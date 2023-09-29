恒大主席許家印涉犯罪被採強制措施，內房獲券商唱好仍造好可以點部署？

日前傳出中國恒大(03333)主席許家印本月稍早被警方帶到指定地方監視居住，令恒大系股份連日急插，昨日(28日)盤前更宣布停牌，至昨晚公布許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施，恒大系股份今日(29日)繼續停牌。有官媒引述專家指若無法解決困境，恒大破產可能性將增大。不過，有券商指在內房推行「認房不認貸」等新政下，北京樓市略為回暖，且政策有望再發力，故繼續看好內房股表現。今日內房普遍造好，應如何部署？

（中國恒大網頁截圖）



許家印二兒子同被帶走 恒大地產未清償到期債務2785億人幣



中國恒大公布，接到有關部門通知，主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。內媒引述知情人士稱，許家印是在凌晨遭帶走，曾主導恒大財富工作的許家印二兒子許滕鶴亦被帶走，而深圳市公安局9月16日通報採取刑事強制措施的杜亮是許滕鶴的下屬。據內地資深地產研究人士透露，今次事件或涉及恒大人壽及恒大財富非法集資，並將款項轉移至中國恒大。內地法律專家表示，許家印涉及的問題很可能與多個罪名有關，非常複雜，可能需要一段時間才能釐清，相信會影響恒大正在重組的債券價值，公司重組亦陷入困境。集團截至6月總負債2.38萬億元(人民幣．下同)。

另外，集團指，主要附屬公司恒大地產截至8月末能清償的到期債務累計約2785億元，而逾期商票累計約2068億元。恒大地產通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信託、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計73個，而金額3000萬元以上未決訴訟案件數量共計1946件，金額總額累計約4493億元。8月新增163條被執行信息，新增被執行金額合計約91.28億元，而以恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權新增68筆。恒大地產在深交所刊發公告表示，目前仍在各方努力下共同化解債務風險，依法維護債權人合法權益。為保證公平信息披露，保護廣大投資者利益，所有存續公司債券將繼續停牌。

官媒引述專家指若無法解決困境 恒大破產可能性將增大

官媒《上海證券報》引述多位專家指，業內對恒大債務重組變悲觀，如果無法有效解決當前困境，破產可能性將會增大。上海融力天聞律師事務所高級合夥人江璐表示，縱觀恒大集團的發展歷程，企業違反經濟周期與政策周期過度擴張，在此過程中，公司主要負責人極易觸犯非法集資類、詐騙類、行賄類等犯罪行為。公安機關對許家印採取強制措施，說明已掌握相關初步證據，具體觸犯何種罪名，應以公安機關的調查結論為準。



北京金訴律師事務所主任王玉臣認為，許家印對集團的未來走向具有較大影響，此次被採取強制措施，可能會影響到恒大的債務重組。IPG中國區首席經濟學家柏文喜表示，目前各方可能需要更多時間和努力來尋找解決方案，包括重新協商債務重組條款、尋求新的投資人、出售資產等。如果無法有效解決當前困境，破產可能性將會增大。





據報恒大下月底若無債務重組計劃 一批債權人撐清盤

另據《路透》近日引述兩名知情人士稱，若中國恒大下個月底前未能提交新的債務重組計劃，一些海外債權人計劃加入清盤呈請。恒大周日(24日)表示，鑑於附屬公司恒大地產正在被立案調查，集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格。報道引述兩名消息人士稱，一班恒大債券持有人對此感到驚訝，並要求與恒大舉行會議以尋求澄清。如果恒大未能在10月30日之前提交新的債務重組計劃，該債券持有人團體將支持此前針對恒大提出的清盤呈請。



恒大旗下房車寶的投資者Top Shine Global於2022年6月在香港提交了清盤呈請，指因恒大沒有履行回購房車寶股份的協議。7月，恒大清盤呈請聆訊被推遲至10月30日，以等待恒大與債權人就債務重組計劃進行投票的會議結果。該會議定於10月中旬舉行，惟恒大最新披露的信息令會議及其結果受到質疑，目前尚不清楚與境外債權人的會議是否會按計劃進行。

中金：政策或再發力 續看好內房股未來3至6個月表現

中金近日發表研究報告指，內地推行「認房不認貸」新政策，有助於提振居民置業意欲。該行近期造訪北京石景山區、通州區和大興區的三個剛性需求及剛性改善型項目，發現到訪客群中置換需求佔比明顯提升，亦發現調查項目成交量按周平均增長20%至30%。當局若持續在政策上發力，疏通樓市困難點，例如改善二手市場流動性及降低住房支付壓力，或將促進樓市進一步回穩及回升。此外，調查發現「賣一買一」的置換需求能否釋放，與居民所持有剛需單位能否有效流轉高度相關，若相關待售單位總價低、更適合剛需，或在購房社保要求、首付比例上進一步優化，則可望推動剛需群體入市，提升房市流動性。



中金預期，進一步降低房貸利率亦有可能有助於緩解居民房貸支付壓力，促進觀望需求入市，而重點城市限購、限貸方面的需求支持政策仍有望持續落地，疊加效應利好市場情緒，因此繼續看好內房股未來3至6個月表現。首選股為龍湖(00960)、綠城中國(03900)、中國海外(00688)、華潤置地(01109)、建發國際(01908)及越秀地產(00123)，分別予目標價28.7元、13.57元、24.87元、47.6元、27.86元及11.65元，均予「跑贏行業」評級。



另交銀國際指，內地多地樓市放寬政策落地，預期內房改善性需求購買力會得到提振，相信銷售會在第四季改善。該行建議關注政策放寬帶來民營重估的交易機會，當中偏好大灣區及第一線城市布局較多的民營開發商，另相信銷售業績較好且融資成本較低的國企會長期優於大盤，包括越秀地產和華潤置地。

李偉傑：中長線宜吼國企央企內房 貝殼風險較小也值博

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，內房股對恒大今次事件相對冷靜，沒很大震盪，但要留意事件往後變化，引伸出的債務問題可能影響其他陷困內房。惟9月內房銷售可能會受惠「金九」效應略為回暖，而當局對恒大的處理料會成為一個示範，內房股價短線或有技術性反彈。不過，若要博銷售改善，中長線宜吼有國企及央企背景內房，另亦可吼貝殼(02423)此類房產中介及裝修設計公司，除風險較小，亦可受惠樓市復甦。至於民企內房，股價短線反彈力或較強，但相信國慶假期前融創中國(01918)及碧桂園(02007)不會有大量資金流入，假後它們若出現大買盤，其他內房料也可受刺激，惟整體內房股中長線表現仍要看政策面及銷售能否持續改善。

內房股今早普遍上升，其中合景泰富(01813)升逾半成，龍湖亦升逾4%。另貝殼升4.08%報42.05元。





撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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