Tesla獲大摩唱好股價飆一成，內地8月新能源車銷量對辦，哪些車股可吼？

隔夜美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)獲大摩唱好，指其超級電腦Dojo可令市值暴升近6000億美元，故將目標價大幅上調60%至400美元，特斯拉於美股收漲10%，另中汽協數據顯示內地8月新能源車銷量按年升27%，加上多隻新能源車股近日齊獲券商唱好，帶動港股汽車股今日(12日)集體上漲，其中比亞迪(01211)升近3%，為表現最佳藍籌。隨著行業踏入「金九銀十」銷售旺季，除比亞迪外，哪些股份也可吼呢？

（Tesla網頁截圖）

大摩：超級電腦Dojo可令Tesla市值暴升 目標價升至400美元



特斯拉昨日股價大漲10.09%收報273.58美元，市值一夜增加799億美元，達8683.41億美元。摩根士丹利發布最新報告指，特斯拉Dojo超級電腦將為特斯拉帶來近6000億美元的市值增幅。特斯拉今年7月開始生產Dojo，用於訓練自動駕駛汽車的人工智能(AI)模型，並計劃明年在Dojo上投入超過10億美元。大摩指，Dojo可以開闢新的潛在市場，其潛力遠遠超出以固定價格售賣汽車的範圍，期望能推動特斯拉的軟體和服務實現最大價值，將特斯拉評級從「持有」上調至「增持」，目標價從250美元上調60%至400美元。



德國工程師和電動汽車愛好者Alex Avoigt稱讚大摩將特斯拉理解為一家人工智能公司。Avoigt認為，特斯拉目前是納斯達克最被低估的股票，400美元的目標價雖然在華爾街分析師中最高，但仍未能反映出這家「在市場上有最大的機會和概率將AI應用於汽車和機器人」的公司的價值。特斯拉行政總裁馬斯克亦發帖稱，特斯拉幾乎所有長期價值都將來自AI和機器人。

中汽協：8月新能源車銷量增27% 即將進入「金九銀十」旺季

內地車市方面，中汽協數據顯示，今年8月新能源汽車產銷分別完成84.3萬輛和84.6萬輛，環比分別增長4.7%和8.5%，同比分別增長22%和27%，市場佔有率達到32.8%。1至8月，新能源汽車產銷分別完成543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%，市場佔有率達到29.5%。中汽協副秘書長陳士華表示，伴隨國家政策「組合拳」效果逐步顯現，加之汽車行業即將進入「金九銀十」銷售旺季，各大車企也在不斷推出新產品，有助市場需求進一步釋放。



至於8月汽車產銷則分別完成257.5萬輛和258.2萬輛，同比分別增長7.5%和8.4%。綜合1至8月數據，汽車產銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長7.4%和8%，生產增速較1至7月持平，銷售增速較1至7月回落0.1個百分點。陳士華表示，8月在國家促消費政策及車企優惠促銷等因素驅動下，購車需求持續釋放，汽車市場整體呈現淡季不淡的特點，環比同比均實現增長。





交銀國際：銷量環比改善態勢有望延續 首選比亞迪理想

交銀國際發表研究報告指，隨著「金九銀十」到來，加上更多品牌加入降價促銷以完成全年銷量目標，銷量環比改善的態勢有望延續，全年銷量可能實現同比正增長。該行仍列比亞迪為首選，指其下半年有更多冠軍系統車型交付。新勢力車企中，該行首推理想汽車(02015)，指其中大型家用運動型多功能汽車(SUV)中領先優勢顯著。

里昂指，比亞迪繼續實施擴張戰略，車型數量遠超同行，向競爭較弱的細分市場擴張，其垂直整合模式在價格戰加劇的環境中提供了更大的迴旋空間。預測比亞迪今年銷量為305萬輛，至2026年銷量將升至600萬輛，維持「買入」評級，目標價由300元上調至310元。

國泰君安予理想增持評級 招商證券升小鵬目標價至110元



國泰君安稱，理想汽車8月共計交付新車34914輛，同比增長664%，1至8月累計交付新車208165輛，累計同比增長176%。公司致力打造家庭用戶首選品牌，三款車型訂單充足，短期交付主要受限於供應鏈產能限制，隨著四季度供應鏈產能的逐步提升，單月交付量有望在四季度再上新的台階。公司計劃在年底發布5C純電超級旗艦車型——理想MEGA，其作為公司首款純電新車值得期待，屆時將拉開新一輪產品周期大幕，新品投放節奏將於2024年開始加速。考慮到公司8月新車的交付情況，以及現有產品競爭力與未來產品規劃情況，予「增持」評級。



招商證券指，小鵬汽車8月交付量1.4萬輛，按年升42.9%、按月升24.4%，連續7個月實現按月增長，亦連續兩個月交付逾萬輛，其中G6開始交付45日，已實現交付量過萬輛。在8月銷量過萬的新勢力車企共8間，其中小鵬的按月增速最高。而小鵬與滴滴的戰略合作具有互補作用，參與出行領域有利推動銷量，解決電動車規模化的問題，降低整體成本，提升規模效益。預期G6產銷量持續提升，以及其他改款車型G9及P7i等陸續推出，令公司基本面持續改善，將目標價由96元升至110元，評級「增持」。

黃瑋傑：理想回至148元可考慮 比亞迪238元可吼



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，近期新能源車股價似乎進入調整期，雖沒見大跌但升不起，而早前Tesla又宣布減價，市場正觀望會否為其他新能源車企帶來減價壓力以致影響毛利，其中理想汽車已跌穿10及20天線約158元，該處成短期阻力，若中線升穿158元企穩，可上望165元，惟下面145元不宜跌穿。其實，近期其走勢已稍為轉弱，昨日(11日)跌穿50天線，低位見過149.2元，而8月21日低位146.3元為另一重要支持位，可待回至148元才考慮，惟145元就要止蝕，故也可待回至7月密集區約140元才買入。

另黃瑋傑指，比亞迪昨日最低見過139.4元，補回8月30日一個介乎240至243元的上升裂口，並見到跌近20天線約236元有支持，若回至238元可吼。

阮子曦：比亞迪或於250至270元上落 另可吼理想小鵬

華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦於《hot talk 1點鐘》節目指，比亞迪現價255元已重回近期平均水平，其海豹國際版已推出，售價很貴，要看市場反應。股價近兩日如站穩250元以上，加上已補了裂口，或可於250至270元區間上落，其餘車股可吼理想另加小鵬，但要留意新能源車新政策已出盡。

比亞迪今日升2.83%收報254.8元，理想升1.42%報157元，小鵬升1.46報72.8元，蔚來升0.37%報81.15元，零跑(09863)升3.49%報41.55元。傳統車股亦大多造好，吉利(00175)升0.61%報9.85元，長汽(02333)升2.71%報9.84元，東風(00489)跌升0.34%報2.98元，惟廣汽(02238)跌0.73%報4.08元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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