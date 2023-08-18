銀娛中期扭虧派特息獲唱好，澳門7月入境旅客大增，賭股連日調整已屆吸納時？

濠賭股陸續公布業績，繼金沙中國(01928)及美高梅(02282)後，銀河娛樂(00027)昨日(17日)中午亦公布第二季扭虧為盈賺29億元，更派特別息20仙，成為首隻通關後恢復派股息的濠賭股，永利澳門(01128)中期亦轉賺8747萬元，績後銀娛獲大行唱好，指其業績勝預期，恢復派息為市場帶來驚喜。此外，澳門昨日公布7月入境旅客按年升282倍、按月升25%至276萬人次，其中內地旅客按年急增260倍至191萬。不過，濠賭股沒因此止跌，銀娛及金沙都連跌6日，可能因業績好屬預期內，之前股價也已炒至高位，加上暑假快結束暫沒炒作借口，而市況又急速轉差。經多日調整是否已到吸納之時呢？

(銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖)

銀娛中期轉賺29億元派特別息20仙 永利中期轉賺8747萬元

銀娛截至2023年6月30日止中期純利28.9億元，而對上一年同期淨虧損8.5億元；每股基本盈利66.2仙，而對上一年同期每股基本虧損19.5仙；不派中期息，但派特別息20仙。期內收入157.15億元，升1.4倍；經調整EBITDA按年增22倍至44億元；除稅前溢利29.44億元，而對上一年同期稅前虧損8.02億元。單計第二季，銀娛收入為87億元，按年升26倍、按季升23%；經調整EBITDA為25億元，按年轉賺，按季增逾三成。至6月底，銀娛現金及流動投資為244億元，較去年底少20億元，不過公司淨現金多31億達220億元，主要反映總負債減少51億元。



銀娛主席呂志和表示，集團正籌備在東京開設第一個海外業務發展辦事處，並計劃在曼谷及首爾設立辦事處。集團又指，位於路氹的澳門銀河萊佛士在8月16日正式試業，提供450間奢華套房，而擁有700間客房的澳門安達仕酒店將於9月開幕。另銀娛正繼續推進第四期工程，項目聚焦在非博彩業務，主要針對MICE、娛樂和適合家庭旅客的設施，亦包括博彩。

永利澳門截至6月30日止未經審核之中期純利8746.7萬元，而去年同期淨虧損36億元；每股盈利2仙，不派中期息。期內收益107.4億元，升2.3倍，主因博彩量、酒店入住率及餐廳客流量上升所致；除稅前溢利9368.1萬元，而去年同期稅前虧損35.9億元。娛樂場收益升2.7倍至82.7億元，而經調整EBITDA為27.6億元。

花旗：銀娛業績勝預期恢復派息帶來驚喜 予目標價70元

花旗發表報告指，銀娛次季業績勝預期，恢復派息為市場帶來驚喜，成首間通關後恢復派息濠賭股。管理層指引亦令人鼓舞， 截至目前集團第三季中場流量及博彩收益已超越疫情前水平約20%。集團第三季以來市場份額亦有所增長。銀娛仍是該行首選，相信尤其在其酒店客房供應持續增加下，集團市場份額將長期增長，維持70元目標價及「買入」評級。



富瑞指，銀娛次季經調整EBITDA按季增長30%至25億元，達2019年次季水平的59%，略高於市場預期的23億元；EBITDA利潤率改善至28.6%，接近2019年次季32.9%峰值。撇除澳門百老匯，所有物業的盈利於期內都有改善。而公司於中期業績宣派每股特別息20仙令人驚喜，相當於30%派息比率，意味公司對前景展望正面。另公司第三季開局強勁，日均投注額及贏率均高過2019年水平，管理層亦指第三季至今的日均投注額、贏率及盈利均高過次季水平。銀娛仍是行業首選，因其產品具吸引力，特別由於第三期項目開業帶來正面影響，有望加強客流量及增加淨現金。而8月份以來賭收持續改善，與管理層對第三季的預測一致，目標價由60元升至64元，維持「買入」評級。

澳門7月入境旅客按年升282倍 內地旅客急增至191萬

另外，澳門統計暨普查局資料顯示，今年7月入境旅客共275.95萬人次，較6月增加24.9%；按年上升281.8倍，主要是旅客增加及去年7月的基數較低所致。留宿旅客(143.17萬人次)及不過夜旅客(132.79萬人次)同比分別上升556.1倍及183.7倍。按客源分析，7月中國內地旅客按年增加259.9倍至191.04萬人次，香港及台灣地區旅客分別有66.09萬及5.85萬人次。



今年首7個月入境旅客共1440.54萬人次，同比增加3.1倍；留宿旅客(749.95萬人次)及不過夜旅客(690.59萬人次)分別上升4.8倍及2.2倍。

滙證料8月澳門賭收達166億元 看好金沙銀娛永利

滙證近日發表研究報告指，8月首13日澳門博彩毛收入(GGR)錄得72億澳門元，意味著過去一星期的日均收入(ADR)為5.71億元，而7月為5.37億元。夏季客流量增加，加上貴賓廳贏率(VIP win rate)提升，均有助收入改善。貴賓廳交易量按月持平，而中場的博彩毛收入則按月升3至5%。假設8月剩餘時間可以產生的日均收入是每日5.2至5.7億元，則估計全月的博彩毛收入為166至169億元，即按月持平或增加1%，並恢復到2019年8月約68至70%的水平。

滙證又指，夏季期間，澳門的訪客量和酒店入住率都表現樂觀，7月的訪客量已達每日8.9萬人，是2019年的78%，較政府預期高，更在8月的首3日達至每日9.3萬人。該行亦樂見廣州和佛山啟用更多電子簽證機，並增加人員和實體設施，以應付跨境旅行的高峰需求。博彩股中，滙證較看好金沙中國(01928)、銀娛及永利，分別予目標價37.5元、62元及9.5元，均予「買入」評級。





溫鋼城：難再高增長惟可炒十一黃金周 銀娛51元金沙26元可吸

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，澳門博彩收入很難重回疫情前水平，現時內地人不能持太多錢出境，一般只拿著兩萬元人民幣，難如以往隨便到澳門下重注博彩，博企過去靠賭收錄高增長的風光日子應已過去，因此很多博企都向著其他消閒娛樂業務發展，之前前總理李克強及澳門特首都有提到未來發展要更多元化。未來博企要再有高增長不容易，雖然澳門旅遊人數及酒店入住率比以前上升，但若到澳門賭場一看，會經常見到有空枱。

不過，溫鋼城指，暑假雖快完結，8月尾至9月頭會較淡靜，但正好提供買入濠賭股機會，因9月中可能再炒作十一黃金周，惟股價回落至橫行區底才買入較穩陣，如銀娛往往跌至49元會有較佳支持，回至近50元已可吼，若怕未到價買不到，跌穿51元可先買第一注，近49元可買第二注，應至少可升至之前橫行區頂54至55元。至於金沙，其走勢看似比銀娛還強，因公司中場業務較多，現時少了VIP客，資金會較喜好金沙，回至26元可先買一注，跌至25元可加注，不跌穿24元可繼續持有，博其升回29.5元。

銀娛半日跌2%收報51.45元，連跌6日，累跌7.46%。金沙跌2.59%報26.35元，永利澳門跌1.39%報7.12元，美高梅跌0.93%報9.59元，新濠(00200)跌1.12%報7.07元，澳博(00880)無升跌報3.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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