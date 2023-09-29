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《嚟緊炒D乜》新地大股東頻增持，長線目標價110銀

29/09/2023

　　差估署公布最新樓價指數，8月份報339.2點，按月跌1.4%，跌幅擴大，並創7個月新低，指數連跌4個月，累跌4.2%，今年首8個月指數升幅收窄至1.3%。


　　近日市場要求政府減辣或撤辣之聲不絕，地產建設商會執委會主席梁志堅在接受電台訪問時表示，相信政府在放寬樓市辣招方面會「做啲嘢」。


　　浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，如果政府考慮減辣，可以調整「從價印花稅」AVD，紓緩「先買後賣」換樓人士的經濟壓力；也可以逐步放寬「買家印花稅」BSD，例如豁免未住滿7年的來港專才，助解決專才居住問題。

 

（新地網頁截圖）


　　今日想講下隻新地(00016)，新地屬本地一線發展商，截至2023年6月30日止全年度純利239.07億元，按年倒退6.5%，每股基本盈利8.25元，派末期息3.7元。集團在撇除投資物業公平值變動影響後，可撥歸公司股東基礎溢利按年減少16.9%至238.85億元。期內，收入711.95億元，減少8.4%；稅前溢利285.22億元，倒退10.3%。


　　期內，來自物業銷售溢利按年倒退28.7%至112.99億元；連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，期內總租金收入按年減少2%至243.22億元，淨租金收入按年減4%至184.61億元。


　　截至2023年6月30日，按所佔樓面面積計算，集團在香港的土地儲備約有5800萬平方呎，當中約3640萬平方呎為多元化的已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資，為集團帶來可觀的經常性收入。餘下部分中，約1430萬平方呎為可供出售的發展中住宅，預計於未來6至7年分批落成，其中約140萬平方呎已經預售。


　　於2023年6月30日，集團持有銀行存款及現金152.8億元，債項總額為1250.53億元，負債比率(按淨債項相對公司股東權益比例來計算)為18.2%，2022年6月30日為17.4%。


現價買入，中線睇95銀


　　成績表一出，即時引發大行調低新地目標價，最狠為富瑞及中信里昂，富瑞更將其目標價由115銀下調至80銀，評級由買入降至持有；中信里昂將新地目標價由95銀調低至79.5銀，而且當日已到價；而大摩將其目標價由121銀下調至108銀，但維持增加權重評級；大華繼顯將其目標價由128.73銀下調至112.64銀，但維持買入評級。


　　新地股價跌至80銀水平後，大股東頻頻增持，粗略估算，新地主席郭炳聯及其母親郭鄺肖卿，以及郭氏家族持有的信託基金，於本月11日起計，至本月27日止，合共動用逾8億銀，增持逾1000萬股新地。


　　大股東啲錢都係錢啫，大股東於現水平增持，顯示其認為現價已值得買入。睇番技術走勢，新地於本月11日低見77.1銀後反彈，相信短期底部已形成，今日走勢現小陽燭，且站穩10天線之上，錢駿建議現價83.15銀買入，首站以50天線88.7銀為目標，中線上望95銀，長線則以110銀為獲利目標，跌穿75銀止蝕。

 

 新地半日升3.23%收報83.15銀。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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