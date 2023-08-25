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《嚟緊炒D乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價60銀

25/08/2023

　　京東健康(06618)主要經營在線零售藥房及提供在線醫療健康服務。京東健康2020年12月由京東集團(09618)分拆於香港上市。

 

（京東健康網頁截圖）


　　京東健康截至6月30日止中期盈利15.6億元人民幣，同比增長5.9倍，每股盈利50分人民幣，不派中期息。而非國際財務報告準則盈利24.4億元人民幣，增長1倍。


　　期內，集團收入增加34%，至約271億元人民幣，主要由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入增加32.5%；以業務劃分，佔總營業額85.5%的醫藥和健康產品銷售業務營業額增加32.5%至231.68億元人民幣；佔總營業額14.5%的平台、廣告及其他服務營業額增長43.7%至39.43億元人民幣。而毛利增至62億元人民幣，毛利率升1.1個百分點至22.9%，主要由於產品組合變動。


現金充裕，走勢現短期底部


　　截至2023年6月30日，集團在線平台上擁有超過3.6萬第三方商家，年度活躍用戶數量達到1.69億，較2022年6月30日淨增加3730萬名；日均在線問診諮詢量已經超過44萬。


　　期內，履約開支增加31.9%至25.71億元人民幣；銷售增加28%至11.95億元人民幣；研發開支增加26.7%至6.17億元人民幣。


　　於2023年6月30日，集團之現金及現金等價物為118.96億元人民幣，並無借貸，惟租賃負債2.17億元人民幣。
　　技術走勢方面，京東健康今現小陽燭上升，走勢似現短期底部，9RSI回升至32水平，錢駿建議現價43.4銀買入，首站50銀，中線上望60銀，跌穿40.1銀止蝕。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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