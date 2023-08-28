A股印花稅減半，券商股內險股港交所曾飆升，可追入短炒？

內地宣布今日(28日)起將證券交易印花稅減半至0.05%，為2008年以來首次下調，中證監同時推出包括規範股份減持行為及收緊IPO節奏等多項政策，望提振市場信心，一度刺激上證指數最多漲5.06%，惟其後升幅收窄，半日收市升2.3%；深成指亦曾最多漲5.77%，半日則升2.38%。港股中的券商股也曾爆升，中信証券(06030)、中金(03908)及中信建投証券(06066)都曾飆一成或以上，惟其後升幅也大為收窄。港交所(00388)憧憬港府跟減股票印花稅，內險股則受惠A股終見似樣反彈，股價也曾急升，但在香港與內地股市基本面未改善前追入要小心。





（中信証券網頁截圖）

專家：短期可提振信心 惟對股市走勢沒決定性影響



財政部、稅務總局昨日(27日)發布公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自今日(28日)起，證券交易印花稅實施減半徵收，將按照股票交易成交金額的0.05%對賣方單邊徵收。這是自2008年以來證券交易印花稅率首次調降，2008年4月經國務院批准，稅率從0.3%調整為0.1%，同年9月由雙邊徵收改為單邊向賣方徵收，稅率保持0.1%。而據銀河證券統計，近四次印花稅率調降之後，滬市成交量分別在當周最高上升71%、98%、114%、139%。



專家指，證券交易印花稅調降短期內將對資本市場和投資者信心產生立竿見影的影響。但從中長期看，其所帶來的政策效應對股市的走勢沒有決定性的影響。相比調降印花稅，如何引入更多增量資金尤其是中長期資金，節制過度融資、減持等「吸血現象」，切實提升上市公司業績更好回報投資者，才是更為重要的，預期後續將有更多的政策出台。

東吳證券：證券股基本面政策面均有支撐 薦買中信証券中金

東吳證券發表研報指，印花税減半徵收，證券交易端迎重大利好。調降印花税的主要政策目標是維繫證券市場宏觀穩定，促進市場交易活躍度提升。而根據歷史經驗，減徵印花税短期內有望激活市場。從1990年至今，A股證券交易印花税歷經7次下調。從歷次調整徵收的政策效果來看，減徵印花税後市場反應較為迅速直接，短期內(一般為1至2周)政策具有提振市場信心和交易活躍度的刺激效應。預計伴隨制度性交易成本下降，市場活力有望進一步得到激發。

東吳證券又指，當前階段證券板塊基本面及政策面均有支撐，看好板塊行情持續性，建議配置頭部券商或低位券商如東方財富、中信証券、中金公司H股(03908)。另看好權益市場修復，保險資產端將受益，重點推薦新華保險、中國人壽。

中證監推出救市組合拳 中國四大證券報齊唱好

此外，中證監祭出提振市場信心的組合拳，包括進一步規範股份減持行為，階段性收緊IPO節奏，及將融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。

中國四大證券報集體在頭版刊登文章，唱好政策組合拳。《中國證券報》表示，政策組合拳的強力出台，再次釋放了穩預期、強信心的強烈訊號，資本市場必將展現有活力、信心足的新面貌；《證券時報》指，預期隨著活躍資本市場各項政策的不斷推進，中國股市將盡快回到平穩運行的軌道上來，為維護經濟社會大局穩定貢獻重要力量。《證券日報》指，政策組合拳形成的政策合力都會對市場產生非常正向的效果，也會在近期的市場上有所體現。《上海證券報》指，本次調降證券交易印花稅率體現了中國對活躍資本市場的堅定態度和呵護股市的信心決心，釋放了重大積極的政策訊號。

李家超：設小組研增港股流動性 連敬涵：宜將印花稅減至0.1%

行政長官李家超昨天宣布成立由財政司司長陳茂波領導的小組，研究如何增加股票市場流動性，本星期會宣布小組細節。而對於會否降低股票印花稅，李家超相信工作小組會研究不同可能性，會有短期措施和長期措施。



股票分析師協會理事連敬涵接受電台訪問時表示，減印花稅對一般散戶影響不大，但可降低專業投資者等大戶的投資成本，刺激股票交投，建議政府將印花稅由目前的0.13%減至2021年前的0.1%，或者參考內地「單邊」收稅。內地只做賣家印花稅，香港可考慮只收買入或沽出的單邊稅項，即變相減稅一半，但他亦強調，主要是要整體經濟好轉，才能長遠改善市場氣氛。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照亦表示，全球大趨勢是減股票印花稅，本港有不少基金進行高頻交易，並涉及大量交易數目，印花稅大大增加交易成本。前年政府加股票印花稅三成欠缺周全考慮，若減印花稅能令更多人參與，搞活市場，吸引更多企業願意來港集資。

溫傑：短期利好市場情緒惟核心問題未解 港交所不值博



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，預期內地推出包括證券交易印花稅減半的政策組合拳短期對提振市場信心有幫助，交易成本較平確實會多了一個撈底誘因，事實上，市場上有很多高頻交易，交易成本確很關鍵，而最重要是見到中央「動真格」，象徵意義大。不過，買不買股票非單看使費，如覺得某隻股份會升，即使收1%印花稅一樣會買，相反若擔心它會跌，就算交易費全免也不會買。而現時香港與內地股市核心問題是擔心經濟滑落、擔心內房危機未能解決，純粹降印花稅、收緊IPO上市及限制沽貨都不能解決核心問題。總之，今次措施對交易誘因及市場情緒短期帶來一些幫助，而對中長線幫助有多大就要看核心問題。

另溫傑指，本港跟隨內地減印花稅機會增大，但本港官員對此一向做法較審慎，既不覺得印花稅對港股交投及表現有影響，又怕減少政府收入，故未必會將0.13%的印花稅減半，可能維持0.13%但「只收單邊」。雖然港股已有些超賣，港交所短線反彈不出奇，但港股基本面沒改善，料短期有反彈無大升，港交所不太值博，寧博科指短線彈力強，可買Beta高的南方恒生科技(03033)或XL二南方恒科(07226)。如想買港交所，也宜待其回至300元以下分注買入，但應有其他更好的選擇。

券商股今早曾全線爆升，但其後升幅大為收窄，中信証券(06030)半日升1.24%報16.3元，中金升0.24%報16.9元，中信建投証券升2.57%報8.78元，國聯證券(01456)升6.35%報4.02元，中國銀河(06881)升4.59%報4.33元，HTSC(06886)升2.58%報11.12元。另港交所半日升4.38%報300.2元，最多曾升8%至310.6元。內險股亦普遍升幅收窄，平保(02318)半日升2.81%報45.7元，最多曾升6.86%至47.5元；國壽(02628)升1.75%報11.62元，最多曾升7.88%至12.32元；太保(02601)升0.8%報17.7元，最多曾升6.95%至18.78元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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