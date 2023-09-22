聯儲局鷹派立場提振美元拖累金價？金價後市如何走？金礦股可趁機吸？

美國聯儲局本周議息後，預計今年或再加息一次，並會維持高利率更長時間，而美國上周首次申領失業救濟人數降至1月以來最低水平，表明勞動力市場繼續支撐經濟，支持聯儲局的鷹派立場。美匯指數昨日(21日)微跌0.04%至105.41，但仍接近6個月高位。金價則創近2個月以來最大跌幅，紐約期金跌1.4%或27.5美元，每盎司報1939.6美元。專家對金價走向意見分歧，有料金價今年底會跌至1800美元，亦有指美國經濟一旦出現放緩跡象甚至陷入衰退，減息預期升溫下金價將會飆升。港股金礦股今日(22日)普遍偏軟，可否趁機吸納呢？

（Shutterstock）

凱投宏觀：黃金需求下降供應略增 料金價年底跌至1800美元

凱投宏觀的分析師在最近的一份報告表示，隨着美國經濟繼續增長，通脹壓力有所緩解，預計金價到今年年底將跌至每盎司1800美元。自今年3至5月因避險需求，擔心美歐銀行的穩定性，金價升至每盎司2000美元左右，之後一直在下跌。根據世界黃金協會(WGC)數據，今年上半年全球黃金需求同比下降約5%，主要是由於投資者的ETF需求下降，而黃金供應略有增加。



凱投宏觀預測，黃金的需求將進一步下降，這是由於投資者將黃金作為嚴重的經濟衰退和高通脹的對沖工具的需求得到緩解。預計美國經濟在第四季僅小幅收縮，明年復甦。預測到2024年中期，美國通脹將下降至更接近美聯儲2%的目標水平。

澳盛銀行：美經濟將現放緩跡象預期降息 料明年美元走弱金價走高

不過，澳盛銀行(ANZ)發表報告指，美元的強勢有望延續至今年底，但隨著經濟放緩的跡象更為明確，以及對聯儲局降息預期的浮現，2024年美元的強勢將會減弱，金價也有望在明年重新走高。隨著宏觀經濟不確定性的增加以及對2024年貨幣寬鬆預期的增強，黃金的投資吸引力將會增加，而持續較高的利率可能會增加企業債務壓力，這將對經濟增長產生負面影響。外匯經紀商萬達公司(Oanda)資深市場分析師Edward Moya也指，金價仍將受到支撐，因高利率維持更久的時間最終將會對經濟造成衝擊，黃金避險需求也將受到提振。

另道富環球顧問公司(State Street Global Advisors)首席黃金策略師George Milling-Stanley的報告指，儘管近期黃金市場缺乏動力，但黃金的投資潛力仍然健康，並且有很大的成長空間。金價能夠維持在每盎司1900美元上方仍是堅強的訊號，這表明當動能增強時，黃金市場將已準備好迎接新的上升趨勢。如果聯儲局的鷹派立場對經濟活動造成影響，股市可能開始走弱，金價的表現也可能會優於股市，因股市對聯儲局的恐懼比黃金市場更大。



前大摩副總裁：美經濟衰退無可避免 料金價3年內觸及5000美元

前摩根士丹利副總裁、Michael Lee Strategy創辦人Michael Lee預測金價將在3年內上漲，並觸及每盎司5000美元。他指，金價走勢停滯有部分原因是美元走強和市場對利率的預期，但美國經濟衰退無可避免，首先衝擊經濟的將是一波違約潮，貸款將變得更加緊縮，經濟中的資本受到限制，從而導致違約潮開始。隨著勞動力市場開始惡化，支出下降，導致更多違約，直到聯儲局最終降息。金價目前仍低於每盎司2000美元的關鍵心理水平，但有鑑於經濟衰退，金價必然會大幅上漲。如果再發生一次重大事件，金價將迅速突破2000美元，並開始上升。



Livermore Partners創辦人David Neuhauser也看好金價在2024年底達到2500美元，他預期經濟衰退勢頭將在明年開始增強，屆時黃金有機會再創高。

花旗：人幣貶值對中國原材料行業最有利 料招金紫金等受益

招金礦業(01818)及紫金礦業(02899)亦獲花旗唱好，花旗上周發表報告指，貨幣貶值對投資於香港上市中國公司的海外投資者來說非常重要，因為這些公司的利潤大部分都以當地貨幣計算，但股價卻以港元計算，而考慮到以美元計價的金屬銷售價格，人民幣貶值趨勢對中國原材料行業最為有利，而對於從海外獲得收入的運輸公司則最為不利。



花旗預期，招金礦業、紫金礦業以及洛陽鉬業(03993)將會受益，但北京首都機場(00694)及中國東方航空(00670)則會因人民幣貶值而受影響。

何啟俊：明年金價可見2000美元 山東黃金14.8元招金10.4元可吸

（分析員何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，聯儲局雖預期高利率會維持較長時間，減息步伐會較市場預期慢，但美國加息接近見頂已是市場共識，最多只會在年底前加多一次息，美元難再大升。另方面，環球央行積極配置黃金，世界黃金協會(WGC)數據顯示，今年上半年央行的黃金淨購買量創紀錄，總計387噸，下半年相信仍會持續配置。金價短期會受聯儲局鷹派立場影響，1960美元會遇到阻力，但料明年上半年可升至2000美元，金礦股仍可看好，其中紫金礦業黃金佔業務比重不高，反而山東黃金(01787)黃金佔比高，如金價反彈，料其股價爆發力較大，跌至250天線約14.8元可買入，短線上望16.5元。若喜歡市值較大的金礦股則可吼招金，但其股價較硬淨，宜回至10.3至10.4元才吸納，上望12.5元。

金礦股今日普遍向下，招金礦業跌0.35%收報11.44元，紫金礦業跌0.31%報12.82元，山東黃金跌0.38%報15.66元，靈寶黃金(03330)跌2.96%報1.31元，惟中國黃金國際(02099)升0.28%報36.3元，SPDR金ETF(02840)升0.07%報1397.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉



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