憂供應短缺油價創10個月高，油股獲大行唱好可趁整固吸納

自從本月初兩大產油國沙特阿拉伯和俄羅斯再延長減產至今年底，市場持續擔憂原油供應短缺，國際油價居高不下。最近美國能源資訊局(EIA)更預測美國頁岩油產量連跌3個月，另邊廂，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美(Saudi Aramco)卻預計下半年原油需求將達創紀錄新高。美國石油巨擘雪佛龍(Chevron)行政總裁Mike Wirth昨日(18日)指，在供給吃緊、庫存下滑下，料油價很快升越100美元。紐約期油昨每桶升0.71美元或0.8%至91.48美元，倫敦布蘭特期油每桶升0.5美元或0.5%至94.43美元，齊創去年11月以來10個月最高收市價。近日油股亦再獲大行唱好，或可趁近日股價整固吸納。

（中海油年報截圖）

EIA預測美頁岩油產量連跌3個月 雪佛龍料油價很快升越100美元

美國能源資訊局(EIA)表示，10月當地主要頁岩油產區日均產量將降至939.3萬桶，是連續第3個月回落，也是5月以來最低產量水平。根據EIA月報，美國頁岩油日均產量在7月升至紀錄高位947.6萬桶，其後維持由高位下跌勢頭，10月日均產量按月估計減少4萬桶，是去年12月以來最大的單月日均跌幅。市場人士指，美國石油企業減少開拓油氣井，是為專注於向股東回饋股本，導致投資額下降。

另外，美國第二大石油公司雪佛龍預測油價很快就會超越100美元。雪佛龍行政總裁Mike Wirth昨日對外媒表示，沙特阿拉伯、俄羅斯近來延長減產行動，再加上具有韌性的經濟帶動原油需求，是油價持續上揚的原因。供給日益吃緊、庫存也在下滑，顯示油價確實在朝100美元邁進。

沙特阿美：料下半年原油需求創新高 OPEC：第四季面臨每日逾3百萬桶供應缺口



沙特阿美(Saudi Aramco)CEO Amin Nasser昨在全球石油大會上表示，預計下半年原油需求將達到創紀錄新高的每日1.03億至1.04億桶。他還表示，過早淘汰化石燃料是「危險」的。此外，石油輸出國組織(OPEC)在上周公布的最新月度報告中預計，今年第四季全球原油市場將面臨超過每日300萬桶的供應短缺，這可能是十多年來的最大短缺。另根據美國汽車協會數據，普通汽油當前均價為每加侖3.866美元，以過去12個月滾動計，創下季節性最高紀錄。汽油價格短短8周內上漲了7.8%，出現了罕見的夏末上漲行情。

值得留意，按照國內成品油零售價格調整機制，今晚(20日)24時，國內油價將迎來年內第19輪調整。隨著近期國際油價走高，本輪油價上調幾乎已無懸念。據測算，9月18日國內第8個工作日，參考原油變化率為7.52%，預計汽柴油上調355元人民幣/噸，折算為0.27-0.30元人民幣/升。回顧今年以來前18輪油價調整，分別為「9漲6跌3擱淺」，綜合年內汽油上調670元人民幣/噸，柴油上調645元人民幣/噸。

花旗：油股下半年仍是安全「避風港」 美銀：中石油股息吸引看6.7元

花旗近日發表報告指，由於市場不確定性持續，中國油氣行業在今年下半年仍將是投資者相對安全的「避風港」，料行業可得益於較高的盈利可見度、強勁的資產負債表及現金流。在人民幣貶值下，料中石油(00857)和中海油服(02883)是主要受益者，行業首選為中石油、中海油服和昆侖能源(00135)。花旗對中石油及中石化(00386)進行敏感性分析，結果顯示，中石油的盈利對人民幣貶值最敏感，假設油價不變及人民幣貶值5%，料中石油盈利可藉此增7.2%，料中石化盈利增5.2%。

美銀指，在現時原油價格上漲和天然氣售價表現不錯下，中石油AH股表現相當強勁，因此集團應該不需要立即進行股份回購。同時，中石油中期派息比率達45%，集團將考慮提高末期派息比率，以保持股息收益率的吸引力，重申對該股「買入」評級，看好其股息回報吸引，H股目標價為6.7元。

中信建投指，OPEC+維持超預期減產政策，油價重回90美元/桶以上，預計2023年第四季仍維持供不應求。在供應方面，沙特減產力度持續擴大，俄羅斯積極兌現減產承諾，美國頁岩油增產緩慢，伊朗出口略增但短期難補缺口。在需求方面，美國需求韌性較強，中國需求持續恢復。油價再度走強背景下現投資機會，其中直接受益的油氣開採標的，重點推薦高股息率低估值的能源央企中石油、中海油(00883)。

陳政深：油價第四季可見100美元 中海油上望14.5元中石油看6.5元

艾德金融董事陳政深指，近期油價上升受供求因素影響，不過料紐約期油升至去年10、11月頂位93.7美元會遇到阻力，或會回至87美元，加上美元強勢，市場正觀望美國議息，將減弱油價向上動力，惟預期美息接近見頂，美元始終會轉弱，往後可支持油價向上，而近期更見美元與油價也未必呈反向走勢，油價受其他因素影響較多。隨著秋冬季來臨，石油需求大但供應偏緊，油價第四季應可升至100美元。

陳政深續指，若看好油價，油股中首選中海油，中海油暫於14元遇阻，正於高位整固，現價約13.8元已可開始收集，回至10天線約13.5元買入就更理想，上望14.5元。中石油派息穩定吸引，可作為次選，現價5.7元買入，上望6.5元。至於中石化，其股價較波動，走勢不太跟油價，不建議吸納。

「三桶油」今日(19日)股價變化不大，中石油半日跌0.87%收報5.7元，中海油升0.73%報13.84元，中石化升0.47%報4.28元。另中海油服升0.31%報9.59元，昆侖能源升5.76%報6.79元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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