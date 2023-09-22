溫鋼城：恒指短期仍受壓，低位或下試16800點

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

美國聯儲局一如預期維持利率介乎5.25厘至5.5厘不變，主席鮑威爾言論繼續放鷹，點陣圖顯示今年仍有機會再加息一次，明年減息幅度亦下調至只有兩次，拖累亞洲股市普遍向下。強美元之下，離岸人民幣上日曾跌至7.32關口，港股沽壓加大，收市跌230點，報17655點。大市尋底之旅未完？聯儲局維持利率不變，本地龍頭銀行滙豐(00005)亦維持最優惠利率5.875厘不變，其他銀行包括恒生(00011)及中銀香港(02388)都相繼跟隨，港美息差可能會繼續擴闊，本地銀行仍有加息壓力？現時租樓平過供樓，息口走勢未明朗，樓市氣氛短期復甦無望？新能源車企蔚來(09866)宣布發布新款智能手機NIO Phone，三個版本售價介乎約6500至7500元人民幣，管理層解釋手機是為蔚來車主打造，不會與主流手機廠商直接競爭。手機為提高用戶體驗，對帶動到旗下電動車銷售有幾大幫助？





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