海底撈農夫山泉績優趁消息出貨，國策谷內需有咩更佳選擇？

內地火鍋股海底撈(06862)及內地飲用水及飲料龍頭農夫山泉(09633)齊於昨日（29日）收市後公布業績，其中海底撈中期純利升30倍至22.6億人民幣，收入增近25%至189億人民幣，符合上月尾盈喜預期，平均翻枱率也增至3.3次，績後獲里昂升目標價至24.8元，並升評級至「增持」，但今日（30日）股價卻跌逾2%。農夫山泉中期多賺25%，收入升23%，其中茶飲料收入更增60%，毛利率升至60.2%，今日股價靠穩。兩隻內需股看來業績都不錯，但今日股價表現一般，國家發改委近日再提要積極擴大內需，有沒有更佳選擇呢？

（海底撈網頁截圖）

海底撈中期純利升30倍收入增近25% 平均翻枱率增至3.3次

海底撈截至2023年6月30日止，上半年來自持續經營業務中期純利22.58億人民幣，按年升29.82倍，每股盈利0.42元人民幣，不派息。集團指，受惠中國總體消費市場呈現恢復態勢，消費者店內就餐意願明顯增強，海底撈餐廳運營狀況得到顯著改善和提升，持續經營業務收入188.86億人民幣，按年升24.6%。而海底撈餐廳經營收入升25.4%至179.4億人民幣，主因海底撈餐廳客流量增加，以及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目同比增加。另期內外賣業務收入按年升5.2%至4.7億人民幣，主因提供外賣配送服務的門店數量增加。



截至6月底止，海底撈餐廳總數為1382間，按年增加50間，其中1360家位於中國大陸地區，22家位於港澳台地區。上半年平均翻枱率為每天3.3次，去年同期為每天2.9次，而同店翻枱率為每天3.5次，不過，顧客人均消費則由105元人民幣略降至102.9元人民幣。

海底撈指，集團將持續提升海底撈就餐體驗，繼續創新及新技術方面的投入，例如繼續優化、研發集團的業務管理系統、智慧餐廳技術，以及策略性地尋求收購優質資源，進一步豐富餐飲業務形態和顧客基礎。





里昂：門店盈利能力大幅提高 目標價升至24.8元

里昂發表研究報告指，海底撈去年下半年在嚴謹的新冠疫情限制下，開始將其單店營業利潤率恢復至新冠疫情前水平，及至內地重新開放後策略沒有改變，集團今年上半年淨利潤表現為2015年以來最高。期內海底撈收入按年增長25%，主要是由於同店銷售增長16.5%。雖然集團的開店步伐謹慎，但考慮到門店盈利能力大幅提高，將目標價由22.3元升至24.8元，並將評級由「減持」升至「增持」。

富瑞指，海底撈上半年盈利能力復甦強勁受惠於銷售槓桿，雖然銷售額增長25%至189億人民幣，較該行預期低10%，但其他收入較高、營業費用比例較低以及有效的稅率，令淨利潤達22.6億人民幣，較該行預期高33%。海底撈截至今年6月，門店總數達1382間，平均翻桌率升14%至3.3次，平均支出跌2%至102.9元人民幣。該行將關注公司面對疲弱的宏觀環境時第三季的更新，何時翻桌率可達4次以及恢復開店，予目標價21.1元及「持有」評級。

農夫山泉中期多賺25%茶飲料收入增60% 毛利率升至60.2%

農夫山泉截至6月30日止中期盈利57.8億人民幣，按年升25.3%，每股盈利51分人民幣，不派中期息。收入204.6億人民幣，升23.3%；毛利123億人民幣，升25.1%，毛利率升0.9個百分點至60.2%。於6月底現金等共約275億人民幣。以產品類別劃分，無糖茶品牌「東方樹葉」等茶飲料產品收入增長最快，增59.8%至52.86億人民幣，果汁及功能飲料收入增長亦分別達32.2%及21.5%，至16.86億及24.57億人民幣。主力的包裝飲用水產品收入104.42億人民幣，增長11.7%。



農夫山泉指，隨著消費動力恢復、消費者戶外出行增加，飲料行業市場規模回升明顯，軟飲料行業多元化、無糖化、健康化的發展趨勢逐步顯現。集團會繼續加強成本控制和風險管理，積極抓住市場機遇，謹慎應對各種挑戰。

（農夫山泉網頁截圖）

發改委：下一步要加大宏觀政策調控力度 積極擴大內需

另值得一提，國家發改委主任鄭柵潔於周一（28日）就國民經濟和社會發展計劃執行情況向全國人大常委作報告，指今年以來國民經濟持續恢復、總體回升向好，為實現全年目標打下良好基礎。下一步要加大宏觀政策調控力度，積極擴大內需，調動民間投資積極性，大力推動現代化產業體系建設，持續深化改革開放，全面抓好農業農村工作，深入推進區域協調發展和新型城鎮化建設，紮實推進經濟社會發展綠色轉型，切實防範化解重點領域風險。





發改委於上月尾亦公布了《關於恢復和擴大消費措施》的通知，要求各地貫徹落實，把恢復和擴大消費擺在優先位置。全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費。擴大餐飲服務消費，支持各地舉辦美食節，打造特色美食街區，開展餐飲促消費活動。因地制宜優化餐飲場所延長營業時間相關規定。

溫傑：海底撈股價已反映業績 農夫山泉估值貴寧吼潤啤

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，海底撈業績符合7月尾盈喜預期，但當時股價由19.48元飆至22.55元已反映業績，而盈利飆升30倍也只是受益去年內地封城下低基數，雖然業績比另外兩隻內地餐飲股九毛九(09922)及呷哺呷哺(00520)理想，但股價現正整固，而之前曾急升至23.9元回落，若再升至該處料阻力很大。至於農夫山泉，業績略勝市場預期，中期盈利及收入都升逾20%，第三季亦受惠內地天氣炎熱，但銷售成本增加，加上估值貴，股價料最多只隨大市上落，不如侯低吸納海底撈。

溫傑又指，因為擔心內地經濟，內需股非市場焦點，大市亦可能只反彈多幾百點，其中啤酒股因7至8月銷售下跌令股價疲弱，但料9月和第四季銷售會好轉，潤啤(00291)股價正處低位，可作中線部署。體品股則主要受業績影響，績優的安踏(02020)股價強勢已升至90元，績差的李寧(02331)低位稍為回穩，皆不建議吸納。

海底撈半日跌2.05%收報21.55元，成交2.6億元；農夫山泉升0.23%報43.35元，成交5847萬元。其他內需股表現各異，餐飲股方面，九毛九(09922)跌2.08%報13.16元，呷哺呷哺(00520)跌5.56%報3.74元。體品股方面，安踏升3.33%報89.9元，李寧升1.58%報38.6元。至於啤酒股，潤啤跌0.08%報46.85元，青啤(00168)跌0.67%報67.05元。另名創優品(09896)升9.1%報50.35元，康師傅(00322)跌3.2%報11.48元，蒙牛乳業(02319)跌0.59%報25.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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