和智能化水平方面相比前代產品取得明顯提升。目前小米股價催化劑包括新能源汽車業務進展、邊緣AI部署進展以及市場份額的提升，重申「買入」評級，目標價16.41元。

何啟俊：經濟存隱憂消費未恢復 回至11元以下才值博

千里碩證券研究部經理何啟俊指，今年第二季全球智能手機出貨量按季下降8%，而小米卻按季上升9%，比市場平均表現好，但現時全球經濟仍存隱憂，消費未見恢復，料小米下半年難大幅跑贏同業。至於走高端化路線是行業大勢所趨，因現時經濟不明朗，換機周期長，只推出中低端手機會較蝕底，小米策略只是與同業睇齊。另外，小米AI方面發展只處於起步階段，短期難為盈利帶來很大貢獻，集團將仍以手機及家電業務為主，而股價主要在10至12元區間上落，現已升至近12元不建議吸納，在市況欠佳下宜待回至11元以下才買入。

小米今日升0.68%收報11.86元，最多升1.7%至11.98元，成交8.57億元。其他重磅科技股普遍下跌，阿里巴巴(09988)跌1.72%報91.2元，美團(03690)跌1.11%報133.9元，京東(09618)跌1.39%報142.2元，騰訊(00700)跌0.18%報332.6元，百度(09888)跌0.22%報134.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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