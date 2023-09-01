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估油組延長減產兼獲大行唱好，油價連升3個月，三桶油邊隻最值博？

01/09/2023

　　市場預期石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會將減產行動持續到年底，沙特阿拉伯的額外減產也料延長至10月底，刺激紐約期油昨日(31日)上漲2美元或2.5%，收每桶83.63美元。布蘭特期油亦漲1美元或1.2%，報每桶86.86美元。全個8月計，布蘭特期油升1.5%，紐約期油升2.2%，兩者均連升3個月。事實上，國際油價雖從高位回落兩成，但受供應偏緊影響，仍於80美元以上徘徊，多間大行亦看好下半年及明年油價表現，「三桶油」邊隻最值博呢？

 

（Shutterstock）

 

OPEC+減產或持續至年底　沙特額外減產料延至10月底

 

　　俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄羅斯與OPEC+就減少石油出口達成共識，將於下星期公布相關措施，市場預料OPEC+會將減產行動持續到年底，支持油價上升。


　　事實上，今年夏天油價持續上漲，主要因沙特阿拉伯自7月起每日額外減產100萬桶石油，並延長實施期間至9月底，以圖支撐油價，但由於全球第二大原油消費國中國經濟疲軟、房市低迷，近期布蘭特期油價格停滯在80美元左右。彭博社調查顯示，25名受訪分析師和交易員中，有20人預測沙國將把現行減產期限延長至10月底，OPEC+數位代表私下預測同樣結果，以期望在經濟不景氣的預期下提振油價。

 

大摩上調第三及第四季布油價格預測　渣打：第四季或逾100美元

 

　　摩根士丹利近日發表報告，預測布蘭特原油將在每桶80美元見支持，因油市於下半年將維持供不應求，至明年回復小量供應過剩。強勁的煉油產品需求及油組大幅減產支持油價，上調對布蘭特原油第三季預測每桶10美元至每桶85美元，第四季預測亦由每桶70美元上調至每桶82.5美元。另亦上調今年石油需求增長預測，由每日180萬桶上調至每日210萬桶。另渣打銀行的大宗商品分析師表示，以沙特為首的高效產油國限產將為油價上漲創造條件，這將使布油價格超過每桶89.09美元的今年高點，升至第四季度每桶93美元的平均預測值，季度內高點可能達到每桶100美元以上。


　　巴克萊亦上調布蘭特原油明年價格預測，由每桶89美元上調至每桶97美元，並預期明年市場供需平衡進一步繃緊。該行表示，非油組與盟友(non-OPEC+)供應增長放緩，其中主要受美國影響，以及多個OPEC+成員國因結構限制產量持續不達標，強化該行對油價正面看法。預期今年石油供不應求達每日67萬桶，明年為每日25萬桶。但該行下調對布蘭特原油今年價格預測至每桶84美元，並維持第四季每桶92美元預測。

 

中石油中期盈利升4.5%　料下半年布油75至85美元區間波動

 

　　另外，「三桶油」已先後公布中期業績。中石油(00857)中期純利852.72億人民幣，按年升4.5%，中期息增加3.66%至0.21元人民幣；營業收入14798.71億人民幣，跌8.3%。中海油(00883)中期純利637.6億人民幣，按年跌11.3%，派中期息每股59港仙，跌15.7%；實現收入1920.64億人民幣，跌5%。中石化(00386)中期純利351.11億人民幣，按年跌20.1%，派中期息每股14.5分人民幣(15.78港仙)，跌9.4%；營業收入約1.6萬億人民幣，跌1.1%。


　　中石油執行董事兼總裁黃永章表示，OPEC+減產及市場供應逐步趨緊，相信下半年全球原油需求仍維持增長，布蘭特期油料於每桶75至85美元區間波動，下半年均價與上半年基本持平。今年來全球宏觀環境出現新變化，但中國經濟發展長期向好的基本面不會改變，近期中央密集出台穩經濟政策，相信下半年經濟增長會處於合理區間，社會復常航班數量回升、工業及農業活動保持穩定，均支持原油需求增長，預期下半年成品油消費量增長約10%，但基於能源結構調整及新能源應用增加，預期成品油未來保持低速增長態勢。

 

熊麗萍：中國經濟放慢油價上望空間有限　中海油回至12.5元才值博


　　資深財經分析師熊麗萍指，油價近日向好因預期油組會延長減產，令供應偏緊，但中國經濟增長放慢，恐影響石油需求，雖然中國製造業採購經理指數(PMI)已連續3、4個月上升，但仍處於50以下的收縮區間，除非美國加息見頂令美元回落，否則紐約期油短期升至每桶85美元已差不多，甚至有機會回至80美元，但應難跌至75美元，當然仍要看油組下星期公布的減產量及延長減產時間。

 

　　另熊麗萍指，石油供應現時亦受一些地區性因素影響，例如俄羅斯受歐美制裁，出口亞洲及中國石油增加，「三桶油」股價已不太與油價掛勾，其中中海油有較多新油田，開採質素及產量提升，相反中石油油田較老舊，且中下游煉油、石化等業務很受內地經濟影響，而中石化中下游業務佔比更大，受影響程度更甚。另外，油股尤其中海油雖派息吸引，但現時股價已過高，中海油回至12.5元才值博。

 

　　「三桶油」昨日齊造好，中石油升0.71%收報5.66元，中海油升1.38%報13.38元，中石化升0.44%報4.59元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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