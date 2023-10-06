內銀內險無懼大行降目標齊反彈，股價跌過龍已屆吸納時？

大市臨近周末終見較似樣反彈，其中股價低殘的內銀及內險股乘著美國債息由高位回落，今早(6日)普遍造好，多隻股份最多升近3%，無懼近日遭大行下調目標價，難道股價跌過龍已屆吸納時？

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大摩：內銀淨息差續收窄 惟高股息國有銀行仍為防守之選

摩根士丹利近日發表報告，認為內銀股淨息差繼續收窄，但信貸需求將會溫和復甦，2025年下半年淨息差有望恢復穩定。國有銀行在高股息率下，仍然是防守之選，當局減少視窗指導及市場競爭緩和，有助穩定股本回報及淨息差。郵儲銀行(01658)將會受惠農地升級及鄉郊發展。而以零售為主、有較多財富管理業務的內銀，短期面對較大壓力，例如招行(03968)及平安銀行，主要受累於費用率下調及消費復甦不平衡。該行將所覆蓋的內銀股的目標價平均下調12%，維持長期股本回報的預期不變，不過調整啤打系數，以反映投資及信貸增長放緩。另維持民生銀行(01988)為行業首選，認為該行過去幾年消化風險、改變企業文化後，已作好準備提升股本回報，相信可以重拾強勁的管理能力及業務策略。

大摩將工商銀行(01398)目標價由5.3元降至4.8元，建設銀行(00939)由6.8元降至6.4元，中國銀行(03988)由4元降至3.8元，農業銀行(01288)由3.8元降至3.6元，郵儲銀行由7.5元降至5.6元，招行由63.9元降至47.5元，民生銀行由4.5元降至4.1元，惟均予「增持」評級。





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滙證：料內險新業務價值增長放緩 惟升財險目標價至10.7元



滙證早前發表報告指，內地壽險行業的新業務價值上半年強勁復甦，主要受惠代理及銀保銷售渠道表現改善，在儲蓄產品回報率調整之前，產品需求強勁亦推動增長。儘管經銷團隊削減人數料近尾聲，惟預期新業務價值增長將會放緩，因為在內險暫停銷售預定利率3.5厘的壽險產品前，客戶已提前購買，其他產品需要時間去建立銷量，另方面，國家金融監督管理總局審視銀保渠道的佣金水平，亦屬行業逆風。



滙證下調多隻內險股目標價，但在內險股中仍然偏好中國平安(02318)，評級維持「買入」，目標價由67元下調至65元，另將中國財險(02328)評級由「持有」上調至「買入」，目標價由8.6元升至10.7元，相信中國財險今年下半年承保表現進一步改善。

野村：太保國壽股價缺乏催化劑 降目標價至26.64及17.16元



此外，野村發表最新報告，維持中國太保(02601)「買入」評級，表示太保現價對應2023年預測市帳率約0.6倍，估值水平不高，但考慮到其壽險新業務價值增長前景可能疲軟，以及2023財年第三季財險綜合成本率相對較高，預期股價短期內缺乏正面催化劑。野村將太保2023財年的資產淨值預測下調2%，對目標價由27.12元降至26.64元，並將2023財年淨利潤預測下調3%，預計在新的財務會計準則下淨利潤將達到約310億人民幣，以新準則計按年跌約7%，但與根據舊企業會計準則(ASBE)的淨利潤相比料按年增長約27%。



另野村指，中國人壽(02628)現價對應2023財年預測市帳率僅0.6倍，低於過去10年平均值，但考慮到第三季人壽保險業務新業務價值增長可能較緩慢，股價缺乏正面催化劑。該行維持國壽「買入」評級，對其2023財年淨資產價值預測下調2%，基於2023年預測市悵率約0.93倍，將目標價由17.55元降至17.16元。野村提醒，目前其對國壽的估值仍基於舊有企業會計準則，因為國壽是唯一一家採用新保險合約會計準則過渡計劃的保險公司，料至2026年才採用新的財務會計準則。





李偉傑：內銀受困內房問題待回落再吼 內險屬技術反彈惟財險可吸

華盛證券經紀部董事李偉傑認為，今日大市反彈因憧憬美國總統拜登與國家主席習近平快將會面，加上10年期美債息由4.8厘高位回落，連中電(00002)、電能(00006)及煤氣(00003)等公用股也造好，內銀息率高達9至10厘，市盈率(PE)及市帳率(PB)都偏低，更可因此借勢反彈。內銀可中長線持有，但料短線仍受內房債務問題困擾，且股價已有較大反彈，其中建行由4.2元以下已反彈近半成，可待其回落再吼。

另李偉傑指，內險股近期和友邦(01299)一樣，都受制美債息上升、債價下跌，短期令其投資收益率受壓，今日料只是技術性反彈，而其中平保更有內房相關業務，暫未宜買入，不如考慮吸納財險，公司既不受內房債務問題影響，業務又與車市掛勾，近期車市表現不錯下，股價已升至一年高位，可待回至近20天線約9.8元以下吸納，上月尾也曾見過該價位。

內銀及內險股今早普遍造好，工行升2.22%報3.68元，中行升2.25%報2.75元，農行升2.85%報2.89元，建行升2.58%報4.38元，郵儲行升1.83%報3.89元，招行升2.56%報32元，民行升2.73%報2.63元，平保升1.77%報43.05元，國壽升1.9%報11.8元，太保升1.71%報19.02元，財險升0.59%報10.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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