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友邦密密回購摩通籲增持，逆市獨強四連升仍可吼？

05/10/2023

　　友邦保險(01299)近日成跌市中的避風港，股價已連升第4日，今日(5日)重上20天線之上。友邦逆市走強除因股價由年初逾90元跌至近60元跌了逾三成，看來已跌過龍外，相信亦與公司密密回購有關，據報公司今年以來已回購逾130次涉資逾200億元，回購金額僅次騰訊(00700)。摩通近日亦指友邦已超賣估值廉宜籲增持，加上公司中期業績理想，故能吸引資金撈底，現價或許仍值得吸納。

 

 （資料圖片）

 

今年以來回購金額逾200億僅次騰訊　昨斥1.34億回購206萬股    

 

　　友邦保險披露，昨日(4日)於聯交所回購205.8萬股，每股作價介乎64.7至65.8元，涉資約1.34億元。前日(3日)亦於聯交所回購210萬股，每股作價介乎63.1至64.5元，涉資近1.35億元。自普通決議案通過(5月18日)至今，公司累計購回1.26億股，佔股本1.0851%。


　　值得留意，據內地《證券時報》統計，2023年以來港股上市公司回購金額已達809億元，暫時相當於2022年全年回購金額1024億元的79%，2021年回購額則達381億元，已是港股連續3年加碼回購。從回購金額來看，騰訊今年以來已進行86次回購，金額合計313.6億元，佔港股總回購額的39%，其次為友邦的135次回購，回購金額201.8億元，佔總回購額25%，單計這兩家公司已佔總回購額的64%。恒生指數公司此前預計2023年回購金額可能達到929億元，是前5年平均水平的3.9倍，高水平回購金額或反映企業認為其股票被低估。

摩通：友邦超賣予目標價87元　料今年內涵價值高單位數增長

 

　　摩通發表最新研究報告指，受內地及香港市場帶動，料友邦內涵價值(EV)增長將在今年達到高單位數，明年將加速至雙位數。另估計友邦今明兩年新業務價值按年分別增長24%及27%。友邦股價近期受壓，源於對中國經濟增長、內地潛在資本管制和對其資產負債表的憂慮，友邦現時股價較內涵價值溢價30%，遠低於歷史平均的80%，而現價假設未來10年中國新業務價值缺乏增長，也是過於悲觀的預測。友邦仍然保持健康增長，有助提高其承保品質和業務增長，現時市場對友邦過慮，股份被超賣，現價估值廉宜，重申「增持」評級，目標價為87元。

 

　　摩通又認為，在友邦公布第三季業績前，新業務價值(NBV)預測修訂可能成為短期正面催化劑。預計第三季新業務價值將達到9.46億美元。另如果公司旗下印度業務的資本部署取得任何進展，亦可能成為正面因素。

 

中期多賺46%新業務價值升32%　瑞信高盛予目標價101元

 

　　值得一提，友邦中期業績理想，上半年盈利按年升46%至22.5億美元，新業務價值升32%至20.29億美元，符合市場預期，中期息升5%至42.29港仙。瑞信發表報告指，友邦次季新業務價值增長大幅度好於預期。上半年香港重奪公司新業務價值貢獻首位，其數字飆升1.1倍，受內地旅客業務等推動，惟利潤因產品組合改變而較低；內地上半年新業務價值亦自疫後復甦表現亮麗，內房及地方政府融資工具(LGFV)佔比較小。另東南亞新業務價值亦錄雙位數字增長，僅部分受越南弱勢影響抵銷。公司稅後溢利亦稍勝預期，每股派息提高也好於預期，維持其「優於大市」評級及目標價101元不變。

 

　　高盛則稱，友邦2023年下半年和2024年利潤率仍有繼續改善的空間，因為傳統儲蓄產品在7月底重新定價更高，以及在更嚴格的監管審查下，銀行保險渠道的渠道佣金競爭可能會降低，重申「買入」評級，公司風險和回報吸引，計入股息和股票回購，目標價101元。

林家亨：料友邦第三季績佳前景值得憧憬　可長線持有

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，友邦之前跌至保歷加通道底線62元，今日一開市已升穿保歷加通道中軸線，短線可先行食胡，但可留部分作長線持有。基本面方面，料友邦第三季業績頗佳，長遠前景值得憧憬。

 

　　友邦收市升0.84%收報65.95元，連升4日，累升4.85%，成交15.33億元。其他保險股表現一般，保誠(02378)升0.25%報81.2元，宏利(00945)跌0.07%報138.3元。內險股方面，國籌(02628)跌1.19%報11.58元，平保(02318)無升跌報42.3元，太保(02601)跌0.53%報18.7元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此


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