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內地減息輕手為降存量房貸利率留空間？內銀遭大行唱淡不宜沾手？

22/08/2023

　　人行上周二(15日)下調7天期逆回購利率10基點，一年期中期借貸便利(MLF)利率亦下調15基點，市場本預期昨日(21日)公布的貸款市場報價利率(LPR)亦將下調15基點，惟最終一年期LPR僅下調10基點，五年期以上LPR更維持不變，有分析認為此舉是為下調存量房貸利率預留空間。另人行等三部門近日召開金融會議，鼓勵銀行繼續增加放貸支持實體經濟。而大行大多看淡內銀股，指其淨息差及盈利有進一步下行風險，內銀今日(22日)低位略見反彈，其中工行(01398)半日升逾1%，究竟是股價見底抑或只是「死貓彈」呢？就算股息率高達10厘也不宜吸納？

 

（Shutterstock）

 

8月五年期LPR維持不變　分析：為降存量房貸利率預留空間

 

　　人民銀行昨日公布，8月一年期貸款市場報價利率(LPR)為3.45%，較7月下降10基點，遜於預期的下降15基點；五年期以上LPR維持不變，為4.2%。市場原預期與房地產相關度強的五年期以上LPR降幅會超過8月中期借貸便利(MLF)下調的15個基點，以提振岌岌可危的房地產業。


　　民生銀行首席經濟學家溫彬指，過去一段時間，新發放房貸利率已大幅下調，但穩定樓市效果有限，存量按揭利率調降更能穩預期、穩地產和穩信用，亦可減少貸款置換行為，規範市場秩序。為保持銀行合理利潤水平，5年期LPR不變，可為下調存量房貸利率預留空間。中指研究院市場研究總監陳文靜指，部分城市首套房貸利率已降至3.6厘，LPR下調空間或已不大，而存量房貸利率下調進程將加快，從而釋放居民消費潛力。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，1年期LPR減幅低於月內MLF的0.15厘降幅，是考慮到引導企業和居民融資成本穩中有降下，要保持銀行淨息差處於合理水平，從而達到監管部門「有利於增強商業銀行支援實體經濟的可持續性」的要求。中金報告則預料，9月定存息或會減0.1至0.15厘，對沖LPR下行影響。

 

人行等三部門召開金融會議　鼓勵銀行增放貸支持實體經濟

 

　　另外，人民銀行、金融監管總局、中證監聯合近日召開電視會議，鼓勵銀行業加大放貸並調降融資成本。會議研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作，要求主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用；要注重保持好貸款平穩增長的節奏，適當引導平緩信貸波動，增強金融支持實體經濟力度的穩定性；要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，統籌考慮增量、存量及其他金融產品價格關係；發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，增強金融支持實體經濟的可持續性。

 

摩通：盈利有下行風險宜趁反彈獲利　高盛：恐信託產品增長放緩損收入

 

　　摩通近日發表報告指，下調LPR預示內銀淨息差及盈利有進一步下行風險，但料內銀將透過降低存款利率以減輕負面影響。按照與6月份相同的模式，存款利率下調可能會使銀行盈利提高約5%。此外，相信內地政府正就最近的違約事件和信貸增長疲弱作出反應，進一步寬鬆政策的預期可能會支持內銀股短期表現。然而，由於抵押貸款再融資、降息、地方政府融資平台債務潛在重組，以及民企貸款不良率可能上升，導致內銀盈利風險上升。如內銀股出現反彈是獲利的機會，尤其是郵儲銀行(01658)，因其較同業對降息更為敏感。

 

　　此外，中植系信託平台早前爆出無法如期兌付事件，引起市場關注信託產品流動性風險，高盛認為，雖然信託產品損失由投資者承擔，銀行資產負債表並無持有信託資產，但在資產價值減少及產品贖回下，信託產品增長放緩，可能導致房地產融資條件收緊，影響銀行盈利及資產負債表。預期內銀收入下跌、信貸成本上升，因此將撥備前利潤及淨利潤預測分別下調約2%及5%，並下調多隻內銀股目標價，其中工行及農行均予「沽售」評級，目標價分別降至3.48元及2.43元；郵儲銀行(01658)目標價降至5.59元，惟維持「買入」評級；招行(03968)目標價降至34.9元，維持「中性」評級。

 

野村：料內銀淨息差收縮次季減緩　瑞銀：面臨更多不利因素


　　大型內銀本周中起陸續公布中期業績，野村預期，內銀次季淨息差收縮將開始減緩，而受惠下調存息而降低成本，加上貸款收益率相對去年減息幅度下行空間有限，料次季內銀淨息差按季平均收縮3點子，低於首季按季5點子的降幅。儘管內地可能會降低未償還按揭利率，但預計人行或需採取減存款息、降準等額外措施來減輕銀行負擔。

 

　　瑞銀則料內銀淨息差將面臨更多不利因素，包括內地可能會實施未償還按揭減息、承擔更多「國家服務」幫助拯救地方政府融資平台。資產質素方面，料內房貸款風險將在次季進一步暴露。預期建行(00939)、農行(01288)、工行次季淨利息收入按年微跌1%以內，但中行(03988)受惠境外業務淨息差強勁，整體淨利息收入料按年升逾5%。料建行、農行、工行次季撥備前利潤(PPOP)按年跌約1%至7%，而中行PPOP料增逾5%。

 

黃瑋傑：至明年上半年經營環境仍困難　買內銀恐賺息蝕價

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，內地無論推行貨幣及財政刺激政策都受很多因素牽制，若減息幅度大會因中美息差擴闊令人民幣進一步受壓，對經濟及股市負面，而財政政策方面若「大水漫灌」恐會造成反效果，以現時政府財政狀況亦恐無力推行積極財策，評級機構惠譽也警告若推出大規模刺激政策影響政府財政穩定，可能會下調中國主權評級。在內地現時經濟環境下，料內銀直到明年上半年經營環境都會困難，而近日有傳內地可能會下調存量房貸利率，這會影響銀行息差，但若不下調，供樓人士可能會因供不起要賣樓令樓價下跌，如因此造成資產減值，銀行也會受衝擊，加上擔心資產質素變差，不良貸款反彈，令內銀近期股價易跌難升。雖然內銀息率大多很吸引，但若因此貿然買入恐賺息蝕價，例如建行(00939)本月由4.4元跌至4元已累跌一成，就算收10厘息也無著數。

 

　　內銀股今日普遍略為反彈，工行半日升1.49%報3.41元，建行升0.75%報4.05元，中行升0.77%報2.62元，農行升0.8%報2.53元，招行升0.66%報30.45元，郵儲行升1.03%報3.94元，中信銀行(00998)升0.89%報3.42元，民生銀行(01988)升0.74%報2.73元，惟交行(03328)無升跌報4.26元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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