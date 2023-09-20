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亞運臨近大行唱好也炒唔起，體品股股價再低都博唔過？

20/09/2023

　　杭州亞運本周六(23日)開幕，為歷來規模最大、贊助招商收入最高，另內地近日公布8月社會消費零售總額同比增4.6%，好過預期，摩通發表報告指在內需行業中偏好體育用品，不過李寧(02331)日前下調今年門店擴張目標，股價今日(20日)再創52周新低，體品股弱勢持續，即使亞運臨近也炒唔起博唔過？

 

（杭州第19屆亞運會官網截圖）

 

杭州亞運9月23日開幕　規模最大贊助招商收入最高

 

　　杭州亞運會將於9月23日至10月8日舉行。據杭州亞運新聞發布會介紹，亞洲全部45個國家與地區奧委會將報名參加今屆亞運，其中運動員人數多達12417人，隨隊官員4975人，是史上報名人數最多的一次。除了規模大，杭州亞運也是歷屆亞運會設項最多的一屆，其中包括40個大項、61個分項、481個小項。40個大項中，29個項目為參照下屆巴黎奧運會設置的奧運項目，11個非奧項目則涵蓋亞洲各地區特色體育項目，新設滑板、霹靂舞、電子競技等新興體育項目。


　　本屆亞運除主辦城市杭州外，另有寧波、溫州、湖州、紹興、金華等5個協辦城市，共設56個競賽場館、31個獨立訓練場館、1個亞運村及5個亞運分村，覆蓋面為歷屆最廣。而作為影響力較大的洲際性賽事，杭州亞運商業價值龐大，據官方消息，亞運會、亞殘運會市場開發工作取得歷史性突破，贊助企業規模、贊助招商收入成為亞運歷史之最。杭州亞運特許經營商品也獲市場熱烈反響。據悉杭州亞運籌備以來，特許經營共上線了17大品類1100餘款特許商品，開設天貓官方旗艦店、電視頻道購物平台及全國線下零售店近1500家，特許經營規模史上最佳。
 

高盛：李寧指8月線下銷售額按年增長　惟下調今年門店擴張目標

 
　　高盛近日發表報告指，上周二(12日)與李寧管理層進行投資者會議，談到市場最關心的近期業務趨勢，李寧管理層指8月份線下銷售額按年錄增長，儘管仍處於單位數增長水平，相信是因基數較7月份為高；公司本季以來線下零售折扣按年仍保持低個位數改善。產品品類方面，李寧管理層指籃球鞋由於其高端導向和大規模基礎面臨壓力，公司將在2024年推出一些平均售價較低產品，以取得更多需求。管理層強調，其跑鞋與全球品牌相比仍存在相當大的價格差距，此支撐其在當前市場中的吸引力。此外，管理層預計產品類別擴大，例如今年下半年戶外鞋可能會推動增長。


　　長期展望方面，高盛指，李寧管理層重申銷售年複合增長率目標為15至20%，這得益於門店擴張、營運效率提高，但平均售價漲幅較小，料處於低個位數。就去槓桿壓力，公司於去年10月開業的大型門店在今年上半年消費疲軟下給公司帶來一定去槓桿壓力，因此已將2023年門店擴張目標從250家下調至230家，以直營店為主。營銷費用方面，李寧管理層預測，當新的首席營銷官實施新營銷舉措之時，廣告及推廣開支(A&P)比率可能會增加。高盛重申對李寧「買入」評級及目標價58元，指其屬內地領先體育用品企業，去年市場份額為9.4%。

 

摩通：內需行業偏好體育用品　惟盈利表現分化首選安踏

 

　　另摩通表示，內地體育用品股上半年業績符合預期或勝預期，安踏(02020)、李寧及特步(01368)上半年銷售額均錄得約10%增長，跑贏行業的8%增長，但盈利表現分化，安踏增長32%，特步增長13%，惟李寧倒退3%。而行業於第三季受高比較基數影響，預期至第四季將有改善。內需行業選擇偏好體育用品，主要的潛在驅動因素包括疫情後健康意識增強、本土品牌自豪感的持續趨勢，以及政府政策支持，而在板塊中首選安踏，對安踏、李寧、特步評級均為「增持」，目標價分別為152元、70元和11.4元。

 

內地8月社會消費零售總額增4.6%勝預期　統計局：服務消費明顯擴大

 

　　另值得一提，國家統計局上周五(15日)公布，8月社會消費品零售總額37933億人民幣，同比增4.6%，為3個月最高，勝於預期增3%，比上月加快2.1個百分點；環比增長0.31%。首8月零售總額同比增長7%，保持較快增長。按消費類型分，8月商品零售33721億元人民幣，增長3.7%；餐飲收入4212億人民幣，增長12.4%。在限額以上單位商品零售額中，化妝品類、通訊器材類、金銀珠寶類、家具類商品零售額分別增長9.7%、8.5%、7.2%、4.8%。

 

　　國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，服務消費明顯擴大，為消費增長提供了有力支撐。下階段，接觸型服務業有望保持較快增長。儘管居民消費潛力釋放面臨一些制約因素，但是中國經濟持續恢復，就業形勢總體穩定，有利於居民增收，提高居民消費能力和消費意願。各地積極推出促消費政策，市場供給品質逐步提高，這些都為擴大消費創造了有利條件。

 

溫傑：體品股面對庫存問題博唔過　寧吼科技電訊旅遊股

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，今屆亞運規模雖為歷屆最大，但與奧運及世界盃仍沒法相比，未必有人會為亞運買多件運動衫或買多對運動鞋。另現距亞運開幕只剩3日，現時才買固然太遲，早前買入的也要輸錢，開幕前後可能會有更多人沽貨。最重要是，體品股現正面對庫存問題，零售商之前預期行業好景，訂下大量貨還未賣清，不會再訂新貨。而李寧業績差過預期，股價跌再多也博唔過，相反安踏業績好過預期，惟股價不肯跌同樣博唔過。總之，對體品股看法中性，暫只宜觀望。市場上還有很多選擇，在市況欠佳下，博反彈首選科技股，要穩陣可吼電訊股，博展新一輪升浪可選旅遊股。

 

　　體品股今日普遍下跌，李寧跌1.7%報34.6元，安踏跌1.49%報89.2元，特步跌1.34%報7.39元，361度(01361)跌1.45%報4.07元，申洲國際(02313)跌3.43%報69.05元，惟中國動向(03818)無升跌報0.27元，滔搏(06110)升0.16%報6.11元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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