傳持碧桂園美元債，惠譽或降美大行評級，滙控縱回購未屆吸納時？

據報多間金融機構包括滙控(00005)都持有正身陷債務危機的碧桂園(02007)的美元債券，另評級機構惠譽警告，可能下調數十間美國銀行的評級，其中包括摩通及美國銀行等大行。受消息影響，美股道指昨日(15日)跌361點，銀行股普遍向下，其中摩通跌近2.6%，美銀跌3.2%。滙控今日(16日)於港股亦跌逾2%，滙控自8月1日公布業績勝預期，並繼續派季息兼宣布展開新一輪最多20億美元回購後，股價由高位逾66元已回調一成，近日縱有大行上調目標價照跌，是否仍未到吸納之時呢？

（Shutterstock）

據報多間金融機構持有碧桂園美元債 滙控所持涉3.4億美元

據《彭博》報道，貝萊德、安聯、富達及滙控等主要全球投資者均對碧桂園美元債券有敞口，相信會受到波及。截至8月14日文件顯示，貝萊德持有3.585億美元的碧桂園美元債券。根據6月30日的文件顯示，滙控持有3.436億美元碧桂園美元債券，安聯亦持有3.01億美元，富達則持有1.871億美元，其他擁有碧桂園美元債的金融機構包括瑞銀及摩通。貝萊德、滙控、安聯、富達、瑞銀、摩通等均不予評論。不過，報道指，這些文件未必反映金融機構最新的持倉情況，部分持倉可能發生變化，而且這些機構也可能代表客戶持有碧桂園債券。

碧桂園目前身陷債務危機，較早時旗下11隻境內債已停牌，有傳公司正要求將一筆9月2日到期的39億元人民幣境內私募債券延長3年分7期兌付。

惠譽或下調數十間美國銀行評級 包括摩通美銀等大行

另外，惠譽分析師Chris Wolfe接受CNBC訪問時表示，鑑於美國地區銀行於今年3月陷入危機暴露監管漏洞，以及美國利率前景不明朗，該行於6月已將美國銀行業經營環境的評級由「AA」下調至「AA-」，但因當時並無觸發銀行評級被下調，故沒有引起市場關注。不過，如果美國銀行業經營環境評級進一步由「AA-」降至「A+」，即低於部分美國大型銀行的評級，基於銀行評級不能高於其經營環境狀况下，將迫使該行重新評估70多間美國銀行的評級，摩通及美銀等大行也面臨評級下調的威脅。另一評級機構穆迪上周亦已下調了10間中小型銀行信貸評級，並警告可能下調另外17間銀行評級。





摩通：股東回報改善目標價升至80元 花旗：增長前景吸引

摩通上周發表研究報告指，滙控股東回報改善，經調整股息率達到12%，與10年期美國短期債券收益率相比，息差達840個基點。即使公司今年以來股價跑贏恒指33個百分點，但仍有進一步重評潛力，將評級由「中性」升至「增持」，公司公布第二季業績後，分別上調其2023至2025財年盈利預測4%/4%/5%，以及預期今年下半年回購20億美元股份，目標價由66元升至80元。

花旗亦在滙控公布第二季業績後，上調其今年每股盈測1%，以反映聯營收入增加，惟降明年每股盈測2%，以反映更高經營開支，另上調2025至2026年每股盈測1%至3%，反映更高淨利息收入預測，主因對美聯儲終點利率預測上調。經修訂後，花旗對滙控基本稅前盈利預測較市場預測高出3%至4%，相信其提供具吸引力的增長前景，良好成本紀律，以及透過派息及回購提供具吸引力資本回報潛力，重申「買入」評級，目標價由76.6元升至82.25元。



葉尚志：不明朗因素下投資者先食胡 調整未夠暫宜觀望

第一上海首席策略師葉尚志指，滙控持有碧桂園美元債券暫只屬傳聞，銀行代客託管此類債券很常見，滙控本身持有多少也未知。至於惠譽只是可能下調部分美國銀行評級，是否包括摩通及美銀等大行也很難說。但在此等不明朗因素下，已可令投資者借勢沽出滙控食胡。事實上，滙控之前藉回購及派息吸引等已炒上高位，期間港股表現依然很差，恒指已由今年高位22700點跌至近18000點，很可能跌穿18000點，比亞迪(01211)及中移動(00941)等優質股也會開始下挫，在有更多選擇下滙控現價仍不太吸引，暫只宜觀望。

值得一提，滙控昨日在英國再回購230萬股，每股作價5.9870至6.1910英鎊，總值約1399.3萬英鎊(約1.4億港元)，同日在香港聯交所回購229.56萬股，每股作價61.20至61.85港元，總值約1.42億港元。滙控由今年8月3日起至不遲於10月26日，擬購買總值最多20億美元之普通股並予以註銷，至今累計回購約4072萬股，涉資約3.28億美元。惟滙控今日收市仍跌2.04%報59.95元，成交15.28億元。其他本地銀行股亦普遍下跌，中銀香港(02388)跌1.13%報21.95元，渣打(02888)跌0.88%報72.85元，恒生(00011)跌0.48%報103.1元，東亞(00023)跌0.86%報11.56元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉



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