  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑料港股已見年內高位，現僅屬技術性反彈，不宜過分樂觀

22/08/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股七連跌，恒指上日更同時刷新月內及年內新低，一度低見17587點，勢將失守回調0.618（17584點）水平，市場各項負面因素未改善下，恒指恐續尋底？恒指年初至上日（21日）波幅達約5100點，但與過去五年平均波幅（約8200點）比較，波幅仍算較小，意味恒指年內仍有下跌空間？市弱下，內地人民銀行公布的最新LPR調整幅度又不似預期，或令市場進一步失望？值得憧憬中央再以財政政策救市嗎？內銀業績期將至，市場預料內銀第二季淨息差（NIM）按年及按季跌幅，會較首季跌幅減少；惟內房問題持續發酵，前景亦難望樂觀？內地人工智能（AI）發展龍頭科企百度(09888)今日（22日）收市後將公布中期業績，多家券商預測百度中期Non－GAAP至少有15％升幅，惟股價近期受壓，放榜前更失守牛熊分界線，如何解讀市場預期及股價表現的分歧？AI業務暫未能成為業績收入增長點？廣告業務增長速度又會如何受內地經濟波動擾動？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回滬深港通

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 61.000
  • 目標︰$72.00
  • 01286 鷹普精密
  • 2.600
  • 目標︰$3.09
  • 01910 新秀麗
  • 26.450
  • 目標︰$29.00
  • 09885 藥師幫
  • 60.100
  • 目標︰$65.00
  • 00700 騰訊控股
  • 318.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 318.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.340
  • 00007 智富資源投資
  • 0.150
  • 00990 榮暉國際
  • 0.780
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 64.950
  • 目標︰$73.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 295.200
  • 目標︰$330.20
  • 00763 中興通訊
  • 24.250
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2023 09:22  恒指高開18點報17641，阿里健康升2%，吉利漲1.6%

22/08/2023 09:33  【聚焦人幣】傳國家隊打擊做空，即期開市升339點子收復7.3

22/08/2023 09:54  消息：政府初步提議延長商場營業時間，海濱辦活動搞活夜市

22/08/2023 08:26  【提振Ａ股】內地17家基金及券商資管宣布自購，金額超10億元

22/08/2023 08:21  《中國要聞》習近平抵達南非展開訪問，出席金磚國家領導人峰會

22/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒６５億元，買盈富沽快手

22/08/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】潤啤績後被多間大行降目標，花旗睇好澳博

18/08/2023 12:01  《嚟緊炒Ｄ乜》美團下周派成績單，中短線目標價１５０銀

22/08/2023 09:39  《財資快訊》美電升報７﹒８３６１，隔夜拆息較上日飆升至３厘

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】潤啤、澳博績後點部署？一表盡掌握
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑料港股已見年內高位，現僅屬技術性反彈，不宜過分樂觀
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》五年期LPR意外持穩，基金券商托市，三千一失守
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？
人氣文章

辦公室政治．潘少權

口講外國管理，內裏是帝王心術！內鬥對公司有甚麼好處？老細到底想甚麼？
人氣文章

台灣熱話．姚超文

台灣大選倒數5個月，ECFA將成另一戰場
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

突然變得喜怒無常、熱衷打扮，會是偷食嗎？看清他出軌的4個徵兆！ 1
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

將現代和食理念融入傳統鐵板燒！高級割烹鐵板燒套餐：豪吃青森鮑魚、北海道喜知次、澳洲龍蝦、熊本A5黑毛和牛、鐵板魚翅上湯
人氣文章

Travel & Dining

中秋節精緻月餅禮盒推介！Lady M粉色圓拱型首飾盒、Ralph’s Coffee小熊三輪車造型、置地文華超實用「便當盒」，體面又吸睛！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
是緣份還是一個局？騙財、騙感情的慣性套路，小心為上！
人氣文章
張學友暈倒 | 演唱會上眩暈跌倒因為耳水不平衡？歌神一招加快復元！診斷要睇「黃金三角」病徵？
人氣文章
消委會報告｜25款爽膚水大檢閱！9款檢出致敏香料、1款酒精含量達34%！人氣Aesop、Origins竟包尾？即睇完整排名
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 11:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 11:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 11:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態22/08/2023
李強：中美經貿面臨困難，需雙方拿出誠意相向而行
人氣文章大行報告22/08/2023
【大行炒D乜】潤啤、澳博績後點部署？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning22/08/2023
黃瑋傑料港股已見年內高位，現僅屬技術性反彈，不宜過分樂觀
人氣文章國際動態22/08/2023
日媒：岸田政府最快周四啟動核污水排海
人氣文章中國故事21/08/2023
《神州經脈》五年期LPR意外持穩，基金券商托市，三千一失守
人氣文章專訪21/08/2023
【陸叔專訪】市況咁差點投資？陸叔醒你縱橫股海的獨家心法！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金