美元強勢在岸人幣創16年低，邊類股份可趁低吼？

內地經濟復甦緩慢，美國加息預期升溫，在隔夜美元繼續上行下，在岸人民幣兌美元昨日(7日)曾貶至16年新低，報7.329。有大行指，中國經濟未明朗，加上內房債務危機等因素，短期內無法扭轉人民幣弱勢。不過，須留意中央可能隨時再出招穩定人民幣匯率，使人民幣略為反彈，一眾擁大量人幣資產或美元債務的股份包括中資金融股、航空股及內房股中，哪個板塊可趁機吸納呢？

（Shutterstock）

美元創6個月高人幣中間價三連跌 官媒：持續走弱概率不大

即使聯儲局積極收緊貨幣政策，美國經濟表現仍展現堅韌。繼8月ISM服務業指數升至6個月高點達54.5，超出預期後，美國昨日公布首次申領失業救濟人數下降，顯示聯儲局抗擊通脹的工作仍未完成，美國加息預期升溫。美元走高，美匯指數漲0.18%，至105.05，盤中觸及105.16，再創6個月新高。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今(8日)報7.2150，較上個交易日跌164點子，三連跌，創6月30日以來兩個多月新低，上個交易日報7.1986。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開101點子，報7.3380，隨後即跌穿7.34關，上個交易日即期匯率收盤報7.3279。離岸人民幣兌美元(CNH)在中間價公布後一度跌穿7.36關口。



人民幣即期匯率昨日創下近16年新低，官媒《證券時報》今日頭版發表題為《多一點信心，從容看待人民幣匯率波動》的文章，指數值的絕對水平雖處低位，但從匯率變動的相對水平看，預計後續人民幣進一步持續走弱的概率並不大。隨著政策加力更為精準有效，以及經濟自發修復的韌性，決定匯率走向核心動能的經濟基本面正積蓄恢復發展的力量。在美元指數短期內仍有望保持強勢的壓制下，人民幣兌美元匯率或許難出現明顯反彈回升，甚至個別時點還會再現間歇性貶值脈衝，但憑藉著經濟基本面逐步修復的對沖，可以對人民幣匯率多一點信心和從容。

大摩：人幣續疲弱 中金：待基本因素改善可回升



人民幣貶值可能會觸發資本外流，人民銀行不得不出招穩定人民幣匯率，宣布本月15日起下調外匯存款準備金率。中資銀行亦出手托市，《彭博》引述外匯市場交易員稱，周三(6日)以中資大行為主的銀行，曾在7.32附近賣出美元，試圖紓緩人民幣跌勢。



不過，摩根士丹利表示，即使官方出手托市，但歐美經濟放緩及內地自身挑戰，或逐步反映於人民幣，拖累匯價走勢，加上對民營企業的信心不足、內房債務危機和人口等長期問題。料離岸人民幣將進一步貶值，中國宏觀風險會加大全球增長疲弱和新興市場央行寬鬆周期所帶來的現有壓力，離岸人民幣在今年餘下時間內將繼續受壓。中金亦指，內地9月經濟數據仍偏弱，預期人民幣或在穩匯政策下，續處低位徘徊階段，需等待內外基本因素有改善後，才有機會回升。





溫傑：中央仍會出招再跌空間不大 攜程趁低吼航空股分注吸納



（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，人民幣下跌不外乎因美國經濟好、內地經濟差，以及美國不斷加息、內地卻減息令中美息差擴闊，但相信再向下空間不大，跌至7.3左右應已是中央底線，中央為穩定人幣匯率，之前亦已下調外匯存款準備金率，往後料會有更多招數，但可令人幣反彈多少難料。

至於人幣相關股，溫傑認為航空股較值博，可分注吸納，因內地當局已指會再增加國際航線，而油價再大升空間料有限。至於內房股，其債務問題未解決，內銀則仍要讓利，減息影響其利息收入，又要降存量房貸利率，股價難大升，內房內銀都不建議吸納。其實，與其博人幣反彈吼相關股份，不如乘著中秋及十一黃金周快到，轉吼業績好而股價也跌了不少的旅遊股攜程(09961)。

中資航空股昨日下跌，國航(00753)跌0.87%收報5.68元，東航(00670)跌1.11%報2.67元，南航(01055)跌0.98%報4.05元。中資金融股表現各異，工行(01398)升0.8%報3.77元，中行(03988)跌0.74%報2.69元，農行(01288)無升跌報2.76元，建行(00939)跌0.92%報4.29元，平保(02318)跌2.45%報47.85元，國壽(02628)跌1.76%報12.26元，太保(02601)跌0.1%報19.38元。內房股普遍下挫，碧桂園(02007)跌12.3%報1.07元，中海外(00688)跌2.28%報17.18元，潤地(01109)跌1.6%報33.85元，龍湖(00960)跌2.68%報17.42元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

其他人仔相關股相關新聞：

【大行炒D乜】大行點評騰訊，最牛睇幾多？

《Ａ股焦點》海螺水泥Ａ升０﹒２％，應收帳款不涉恒大碧桂園等企

《新股上市》第四範式通過上市聆訊，五大行、騰訊等為股東

《Ａ股焦點》東航Ａ微跌，第三架Ｃ９１９料１０月交付

《駐滬專電》浦發銀行高層大調整，多名幹部空降

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情