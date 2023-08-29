  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

比亞迪中期多賺兩倍符預期，大行唱好股價飆逾半成，可以點部署？

29/08/2023

　　新能源車龍頭比亞迪(01211)昨日(28日)收市後公布業績，中期按年多賺兩倍至109.5億元人民幣，符合7月中盈喜預期純利介乎105億至117億人民幣，按年增長1.92至2.25倍。中期收入亦有逾72%增長，毛利率更增近5個百分點至18.33%，績後獲大行唱好，其中花旗予目標價602元，今日(29日)股價高開1.6%後升幅擴大，半日升逾半成，如想吸納應如何部署呢？

 

（比亞迪官網截圖）

 

中期盈利升兩倍至109.5億人幣　毛利率增近5個百分點     

 

　　比亞迪截至6月30日止中期盈利109.5億人民幣，按年升兩倍，主要受惠新能源汽車銷量增長；每股盈利3.77元人民幣，不派中期息。收入2601億人民幣，升72.7%，其中汽車等業務收入升91%至2088.24億人民幣，手機部件等業務收入升24.4%至510.9億人民幣。毛利476.7億人民幣，升1.3倍；毛利率由13.51%上升4.82個百分點至18.33%。

 

　　比亞迪指，儘管面對汽車行業競爭加劇、 新能源汽車補貼取消的挑戰，但集團憑藉品牌力提升、規模優勢持續擴大和產業鏈成本控制能力，疊加上游原材料價格回落，新能源乘用車業務繼續保持良好的盈利能力。

 

比亞迪：料下半年行業延續良好增長　續深化核心技術研發

 

　　另比亞迪指，本月第500萬輛新能源汽車下線。展望下半年，發改委等部門此前印發《關於促進汽車消費的若干措施》，進一步穩定和擴大汽車消費，加強新能源汽車配套設施建設，營造有利於汽車消費的政策和市場環境。因此，預期今年下半年，中國新能源汽車產業將延續良好的增長勢頭，滲透率亦有望繼續突破。

 

　　集團又指，在新能源乘用車領域，將繼續深化新能源汽車核心技術研發，強化行業領先實力。手機部件及組裝業務方面，將密切注視市場發展趨勢，繼續把握市場機遇，加大布局核心技術研發及創新，進一步鞏固垂直整合優勢，強化大客戶策略。

 

花旗：上半年淨利潤符預期　予目標價602元

 

　　花旗發表研報指，比亞迪上半年淨利潤符合預期，整體業績強勁，在行業價格戰、補貼下降、宏觀逆風環境下，仍受惠於汽車部門營收及毛利率增長。比亞迪技術及量產優勢反映在盈利、自由現金流中，其中公司次季自由現金流339億人民幣，按季大幅提升。

 

　　另花旗稱，公司對下半年、明年指引將是關鍵，另預計將會維持今年300萬輛新能源車銷量目標，維持「買入」評級，目標價602元。

 

交銀國際：看好第四季銷量增長　出口將成增長動力

 

　　交銀國際表示，比亞迪業績基本符合該行預期，上半年毛利率為18.3%，同比上升4.8個百分點，其中汽車相關業務毛利率為20.7%，同比上升4.4個百分點。第二季毛利率為18.7%，同比及環比分別增長4.3及0.9個百分點。在上半年的價格戰和競爭激烈的市場，比亞迪毛利率依然環比改善，體現出強大的供應鏈以及車型高端化，高價車型佔比提升。

 

　　交銀國際又指，比亞迪在大眾新能源乘用車市場已經佔據領先的市場份額，高端化及提高單車售價是下半年以及明年的核心戰略之一。集團上半年海外銷量7.43萬輛，海外訂單交付時間長達2個月以上。隨著本土化生產的泰國工廠、巴西工廠相繼建設和投產，預計明年將是其海外銷量爆發增長的時期。雖然預計第四季新能源乘用車市場競爭將會白熱化，有可能會有進一步的價格戰，但依然看好比亞迪第四季的銷量增長，其供應鏈優勢以及品牌高端化將有助維持良好的毛利率，出口也會是下半年和明年另一個銷量增長動力，維持「買入」評級，目標價309.67元。

高盛：海外市場將成增長動力　予目標價337元

 

　　高盛表示，比亞迪第二季純利錄68.24億人民幣，符合該行早前公布業績指引介乎63.7億至75.7億人民幣，毛利率按年升4.3個百分點至18.7%，顯示控制成本表現良好。比亞迪開始進軍海外市場，憑藉出色的產品，預計海外市場將成為公司的增長動力，維持「買入」評級及目標價337元。

 

　　摩通指，對比亞迪第二季業績不感到意外，因集團上月發表盈利預告，儘管新能源汽車市場價格競爭激烈，但由於集團盈利能力擴大，期內盈利超出市場預期。為了在下半年維持利潤率，比亞迪將會持續改善銷售組合、加大出口，並在快速增長的插電式混能車(PHEV)市場中佔據領導地位，但在多元化的客戶組合和海外業務的推動下，部分零件廠商龍頭下半年的表現將跑贏代工生產(OEM)車廠，予比亞迪「增持」評級，目標價300元。

 

黃瑋傑：毛利率提升令人驚喜　惟宜待回至220元以下買入


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪業績如果要「雞蛋裏挑骨頭」，其中期盈利僅為之前盈喜預期近中下限，惟毛利率令人有些驚喜，按年升近5個百分點至18.33%。集團八成收入來自汽車相關業務，雖然現時行業競爭加劇，新能源車補貼又已取消，加上上游原材料價格有一段時間高企，但集團仍能令毛利率有頗大提升，可為業績加分。即使內地經濟增長放慢，比亞迪仍有海外市場可幫補收入，集團已進入50個不同國家的汽車市場，其中包括一些成熟經濟體如日本、德國及澳洲，另如阿聯酋等新興市場料未來增長快速，而集團於以色列、新西蘭、泰國及新加坡多次取得月度銷量冠軍，反映其汽車於海外市場有一定競爭力。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　不過，黃瑋傑指，比亞迪股價短線要補回8月中約250至253元的下跌裂口機會不大，首先要看能否修復100天線約246元。值得一提，昨日政策刺激令很多股份高開，其高位可作為短期阻力位指標，而比亞迪昨最多升至236元，料236至240元短期會有一定阻力，始終中期盈利沒有超出預期上限，而9天RSI仍在40以下。比亞迪於8月初時仍是強勢股，有力創今年新高，但過去半年累積升幅太大，由3月時189元升至8月時280元，故現時進入調整期，要時間消化累積獲利貨，如這次業績公布後仍未能突破240元，就要看看能否企穩250天線224.5元以上，近期也曾跌穿低見214.6元，若再跌近215元會形成雙底形態，可待回至220元以下才部署買入。

 

　　比亞迪半日升5.51%收報237.6元，成交16.47億元，旗下比亞迪電子(00285)中期盈利升1.4倍，半卻跌1.67%報32.3元。其他新能源車股亦普遍上升，理想汽車(02015)升5.48%報163.5元，小鵬(09868)升4.29%報75.3元，蔚來(09866)升2.89%報89元，零跑(09863)升3.72%報39元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

75.650

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.490

異動股

01919

中遠海控

7.610

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 75.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.490
  • 01919 中遠海控
  • 7.600
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 88.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.000
股份推介
  • 01992 復星旅遊文化
  • 8.000
  • 目標︰$9.44
  • 00547 數字王國
  • 0.200
  • 目標︰--
  • 08391 基石科技控股
  • 1.020
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 87.200
  • 目標︰$96.00
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.900
  • 目標︰$14.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.950
  • 00700 騰訊控股
  • 330.400
  • 03333 中國恒大
  • 0.315
  • 00001 長和
  • 42.050
  • 00388 香港交易所
  • 305.600
報章貼士
  • 00992 聯想集團
  • 8.360
  • 目標︰--
  • 00874 白雲山
  • 22.300
  • 目標︰$24.00
  • 00123 越秀地產
  • 9.800
  • 目標︰$11.26
熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2023 12:05  恒指升365點報18496，碧桂園升逾6%，比亞迪漲5.5%

29/08/2023 10:39  《魚缸博客》北汽業績不俗，不妨候2銀邊買入短炒博見2.25銀

29/08/2023 12:05  《午市前瞻》恒指9月可望突破19000，網易技術走勢強可吼

29/08/2023 12:29  保誠：近七成受訪家長冀子女到海外升讀中小學、四成選點英國

29/08/2023 12:39  合生創展集團中期純利跌38.9%至39億元，10送1紅股

29/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒０２億元，買小鵬沽東方甄選

29/08/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】大摩跟進航運股，港交所遭降價潛在升幅仍達兩成六

25/08/2023 10:11  《嚟緊炒Ｄ乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價６０銀

29/08/2023 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８４５５，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「四腳之亂」謀「三人歸心」，郭台銘去馬參選
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪中期多賺兩倍符預期，大行唱好股價飆逾半成，可以點部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指9月可望突破19000 網易技術走勢強可吼
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

金磚11國
人氣文章

娛樂情報

呂爵安開Show父親首次現場支持感滿足！粉絲反映刪減扮隊友內容？Edan：隊友唔介意
人氣文章

財識兼收．止凡

「供平過租」年代玩完
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

夏日素肌感底妝提案：Hourglass、Laura Mercier、Kanebo透薄粉底新品，水潤透亮零厚重感！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

兩大名廚四手打造時令雲南菇菌宴！經典名菜松茸富貴鮑、甘香油雞樅琵琶虎蝦窩巴、手工繡球牛肝菌海參酥
人氣文章

Art & Living

「超元·萬象：蕭勤的藝術」—— 以點為始，八個展區細看蕭勤六十餘年的創作歷程、走進他的藝術宇宙
健康好人生 Health Channel
人氣文章
認知障礙 | 研究發現近半逾55歲人士有中度認知障礙風險！學歷高、有工返患病率較低？
人氣文章
學童健康 ｜ 本港兒童肥胖率急增！疫情養成夜瞓、無運動、長用電子產品習慣影響身心
人氣文章
由橋樑變「間諜」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2023 13:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2023 13:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2023 13:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2023 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS29/08/2023
【FOCUS】「四腳之亂」謀「三人歸心」，郭台銘去馬參選
人氣文章財經熱話29/08/2023
比亞迪中期多賺兩倍符預期，大行唱好股價飆逾半成，可以點部署？
人氣文章財經熱話29/08/2023
《午市前瞻》恒指9月可望突破19000 網易技術走勢強可吼
人氣文章大行報告29/08/2023
【大行炒D乜】中石化績後大行齊降目標價，click入嚟睇下
人氣文章中國故事29/08/2023
郭明錤：iPhone今年出貨量可望超三星
人氣文章財經熱話29/08/2023
【部署策略】比亞迪中期純利增兩倍，想買要等股價回？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金