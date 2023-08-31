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蒙牛申洲中期盈利倒退股價卻飆升，已屆吸納時？

31/08/2023

　　蒙牛乳業(02319)昨日(30日)收市後公布業績，中期盈利跌近兩成，惟毛利率升至38.4%，集團又展望下半年內地消費需求將逐漸回暖，並對高端產品有信心，維持全年收入錄中至高單位數增長目標，股價高開4%報26元，其後升幅擴大至逾半成，為表現最佳藍籌。另一內需股申洲國際(02313)亦於昨日中午放榜，中期少賺一成兼減派息，但集團指品牌商去庫存壓力已緩解，產能利用將逐步改善，今日股價一度升逾半成。難道兩隻股份最壞時間已過，可開始部署買入？

 

（蒙牛乳業官網截圖）

 

蒙牛中期少賺19.5%收入增7.1%　毛利率升至38.4%


　　蒙牛乳業截至6月30日止中期盈利30.2億元人民幣，按年跌19.5%，每股盈利76.5分人民幣，不派中期息。期內收入511.2億元人民幣，增7.1%。受益於降本增效、產品結構持續提升，集團經營利潤按年增長29.9%至32.7億元人民幣，經營利潤率按年升1.1個百分點至6.4%，但銷售及經銷費用增至139億元人民幣，融資成本增至7.3億元人民幣。由於期內原奶價格下降，以及產品結構提升，毛利率較去年同期上升1.8個百分點至38.4%。


　　分部業務方面，液態奶收入按年升5%至416.4億元人民幣，佔總收入的81.5%。冰淇淋收入按年升10.3%至43.1億元人民幣，佔總收入的8.4%。奶粉收入按年持平為18.9億元人民幣，佔總收入的3.7%。奶酪收入增逾3倍至22.5億元人民幣，佔總收入的4.4%。

 

蒙牛：對高端產品有信心　維持全年收入增長中至高單位數目標

 

　　蒙牛總裁兼執行董事盧敏放表示，消費降級其實是偽命題，現在消費者更著重產品的價值多於價格，如旗下奶粉品牌貝拉米的平均售價有15%增長，高端包裝奶品牌特侖蘇在沒有降價下亦有10%增長，仍有漲價空間，故對高端產品有信心。集團又指，展望下半年，內地消費需求日漸回暖，加上中國政府持續推出恢復和擴大消費的措施，預計將在下半年和未來一段時間內對整體消費品行業造成利好作用。

 

　　集團年初指引全年收入按年有中至高單位數增長，首席財務官張平指維持指引不變，但收入增長應該會落在預測範圍的低端，全年營業利潤率預期擴張50個基點。在生產成本下降及產品結構改善下，營業利潤率擴張可期。張平又指，上半年行業出現供應過剩問題，但集團已提早準備，故毋須做減值撥備；料供需矛盾情況於2024及25年情況會逐步緩解，視乎下游需求恢復進度。

 

何啟俊：毛利率提升兼受惠多個利好因素　估值偏低現價可吸

 

　　獨立股評人何啟俊指，蒙牛收入主要受累聯營公司表現，但仍符合預期。毛利率升至38.4%為一大亮點，帶動經營利潤增長三成，相信是因控制成本見效，以及產品結構改善，尤其高端產品特侖蘇毛利率高。展望未來，料集團受惠三大因素，包括內地消費者健康意識提升，對奶類產品需求增加；原奶成本自年初至今有高單位數跌幅，有助降低生產成本；高端產品佔比持續提升，有助提升毛利率。另外，蒙牛業務成熟，估值卻偏低，其2024年預期市盈率為13倍，遠低於7年平均市盈率30倍，現價已可吸納。

 

申洲中期少賺10%派息降至95仙　料產能利用逐步改善

 

　　申洲國際截至6月30日止中期純利21.27億元人民幣，按年跌10.1%，主因匯兌收益淨額減少3.7億元人民幣。每股基本盈利1.41元人民幣，派中期息95港仙，按年跌10.4%。期內收入115.62億元人民幣，減少14.9%；毛利25.95億元人民幣，減15.4%。其中佔比為74%的運動類產品收入按年跌19.9%，主因歐美市場的運動服裝訂單需求下降。而佔比為19.9%的休閒類產品收入按年升10.1%，主因內地市場的內衣服裝需求增加，佔比為5.3%的內衣類產品收入亦升0.4%。整體毛利率約22.4%，按年下降0.2個百分點。

 

（申洲國際網頁截圖）


　　申洲指，收入和業績下降主要受全球性消費需求不足及品牌客戶去庫存帶來的影響，致使集團未能正常利用現有產能。不過，於6月30日，集團於柬埔寨的新成衣工廠的生產效率已有明顯提升，上半年新工廠之成衣產出約佔集團總產量之17%，印花、繡花等生產工序亦配套完整。展望未來，當前品牌商的去庫存壓力已緩解，消費需求亦有逐步恢復增長之跡象，預期下半年業務與上年同期之對比情況將優於今年上半年，集團的產能利用水平亦將逐步改善。

 

林家亨：業務明年才可能復甦　惟亞運快到有助下半年業績

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，雖然申洲盈利下跌，但仍勝市場預期，業績算是合格，但未來環球經濟不宜太樂觀，近期美國公布的數據亦顯示經濟向下，中國則著力激活經濟，申洲下半年業績料難大幅改善，業務明年才有可能復甦。不過，集團運動服裝收入佔比大，而亞運快到，該分部收入料於下半年有明顯升幅，有助其下半年業績表現，相關板塊不需看得太悲觀。

 

　　蒙牛乳業半日升5%收報26.25元，最多升7.4%至26.85元，成交3.21億元；申洲則升3.84%報79.7元，最多升6.06%至81.4元，成交2億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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