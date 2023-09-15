《嚟緊炒D乜》友邦中期業績理想，長線目標81銀

友邦(01299)主要在亞洲區承保壽險業務、提供人壽、退休金、意外及醫療保險，以及分銷相關投資及其他金融服務產品。

（資料圖片）



友邦截至2023年6月30日止中期業績，錄得股東應佔溢利22.5億美元，增長45.8%。期內，年化新保費增長49%至39.84億美元，新業務價值利潤率下降4.5個百分點至50.8%，香港市場增加1.6倍至11.65億美元，內地市場增加43.1%至11.95億美元，泰國市場增加14.8%至3.57億美元，新加坡市場增長9.4%至2.67億美元，馬來西亞市場增9.2%至2.61億美元。



期內，投資回報錄得74.13億美元收益，2022年同期則錄得280.36億美元虧損；於2023年6月30日，總投資較2022年底增2.4%至2577.95億美元；營運開支增加3.4%至16.17億美元，費用率維持於8.4%；於2023年6月30日，友邦之內涵價值為680.33億美元，新業務價值為20.29億美元，增32.1%，集團當地資本總和法覆蓋率為260%，2022年為283%。



短線料成功築底，首站睇72銀



友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，隨著最後一波2019冠狀病毒病疫情退去及日常活動回復正常，友邦中國業務迅速重拾非常強勁的動力，新業務價值自2月份起上升29%，上半年中國業務的整體新業務價值增長14%。至於香港業務方面，上半年的新業務價值增加超過一倍，受惠於本地客戶群的雙位數字增長，以及自2月份全面通關後，中國內地訪客業務大幅增加。



技術走勢方面，友邦日前低見64.4銀後，今日走勢現陽燭，9RSI回升至39水平，相信短線已成功築底，錢駿建議現水平66.65銀不妨買入，首站挑戰8月底高位72銀，升越此關，中線以77銀為目標，長線則上望81銀，跌穿60銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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