友邦業績理想料下半年仍向好，持貨者可於保力加通道中軸止賺

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股連彈兩日，日內撲18000點大關後，恒指幾乎蒸發日內升幅，尾市再度回勇，最終都只升54點。反彈幅度不似預期，只是「死貓彈」？恒指RSI去到30以下，告別「要錢唔要貨、殘賣」時間？知乎(02390)季度虧損再收窄，展望2023年下半年，知乎表示會把資源用於生成式AI技術的開發和變現之中，對業績有何影響？友邦(01299)半年多賺46％，其中新業務價值更勁升三成七，有望利好股價表現？內地汽車市場價格戰卷土重來，會否重蹈年初覆徹？林Sir最愛的新能源車板塊齊齊回吐，反而為入市好機會？

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