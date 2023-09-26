煤價受惠國策持續走高，煤炭股息高防守力強，大行看法分歧應該點揀？

煤炭股本月大幅跑贏大市，股價強勢主要因煤礦安全事故頻發，內地當局加強了對煤炭生產安全的監管力度，部分煤礦需停產整頓，令煤炭產量下滑，動力煤現貨價連續多個星期反彈。此外，煤炭股與石油股及中資電訊股一樣，都是估值低、股息高，其中中國神華(01088)息率近10厘，兗礦能源(01171)更高達13厘，遂成跌市中防守力較強股份。不過，煤炭股始終累積升幅已大，加上大行對行業前景看法有分歧，今日(26日)在恒指創年內新低下也難免下跌，不知可否趁調整吸納呢？

（兗礦能源網頁截圖）

內地啟動礦山安全法修訂工作 礦山安監局：未治理到位不得採掘

中共中央辦公廳、國務院辦公廳早前印發《關於進一步加強礦山安全生產工作的意見》。國新辦上周二(18日)舉行新聞發布會，國家礦山安全監察局政策法規和科技裝備司司長薛劍光指，現行礦山安全法是1993年開始施行的，對國家安全生產法治建設意義重大，但隨著經濟社會發展也暴露出一些突出問題，目前已正式啟動礦山安全法的全面修訂工作。

國家礦山安全監察局副局長張昕強調，要常態化、制度化開展礦山隱蔽致災因素普查治理，推動重大災害分區管理、超前治理，實現由被動防範向主動治理轉變，對未查清、未探明、未治理到位的，不得進行採掘作業，並要推廣井下所有作業地點「無監控不作業」。

400多座主要煤礦產量年內最低 動力煤現貨價逼近1000人幣



事實上，煤炭股自8月走勢明顯轉勢向上，主因煤炭開採力度太大，安全事故頻發，故內地加強了對煤炭生產安全的監管力度。煤炭主產區都掀起了一輪安檢活動，導致煤炭產量階段性下滑。CCTD中國煤炭市場網統計的400多座主要煤礦的周度產量處於年內最低水平。金正能源調查的煤礦中有約14%處在停產狀態，比8月的6%停產比例上升。需求方面，由於石油價格上漲，尿素和甲醇的價格得到支撐，開工率也有所提升，利好化工煤需求。據CCTD數據，統計樣本化工用煤最近3周同比去年同期提升約14.4%。

在一系列原因下，動力煤現貨價已快逼近1000元人民幣。焦煤期貨8月後有一波快速上漲，達到1896元人民幣，創了年內新高，市場對煤炭行業的預期相對較高。如果秦皇島市場煤在今年最後一個季度站上1000元人民幣，市場煤佔比較多的煤企業績應會比預期好得多。



大和：秦皇島動力煤現貨價連續第四周反彈 看好中國神華

大和近日發表研究報告指，秦皇島動力煤5500煤炭現貨離岸價(FOB)連續第四周反彈，受益於煤礦安全檢查、冬季煤炭庫存以及工業活動增加等因素。然而，受中國北部和東部溫度降低、庫存充足等因素影響，煤炭現貨價格上漲勢頭有限，對該行業給予「中性」評級，不過看好中國神華，予「跑贏大市」評級。

中泰證券指，冬儲煤採購需求釋放在即，疊加「金九銀十」開工旺季非電用煤需求釋放，動力煤供給結構性緊缺問題或愈加凸顯，煤炭價格有望超預期上漲，從而推動板塊進一步上行。動力煤攻守兼備屬性強化，龍頭高比例長協提供業績安全墊，高現金流、高分紅、低估值可靠性增強；煤炭價格探底或提前結束，市場煤佔比高、業績彈性大的公司或迎來估值修復。以今年第二季扣非歸母淨利潤進行年化測算上市公司當前估值和股息率水平，發現當前煤炭股高股息、低估值屬性仍強，投資吸引力十足。

第一上海：神華電力業務盈利能力持續提升 目標價28.89元

第一上海指，中國神華電力業務盈利能力持續提升：上半年發電機組規模同比增長，售電量同比增長18.4%。此外，公司上半年單位售電成本367.7元人民幣/兆瓦時，同比下降3.4%，以及平均電價同比增長1.5%。由於量價齊增，公司上半年發電業務實現利潤58億人民幣，同比增長47%。公司截至2023年6月底，共有7個燃煤發電項目、2個燃氣發電項目在建，共17台機組1175萬千瓦裝機，在建項目預計將於2025年及以前完工投運。低燃煤成本優勢疊加裝機增量將支撐未來售電業務盈利持續提升，維持「買入」評級，目標價28.89元。

第一上海又指，煤炭行業近期安檢形勢趨嚴，疊加下半年下游需求逐步恢復，中國神華煤炭價格中樞將持續在中高位運行。此外，公司產業一體化運營優勢顯著，高長協煤結構佔比疊加售電業務快速發展，盈利穩定性強，同時具多年高現金高派息特點，其「中特估」高股息價值凸顯。

瑞銀下調今明兩年動力煤價預測 降神華目標價至20元

不過，瑞銀預計，今年內地煤炭供應量較市場預期超出8000萬噸，因此將今明兩年的動力煤價格預測由之前的每噸1000元和800元人民幣，下調至每噸900元和700元人民幣。中國神華合約銷售敞口帶來的盈利防守度較低，而高估值之下，也較受煤價下跌打擊，盈利下行空間不容忽視。此外，公司今明兩年預測股息率只有9%，低於其他高息的H股同業，故將評級由「中性」下調至「沽售」，目標價由23元降至20元。



另瑞銀預計兗礦能源近期資產注入帶來的銷量增長，將抵銷平均售價下降的影響，將該股評級由「沽售」上調至「中性」，目標價由10.6元上調至14元。

黃瑋傑：煤炭股有基本面支持惟不宜高追 神華盈利穩定可維持派息

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目表示，近期煤炭股強勢有基本面支持。首先，通常一入冬燃煤取暖的需求會增加，利好煤價。其次，煤油有聯動，通常煤價會跟隨油價升跌，油價近來大漲小回，有大行甚至看150美元。再者，政策上也利好煤價，9月18日國新辦舉行《關於進一步加強礦山安全生產工作的意見》新聞發布會，指要修訂礦山安全法，意味一些不合規格的高危中小煤礦可能遭整改或關停，令將來煤炭供應減少。

（《開市Good Morning》節目截圖）

黃瑋傑續指，大行對各個行業看法難一致，有分歧亦屬正常，唯有觀察技術走勢。雖然煤炭股近期強勢，但已升了不少，有開始回氣轉弱跡象，現價高追要小心；例如兗礦能源RSI(相對強弱指數)9月6日升至86，代表當時動力增強，故上周股價飆至15.7元，惟此後RSI背馳，現時回至64還算可以，但若跌至50幾就要小心。不過，中國神華預期息率有近10厘，盈利穩定料可維持派息，公司2021及22年維持到每股派約2.5元人幣股息，其上半年盈利雖同比倒退13%，但今年全年應有逾700億人幣利潤，維持2.5元派息應沒問題。

煤炭股今日股價向下，中國神華跌1%報24.75元，兗礦能源跌1.35%報14.6元，中煤能源(01898)跌1.15%報6元，兗煤澳大利亞(03668)跌2.66%報25.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑盡分析，請按此

其他煤炭股相關新聞：

蒙古能源擬建新乾選煤炭處理廠，估算成本逾１﹒５億元人幣

《勝算在握》招商永隆劉雅珉：薦買中國神華

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載