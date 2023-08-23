安踏績優大行齊升目標，九毛九盈利瀲增卻遭唱淡，內需股齊放榜可以點揀？

多隻內需股先後公布業績，其中安踏體育(02020)中期盈利升32%勝預期，派息同樣增32%，績後獲多家大行上調目標價，今早（23日）股價飆逾一成，為表現最佳藍籌。九毛九(09922)雖中期多賺近3倍，里昂卻料其增長前景放緩，大劈目標價至13.2元，股價插逾半成。內地雜貨品牌名創優品(09896)則於昨日（22日）中午公布全年純利升1.77倍，獲美銀升目標價至49.5元，股價繼昨飆7%後，今日再飆逾半成，年初至今累升逾九成。另康師傅(00322)中期多賺31%，股價卻升不足1%。以上多隻股份不知哪隻最值博呢？

（安踏品牌網站截圖）

安踏中期盈利派息皆增32% 瑞銀：上調盈測目標價升至118元



安踏體育截至2023年6月30日止中期，股東應佔溢利(包括分佔合營公司損益影響)為47.48億人民幣，按年升32.3%，每股基本盈利1.74人民幣，派中期息82港仙，按年增加32.26%。期內收入296.45億人民幣，升14.2%。毛利增長16.4%至187.55億人民幣，毛利率增長1.3個百分點至63.3%。經營溢利升31.6%至76.23億人民幣，經營溢利率增長3.4個百分點至25.7%。按品牌劃分，安踏品牌收入按年增長6.1%至141.7億人民幣，毛利升7.5%至79.12億人民幣，毛利率升0.7個百分點至55.8%。FILA品牌收入增長13.5%至122.29億人民幣，毛利升14.4%至84.61億人民幣，毛利率升0.6個百分點至69.2%。





瑞銀發表報告指，安踏上半年收入符合預期，純利則勝於預期，受惠有效經營成本減省。即使近期銷售受壓，但管理層仍維持安踏品牌及FILA今年銷售增長指引各介乎10%至20%，並將其他品牌包括Descente及Kolon增長指引由30%上調至40%。瑞銀將安踏2023年至25年每股盈測上調5%至8%，並將目標價由113元升至118元，維持「買入」評級。

滙證：安踏業績勝預期 交銀國際：利潤率大增推動利潤遠超預期

滙證也指，安踏中期業績勝預期，經營利潤率（OPM）提升3.4個百分點至25.7%，純利增長較預期高5%。管理層長期OPM增長指引符合全年預期，而上半年FILA及其他品牌OPM分別達29.7%及30.3%，大幅超出該行預期，主要來自於經營槓桿改善及單店銷售生產力強勁增長。管理層指同店銷售增長繼續推動銷售，預期FILA及其他品牌的強勁利潤率表現可持續，安踏品牌重組及未來發展加快可能成為估值重估的催化劑，維持「買入」評級，目標價由103.3元升至110.4元。



交銀國際表示，安踏上半年利潤率大幅增長，推動利潤大幅超預期。安踏旗下FILA/戶外品牌的經營利潤率創歷史新高，得益於經營槓桿和廣告費用節約。安踏指受天氣影響，7至8月銷售趨勢疲軟，但管理層有信心實現安踏/FILA品牌的全年目標，且預計上半年強勁的利潤率可在下半年保持，將目標價由127元升至129元。

九毛九中期多賺2.9倍 里昂：料增長前景放緩目標價降至13.2元

九毛九截至6月30日止中期純利約2.2億人民幣，同比升約2.85倍，每股盈利15分人民幣，不派中期股息。集團指，鑑於疫情影響日漸減少，收入增加51.6%至約28.8億人民幣，資本支出總額增加1.4倍至約2.9億人民幣。於6月底餐廳數量621間，升30.7%。

里昂發表報告指，九毛九上半年業績復甦，表現令人鼓舞，期內收入按年增長52%，然而，對於其全年淨開120間新太二店的指引仍存在挑戰。預計隨著品牌變得成熟，太二開新店的數量將會按年減少，而慫重慶火鍋廠帶動公司回到高增長階段的可能性較低，且對利潤率擴張沒有幫助。由於預期集團增長前景放緩，將其目標價由23元削至13.2元，評級由「買入」降至「跑輸大市」。

名創優品全年多賺1.77倍 美銀：業績勝預期目標價升至49.5元



名創優品截至2023年6月30日止全年純利17.69億人民幣，按年升1.77倍；每股基本盈利1.42人民幣，派發末期息10.3美仙，較去年度特別股息4.3美仙多逾一倍。期內經調整淨利潤為18.45億人民幣，按年增長1.55倍。收入114.73億人民幣，升13.8%；毛利44.43億人民幣，升44.7%，毛利率按年增8.3百分點至38.7%，經調整溢利增1.6倍至18.4億元人民幣。其中截至6月30日止第四季純利5.39億人民幣，按年升1.63倍；每股基本盈利0.43人民幣。收入32.52億人民幣，升40.3%；毛利12.96億人民幣，升67.9%。至6月底，名創優品門店數量共5791家，按年增長592家、按季增277家。位於中國門店佔3604家，按年增378家；海外分店佔2187家，按年增214家。





美銀證券發表報告指，名創優品全年業績表現勝預期，其中收入及非通用會計準則淨利潤分別按年升40%及154%，毛利率按季擴大0.8個百分點至17.6%，派息率達50%。集團於全球開設100家超級大店，儘管營運開支較高，但銷售效率較正常店舖高2倍，及其IP策略亦有助提升銷售效率，將其明年及2025年非國際財務報告準則每股盈測分別上調4.8%及5.6%，並將目標價由46.6元升至49.5元，估值便宜，維持「買入」評級。

康師傅中期多賺31%不派息 方便麵毛利率升至52.8%

康師傅截至6月30日止中期純利16.38億人民幣，按年升30.7%；每股基本盈利29.07分，不派中期息。期內收益409.07億人民幣，升7%，當中方便麵收益增3%至139.5億人民幣，飲品收益升9.5%至266.06億人民幣。毛利124.66億元，升15.6%；毛利率30.47%，升2.25個百分點。方便麵業務因售價及原材料價格有利，毛利率提升5.2個百分點至52.83%，上半年股東應佔溢利上升48.1%至8.06億人民幣。飲品業務同樣受惠原材料價格及組合，毛利率升0.52個百分點至32.66%。

陳樂怡：安踏利潤率有驚喜惟近80元較值博 九毛九12元以下可吸

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，安踏上半年利潤率帶來驚喜，跑贏同業，但接著為準備巴黎奧運料會令營銷開支增加，令利潤率回落，銷售至第四季則料受惠低基數再回升。值得一提，集團將於10月會舉辦投資者日，或會就安踏及FILA品牌銷售提供更多指引，到時可留意。而股價今日飆升純因受業績沖喜，雖估值仍低於5年平均水平，但內地消費市道不太好，集團收入增長有隱憂，料其續於80至95元區間上落，回至近80元較值博。

至於九毛九，陳樂怡認為，其股價急跌主要因店舖人均消費受壓，但管理層指7、8月已見改善，而慫重慶火鍋廠開店目標上調，另其Beta值較高，若內地推出刺激經濟政策，股價反應料較大，跌至12元以下值博率高。名創優品受惠產品結構升級等因素業績理想，但股價已累升太多，而康師傅雖然成本壓力紓緩，但料業務只會平穩增長，兩隻股份都不建議吸納。

安踏半日升11.66%報86.7元，同業李寧(02331)卻跌0.56%報36.65元；九毛九跌5.95%報12.32元，另一餐飲股海底撈(06862)亦跌1.67%報20.65元。名創優品(09896)則升5.35%報44.3元，康師傅(00322)升0.91%報11.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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