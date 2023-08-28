  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中石化中期盈利倒退減派息，惟擬回購A股兼獲大行力撐，應該點部署？

28/08/2023

　　中石化(00386)公布中期業績，受累煉油及化工業務疲弱，中期盈利倒退20%，營業收入跌1%，派息減少9.4%至14.5分人民幣，不過，集團擬斥最多15億人民幣回購A股，兼且仍獲大行力撐，予目標價5.7至6.5元不等，今日(28日)股價最多升逾4%，在「三桶油」中表現最好。中石化股息率仍達9厘，若想吸納應如何部署呢？

 

（資料圖片）

 

中期少賺20%營收跌1%　派息減9.4%至14.5分人幣


　　中石化截至6月30日止中期純利351.11億人民幣，按年跌20.1%；按國際財務報告準則，純利跌19.4%至361.2億人民幣；每股盈利29.3分人民幣，派中期股息每股14.5分人民幣(15.78港仙)，跌9.4%。扣除非經常性損益後的淨利潤336.55億人民幣，跌22.4%。營業收入約1.6萬億人民幣，跌1.1%，資產減值損失23.6億人民幣。期內經營收益跌14.7%至536.96億人民幣，主要因化工產品市場需求低迷，化工業務毛利大幅下降；石腦油、石油焦、LPG等部分煉油產品毛利大幅收窄，盈利下降，同時國際原油價格震盪下行導致原油、成品油庫存損失。

 

　　期內油氣當量產量2.5億桶，按年增長3.3%，其中天然氣產量6609億立方英尺，增長7.6%。加工原油1.26億噸，增長4.8%，生產成品油7607萬噸，增長10.3%，其中煤油產量增長63.5%。成品油總經銷量1.17億噸，增長18.5%，其中境內成品油總經銷量9247萬噸，增長17.9%。

 

中石化：料化工產品需求逐步復甦　擬斥最多15億人幣回購A股


　　中石化指，預計境內成品油需求持續向好，天然氣需求保持增長，化工產品需求逐步復甦。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響， 預計國際原油價格仍將在中高位震盪。下半年集團計劃生產原油1.41億桶，生產天然氣6309億立方英尺，原油加工量1.27億噸，境內成品油經銷量9400萬噸。另上半年資本支出746.67億人民幣，下半年計劃資本支出1040億人民幣。

 

　　另外，中石化公布，擬使用不低於8億人民幣，不超過15億人民幣的自有資金以集中競價交易方式回購公司A股股票，回購價格不高於董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，回購的股份將全部註銷並減少註冊資本。

美銀：稅後盈利略遜預期　予目標價6.5元

 

　　美銀發表研報指，中石化由於庫存損失和化學物質疲軟，根據國際財務報告準則，今年上半年稅後淨利潤為361億人民幣，按年跌19%，略低於該行及市場預測的388億及376億人民幣，相當於今年純利預測52%，即其次季純利154億人民幣按年跌29%(按季跌26%)，主要受煉油及化工業務疲弱所拖累。

 

　　美銀又指，公司建議派發中期股息每股0.145元人民幣，相當於派息比率50%。而經董事會批准後擬回購A股，回購價格不超過每股9.3元人民幣。建議回購規模總額為8億至15億人民幣，佔股本的0.07至0.13%，低於2022財年19億人民幣的回購規模，予港股目標價6.5元，A股目標價8元人民幣，評級均為「買入」。

 

華泰證券：受惠天然氣提價增量及降本　花旗：料第三季盈利改善


　　華泰證券指，中石化上半年原油產量1.397億桶，按年持平，原油實現價格每噸3754元人民幣，按年降16.8%。天然氣提價增量及降本支撐板塊業績，中石化旗下天然氣產量按年增7.6%，天然氣實現價格1949元人民幣/千立方米，按年增12.3%，油氣操作成本每噸756.3元人民幣，按年降1.4%，另一方面進口LNG採購成本顯著降低，上半年板塊營業利潤218.3億人民幣，按年下跌35.3億人民幣，維持「買入」評級，予目標價6.55元。


　　花旗表示，中石化第二季純利154億人民幣按季跌26%，撇除一次性庫存24億人民幣撥備損失，其核心盈利符合該行預期。庫存損失拖累了中石化第二季業績表現，隨著庫存可能增加和油價上漲，預計公司今年第三季盈利將有所改善，維持「買入」評級及目標價5.7元。

 

李偉傑：息率仍吸引4.2元可吸　惟中海油股價走勢佳更值博

 

　　華盛證券經紀部董事李偉傑指，雖然中石化受煉油及化工業務拖累，中期盈利跌兩成，其中第二季跌幅更大，營業額亦跌1%，但業績與市場預期不致有太大落差，加上股價之前由高位回落不少，又兼有回購支撐股價，而中期息減少一成也合理，畢竟盈利少兩成，再者其股息率仍達9厘，比起定期存款仍吸引得多，令股價今日反而造好。股價自6月形成一條下降軌，宜待回至近下降軌底部約4.2元才吸納。不過，較看好早前公布業績的中海油(00883)，其股息率較高之餘，股價走勢亦較佳，一直沿20天線上升，今日曾升破52周高位，可待回至20天線約12.7元買入。

 

　　中石化收市升2.75%報4.49元，最多升4.12%至4.55元，成交6.79億元。中海油則跌0.62%報12.9元，中石油(00857)升1.08%報5.64元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此


其他中石化相關新聞：
【大行炒D乜】中石化、神華、青啤、越地績後點部署？一表睇晒
《國企紅籌》中石化料下半年化工產品需求增長較上半年大
《外資精點》美銀：中石化稅後盈利略遜預期，予Ｈ股目標６﹒５元
《Ａ股焦點》擬斥至少８億回購Ａ股，中石化Ａ升逾２％
中國石化（００３８６）中期純利跌２０％，派息１４﹒５分

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

72.200

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.500

異動股

01919

中遠海控

7.580

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 72.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.500
  • 01919 中遠海控
  • 7.580
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 86.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 132.700
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 86.050
  • 目標︰$96.00
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.610
  • 目標︰$14.00
  • 02276 康耐特光學
  • 5.470
  • 目標︰$6.533
  • 01833 平安好醫生
  • 19.140
  • 目標︰$19.00
  • 01929 周大福
  • 11.780
  • 目標︰$13.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.900
  • 03333 中國恒大
  • 0.350
  • 00700 騰訊控股
  • 325.200
  • 00388 香港交易所
  • 297.200
  • 00001 長和
  • 41.350
報章貼士
  • 00560 珠江船務
  • 0.830
  • 目標︰--
  • 02411 百果園集團
  • 5.540
  • 目標︰$6.20
  • 08391 基石科技控股
  • 1.020
  • 目標︰$1.26
熱炒概念股
即時重點新聞

28/08/2023 16:14  恒指升174點收報18130，港交所升3.3%，聯想升3%

28/08/2023 15:58  阿里:今年報名參與「九月採購節」的香港商家按年增2倍

28/08/2023 16:04  【大國博弈】外交部：美方無理打壓中國留學生，中方堅決反對

28/08/2023 12:15  建滔集團中期純利跌42%至13.9億元，中期息連特息派66仙

28/08/2023 12:28  【恒大困局】中國恒大:恒大協議安排會議將延期29天舉行

28/08/2023 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒８６億元，買美團沽快手

28/08/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】中國神華績後獲上調目標價，青島遭里昂狠削１４％

25/08/2023 10:11  《嚟緊炒Ｄ乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價６０銀

28/08/2023 16:44  《財資快訊》美電升報７﹒８４６２，一個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股反彈無力，港府跟減印花稅可憧憬？黃偉豪：勿抱太大期望（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

中石化中期盈利倒退減派息，惟擬回購A股兼獲大行力撐，股價造好可吼位買？
人氣文章

新聞>中國故事

中金：預計近1萬億市值A股房企再融資限制鬆綁
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】A股減半印花稅，港府還在等甚麼
人氣文章

鹹蝦燦假日煮場．John Rocha 鹹蝦燦

新手零失敗！輕鬆神還原「經典白汁雞皇飯」！Creamy惹味啖啖肉，返工返學帶飯一流
人氣文章

Member Zone

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

一票玩盡京阪神：JR關西廣域鐵路周遊券省錢小秘技大公開！六日五夜鐵道遊懶人包推介
人氣文章

ChatENT．月巴氏

看見現在的朱茵，想起從前的我們
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

火熱手袋推介2023：CHANEL 31 Bag 強勢回歸！Blackpink Rosé 搶先揹YSL
健康好人生 Health Channel
人氣文章
情願不情願也要做？單為生育的性愛，只會成為夫妻關係的缺口
人氣文章
關於曖昧：對於玩家而言，曖昧是場輕鬆有趣、成本低的愛情體驗遊戲
人氣文章
天然醃製火腿與普通加工火腿有何分別？認住食物標籤上這兩個字輕鬆分辨天然定加工
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2023 17:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2023 17:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/08/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/08/2023
【收市短打】港股反彈無力，港府跟減印花稅可憧憬？黃偉豪：勿抱太大期望（有片）
人氣文章財經熱話28/08/2023
中石化中期盈利倒退減派息，惟擬回購A股兼獲大行力撐，股價造好可吼位買？
人氣文章中國故事28/08/2023
中金：預計近1萬億市值A股房企再融資限制鬆綁
人氣文章大行報告28/08/2023
【大行炒D乜】中石化、神華、青啤、越地績後點部署？一表睇晒
人氣文章國際動態28/08/2023
日韓首腦民望受福島核污水排海影響，岸田跌至26%
人氣文章財經熱話28/08/2023
A股印花稅減半，券商股內險股港交所曾飆升，可追入短炒？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金