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黃瑋傑：理想踏入股價調整期，或回調至145-146元

19/09/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　上日（18日）港股回吐上星期四、五升幅，全日跌252點，報17930點，再次失守18000關。本周為超級央行周，有甚麼焦點值得留意？大市仍然失守10天、20天線，反映短期內難以擺脫弱勢，或需下試8月低位？科技指數跌幅全面，京東(09618)更一度創上市新低，惟自5月起券商上調科技指數每股盈利預測，低撈科技股時機到？理想(02015)非執董、美團(03690)創辦人上星期連日減持理想，平均作價159.59元，4天累計套現3.1億元。事實上，理想近月交付量增幅收窄，大股東減持因睇淡前景？數據顯示國慶長假期出遊人數大幅增加，大行普遍看好濠賭股，上日濠賭股逆市造好，現價追入或擔心假期前散水？

 


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