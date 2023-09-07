沙特俄羅斯延長減產，油價創10個月高獲大行唱好，三桶油邊隻最值博？

全球兩大產油國沙特阿拉伯和俄羅斯再延長原油減產至今年底，一改過去逐月延長，讓市場大感意外，市場炒作供應可能緊張，國際油價連日上漲。紐約期油昨日(6日)每桶再升0.85美元或1%至87.54美元，連升第9個交易日，為自2019年1月以來最長單日上升趨勢。布蘭特期油每桶升0.56美元或0.6%至90.6美元，連升第7個交易日，與紐油同創去年11月以來最高收市價。油價及油股同獲大行唱好，「三桶油」今日(7日)逆市齊造好，如繼續看好油價，哪隻最值博呢？

（Shutterstock）

沙特俄羅斯宣布減產延長至年底 料美國原油庫存進一步減少

沙特和俄羅斯本周二(5日)宣布將自願削減石油供應的期限延長至年底，較市場預期的10月更長，並且將每月審查減產計劃，可能根據市場情況修改。沙特減產幅度為每日100萬桶，俄羅斯則為每日30萬桶。投資者擔心冬季需求高峰期可能出現短缺。據國際能源署(IEA)調整後預測，繼今年第三季出現每日260萬桶的供應缺口後，沙特此舉令第四季再出現每日250萬桶的供應缺口，油價或有大機會保持強勢。

國際油價昨日繼續收高，亦因交易商預期沙特和俄羅斯延長減產後，美國原油庫存將進一步減少。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示，美國的原油供應量相當低，連續幾周的原油庫存減少推動了價格上漲。接受路透訪查的6位分析師平均預估，截至9月1日的一周內，美國原油庫存減少約210萬桶。此外，市場開始認為美國陷入經濟衰退的風險下降，高盛指，美國在未來12個月內陷入衰退的可能性已由7月的20%降至15%，故在需求方面對油價也有支持。





高盛：OPEC+擁異常高定價權 布油明年或升至107美元



高盛大宗商品研究部發表報告指，沙特和俄羅斯延長自願減產行動至年底，對其原油價格預測構成看漲風險，提高明年布蘭特期油價格漲至每桶107美元的可能性。沙特每日減產100萬桶，俄羅斯將出口規模每日降低30萬桶，都是在石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)4月達成的減產協議基礎上進行的額外減產，該協議將持續至2024年底。如果沙特第四季的產量與高盛的估計相比低約每日50萬桶，那麼對2023年12月油價達到每桶86美元的預測將面臨2美元的上行風險。另方面，OPEC+中的9個產油國若不在2024年1月將其4月宣布的每日170萬桶減產規模減半，那麼到2024年12月，布蘭特期油價格可能會達到每桶107美元。對油價利好的延長減產，反映出OPEC+堅定地行使其異常高的定價權，還暗示OPEC+不太可能急於提高產量，而且沙特阿美可能發行新股，這或將進一步鼓勵沙特行使其定價權。

瑞銀則指，隨著減產延長，預計今年第四季市場缺口超過每日150萬桶，布蘭特期油年底將升至每桶95美元。

高盛：中石油中海油股息收益率領先全球同業 估值存折讓



高盛同時看好油股，指在石油石化股公布第二季業績後，在予「買入」評級的上游企業中，中石油(00857)及中海油(00883)在自由現金流量和股息收益率方面繼續領先全球同業，兩間公司今年的股息收益率分別為9%和11%，而全球同業平均為5%。另外，它們的估值亦相對存在折讓，顯示出有進一步上升空間。



高盛預計中石油未來數年的盈利將受到石油和天然氣上游收入增長的支持，而天然氣將推動勘探與生產收入的份額不斷增加，到2025年天然氣將佔上游產量組合的50%，將目標價由6.8元上調至7.1元。而中海油將繼續受惠較高油價，而且其股息收益率達雙位數，目標價由15.2元升至15.5元。不過，該行將中石化(00386)目標價由5.3元下調至5.1元，評級為「中性」，因高油價對中石化煉油業務盈利帶來挑戰。

瑞信：中海油估值仍吸引 予目標價15.5元

瑞信表示，沙特及俄羅斯出乎市場預期延長自願減產至年底，在供應減少下，亞太地區石油股下半年有上升空間，在中國的石油股當中，首選中海油，之後依次為中石油及中石化，即使中海油年初至今股價強勁，但估值仍然吸引。中海油上半年產量按年升8.9%，相信全年產量會超過6.5億至6.6億桶油當量的目標，即按年增長4.6%，而上半年強勁現金流反映公司有空間提升派息比率，以2023年預測市盈率5倍，企業價值倍數EV/EBITDA 2.4倍、全年平均油價每桶85美元計算，即使今年以來股價上升，估值仍然低於歷史平均水平，維持「跑贏大市」評級及目標價15.5元。另對中石油及中石化評級均為「跑贏大市」，目標價分別為6.7元及5.5元。

另中銀國際指，沙特延長原油減產期限令市場意外，油價或大機會保持強勢，建議投資者買入風險敞口較大的公司，首選中海油，中石油則為另一選擇。

林嘉麒：油價年底可見100美元 中海油估值仍低13元以下可吸

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，油價近期主要炒作原油供應緊張，但需求其實仍未完全反映，一方面內地正著力刺激經濟，不斷推出措施，令市場對其經濟好轉有憧憬，另方面現已踏入9月，市場開始擔心冬天惡劣天氣下原油需求大增，可能出現供應短缺。年初油價亦曾見100美元，料年底可再升至100美元。

至於油股，林嘉麒看好中海油中長線表現，他指中海油對油價最敏感，而公司無論在成本控制及產量都比同業優勝，股價技術走勢也最好，下半年業績亦料繼續向好，雖然股價已升了很多，但明年預測市盈率仍只有單位數，明年股息率料仍達8至9厘，13元以下可吸納。至於另外兩桶油尤其中石化，其煉油業務受累內地經濟，但不排除在連串刺激措施下，內地採購經理人指數(PMI)下半年有改善，中石化股價表現到時可留意。至於中石油，其市盈率及股息率雖不及中海油有優勢，但上游天然氣業務表現不錯，只要內地經濟改善，股價料可追落後，但6元阻力仍較大，可待回至5.8元才買入。

「三桶油」齊造好，中海油半日升1.86%收報13.66元，中石油升2.39%報5.99元，中石化升1.3%報4.51元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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