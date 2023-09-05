憧憬「組合拳」包括調低股票印花稅，港交所點部署？

內地上周起將證券交易印花稅減半，市場憧憬港府為刺激港股成交，也會跟減股票印花稅，港交所(00388)受刺激，股價由280多元反覆升至近320元。其後財政司司長陳茂波雖指調低印花稅無法從根本上提振股市，需推出「組合拳」才能提高股市流動性，惟不排除減印花稅這個選項，而港府新成立的相關專責小組今周才召開首次會議，還未知最終會推出甚麼措施，港交所仍有憧憬，加上集團最新提到收到幾家生物科技公司上市申請，港交所今日(5日)逆市靠穩。

（資料圖片）

陳茂波：需「組合拳」提高股市流動性 不排除減印花稅選項

內地宣布減證券交易印花稅，而行政長官李家超亦宣布成立由財政司司長陳茂波領導的小組，研究如何增加股票市場流動性。香港金融業界對減印花稅聲音愈來愈多，惟陳茂波於本周日(3日)發表網誌，強調按客觀數據調低股票交易印花稅無法從根本上提振股市，若只有零散刺激措施，可能因成效不彰而適得其反，而股市升跌也受地緣政治和市場情緒所左右，「西方的政治成見所造成的誤解，也干擾到投資者對本港和內地股市的信心」。

不過，陳茂波昨日(4日)出席論壇致辭時表示，網誌主要信息是政府要全力推動本港國際金融中心發展，股市是其中一個最重要部分，一定要不斷提升競爭力，惟單靠減印花稅一招，可能不足以長期結構性地推動整個股票市場發展，因此要想闊一點，想深一層，而成立小組專門去研究如何提高股市流動性，沒有排除減印花稅這個選項，希望外界不要誤會。但要做到成功到位，不能單靠一招，而是一定要「組合拳」，要好幾招一起做，例如上市制度、交易機制等也值得考慮，新成立的小組一定會全面深入研究。

李惟宏：調低印花稅對市場有幫助 證券業界：已要求特首撤銷



促進股票市場流動性專責小組今個星期將召開首次會議。立法會金融服務界議員、專責小組成員李惟宏指，毋須為陳茂波網誌信息過度緊張，相信調低股票印花稅對市場有一定幫助，業界亦普遍認同有關做法，內地日前亦公布下調證券交易印花稅，有參考價值。相比高息環境、地緣政治複雜等因素，調整股票印花稅屬本港可控範圍，惟只透過下調股票印花稅率未必能夠解決所有問題，短期亦可檢視市場及上市方面有何地方需要改革。

另外，證券及期貨專業總會會長陳志華在電台節目上質疑陳茂波在網誌中只引用2021年印花稅上調後幾個月的港股日均成交量，而未有提及往後兩年的數據，是「數字藝術」。他指，總會已向特首提出要求撤銷股票印花稅，雖然香港上市公司數量增多，但無助提升成交額，很多交易日的日均成交金額不足1000億元，加印花稅對市場交投產生負面影響。香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員徐家健表示，股票印花稅每年為庫房帶來數以億元計收入，政府要判斷是否承擔到調整印花稅對庫房的影響。他建議當局可考慮豁免徵收股票印花稅一年，相信短期措施有助刺激交投。

滙證：可受益大型IPO登場等多個催化劑 維持目標價370元

滙證近日發表研報指，中證監等部門出台多項刺激資本市場政策，包括通過股票印花稅減半、降低交易所手續費等方式降低交易成本，港府亦正研究如何提振股市成交量，潛在方法包括削減港股交易印花稅。考慮到A股對H股的溢價，預期若A股在最新國策的推動下有所改善，H股亦應該會受益，同時憧憬人民幣計價證券納入南向通在未來幾月或見新進展，以及順豐、途虎等大型IPO登場，均為股價正面催化劑，看好港交所，維持「買入」評級，目標價370元不變。

港交所：本周在倫敦開設辦事處 收到幾家生科公司上市申請



另值得留意，港交所行政總裁歐冠昇今早以預錄方式在生物科技峰會上作開幕致辭，提到港交所今年建立了許多重要的戰略國際合作關係，先後與沙特證交所和印尼證券交易所簽署備忘錄，未來將分別展開合作，拓展中東和東南亞地區的機遇。此外，港交所開設紐約辦事處以便進一步加強與北美客戶合作，本周又會在倫敦開設辦事處，以支持歐洲客戶，進一步增強港交所國際足跡，以及市場流動性。



歐冠昇又指，2018年的上市制度改革令本港成為全球領先的生物科技集資平台之一，而今年推出的上市新章18C為特專科技公司打開在港上市大門。而今年擴大互聯互通範圍，將在港的國際公司納入港股通，即國際公司在香港上市之後，可直接接觸中國內地龐大且增長迅速的投資者群體。港交所已收到幾家生物科技公司的上市申請。另港交所上市主管伍潔鏇表示，截至8月底，有60間生物科技公司透過上市規則第18A章上市，有關集資金額約1190億元，總市值約5740億元。

另外，恒指公司在網誌中提及，今年首8個月，港股日均成交額為1120億元，按年跌12%，低於長期的上升趨勢，但今年8月港股交易轉手率為85%，與其長期平均值相若，可見市場交投仍維持活力。





黃瑋傑：基本面對市況影響更大 港交所若升穿320元或見330元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，陳茂波後來的說法應是想表明，不會因覺得減印花稅無效就不考慮做，但他先將不中聽的話說在前頭，指出不要以為單靠減印花稅就可令股市上升及交投活躍，還需很多其他外在因素配合。因此，措施成效要看有沒有其他配套政策，以及經濟基本面是否一直改善，就如近日內地有利好政策出台，大市亦由近期低位回升逾千點，可見基本面因素比交易成本對市況影響更大。

至於港交所股價，黃瑋傑指，其近期高位為319.8元，故第一個位可先看320元，但8月時最低跌至274.5元，若320元遇阻可考慮先行沽出；若升穿320元則可再等等，看其能否升至325元甚至330元，7月尾都曾見過331.5元。相反，若跌穿300元宜止蝕，但短期內未必會跌至三底約275元。留意8月28日有個上升裂口介乎286.3至292.3元，如要補回需回至288至290元，到時可趁低買入。

港交所今日收市跌0.38%報312.2元，曾升0.64%至315.4元，成交13.93億元。恒指收報18456，跌2.1%，主板成交近1015億元。國企指數收報6396，跌2.1%。恒生科技指數收報4193，跌2.6%。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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